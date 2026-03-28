RO-Alert! Stați în case, evitați deplasările! ANM a emis mai multe coduri nowcasting de Cod portocaliu de vânt puternic

RO-Alert! Administrația Națională de Meteorologie a emis, vineri, mai multe coduri nowcasting de Cod portocaliu de vânt puternic.

Potrivit ANM, rafalele vor atinge viteze de până la 80 km/h, avertizarea meteo fiind valabilă pentru județele Olt, Vâlcea și Argeș.

S-a emis RO-Alert în unele zone, unde vântul extrem poate provoca accidente. DSU recomandă evitarea deplasărilor, dacă nu sunt necesare.

Județul Olt: Slatina, Scornicești, Piatra-Olt, Potcoava, Osica de Sus, Iancu Jianu, Curtișoara, Găneasa, Valea Mare, Movileni, Corbu, Colonești, Strejești, Pleșoiu, Verguleasa, Brâncoveni, Bobicești, Schitu, Pârșcoveni, Morunglav, Cârlogani, Vitomirești, Vâlcele, Vulturești, Coteana, Teslui, Brebeni, Cungrea, Bârza, Spineni, Slătioara, Grădinari, Icoana, Poboru, Perieți, Bărăști, Sârbii – Măgura, Călui, Dobroteasa, Priseaca, Bălteni, Făgețelu, Șopârlița, Milcov, Leleasca, Optași-Măgura, Ipotesti, Tătulești, Oporelu, Sâmburești, Topana, anunță ANM.

Județul Vâlcea: Drăgășani, Bălcești, Prundeni, Fârtățești, Stoilești, Ionești, Șușani, Orlești, Lungești, Ștefănești, Olanu, Valea Mare, Glăvile, Dănicei, Sutești, Laloșu, Scundu, Măciuca, Drăgoești, Diculești, Crețeni, Mădulari, Gușoeni, Făurești, Voicești, Mitrofani, Amărăști.

Județul Argeş: Costești, Buzoești, Bârla, Slobozia, Ungheni, Stolnici, Lunca Corbului, Suseni, Rătești, Recea, Rociu, Căldăraru, Miroși, Negrași, Hârsești, Mozăceni, Popești, Izvoru, Ștefan cel Mare, Teiu, Râca.Potrivit ANM, vântul va ating viteze la rafală de 70…80 km/h.

Hidrologii anunță cod portocaliu și cod galben de inundații

Și hidrologii au anunțat cod portocaliu și cod galben de inundații în mai multe regiuni ale României, până duminică.

”Având în vedere situaţia hidrometeorologică actuală şi prognoza pentru următoarele 48 de ore, ca urmare a precipitaţiilor prognozate, cedării apei din stratul de zăpadă şi propagării, I.N.H.G.A. actualizează Atenţionarea Hidrologică emisă în cursul zilei de ieri”, a precizat, vineri, I.N.H.G.A.

Un cod galben este activ până pe 29 martie, ora 12.00, vizând județele: Caraş-Severin, Gorj, Mehedinţi, Dolj, Vâlcea şi Olt.

Acelaşi cod galben este valabil în intervalul 28 martie, ora 09:00 – 29 martie ora 12:00, unde sunt afectate sectoare de râuri din judeţele: Dâmboviţa, Prahova, Ilfov, Ialomiţa, Buzău, Vrancea, Harghita, Bacău, Neamţ şi Covasna.

”Fenomenele vizate constau în scurgeri importante pe versanţi, torenţi şi pâraie, viituri rapide pe râurile mici, cu posibile efecte de inundaţii locale şi creşteri de debite şi niveluri, existând probabilitatea depăşirii cotelor de apărare”, a transmis ANM.

