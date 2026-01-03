Vremea împarte țara în două: ninsori în Transilvania, soare și peste 10 grade în sud. ANM, informații de ultimă oră pentru Gândul

Vremea împarte țara în două la început de ianuarie. În timp ce Transilvania și zonele montane sunt acoperite de zăpadă, în sudul țării avem maxime care depășesc 10 grade Celsius.

Meteorologii ANM, au precizat pentru Gândul, cum va fi vremea astăzi, 3 ianuarie. În Transilvania avem parte de iarnă autentică, pe când în sud și sud-vest temperaturile rămân pozitive chiar și pe timpul nopții.

„Avem parte de, să spunem așa, două anotimpuri. Pe de-o parte, în Transilvania avem o vreme de iarnă, cu temperaturi scăzute, ninsori, și temperaturi la amiază de numai -1. Pe de altă parte, în partea de sud, și mai ales sud-est, o vreme tot mai caldă, temperaturi care ajung și la peste 10 grade la prânz, chiar 14 grade estimate pentru Dobrogea. Și în Capitală se încălzește astăzi, 9-10 grade la amiază.

Vântul mai bate cu putere pe la munte și mai ales în Carpații Orientali, cu rafale de 70-90 de km pe oră, și viscolește zăpada. Deci cam acesta ar fi tabloul, așa, în mare, pentru ziua de astăzi. Pentru noapte așteptăm ca precipitațiile să se extindă din nou, de această dată, dinspre sud-vest și sud.

Vorbim de ploi prin partea de sud, ninsori pe la deal și la munte, și temperaturi noaptea care coboară până spre -10 grade. Rămân ridicate pe partea de sud, sud-vest, 2-3 grade și pe timpul nopții.

Pe de-o parte și de alta a lanțului Carpatic, două anotimpuri, iarna autentică în Transilvania, strat de zăpadă, ninsori, în vremea ce în partea de sud se mai arată și soarele astăzi și temperaturile ajung la peste 10 grade”, au explicat meteorologii ANM pentru Gândul.

Totodată, este în vigoare și o atenționare cod galben de vânt pentru Carpații Orientali și zona litoralului, valabilă până în această seară la ora 22:00.

„Local în Carpații Orientali, vântul va avea intensificări, cu viteze de 50-70 km/h, iar la altitudini de peste 1.700 metri, de 70-85 km/h. Temporar ninsoarea va fi viscolită și vizibilitatea scăzută. Perioade cu intensificări ale vântului vor fi și pe litoral, cu viteze de 50-60 km/h”, potrivit ANM.

O altă atenționare cod galben de vânt și precipitații însemnate cantitativ pentru Banat, sud-vestul Transilvaniei, vestul și nordul Olteniei și în Carpații Meridionali și Occidentali este valabilă până luni, 5 ianuarie, ora 20:00.

„În intervalul menționat, în Banat, sud-vestul Transilvaniei, vestul și nordul Olteniei și în Carpații Meridionali și Occidentali vor fi precipitații însemnate cantitativ, predominant sub formă de ninsoare. Se vor acumula 30-50 l/mp și local se va depune strat de zăpadă, la munte de 30-40 cm, iar în zonele joase de relief, de 10-25 cm. La munte, vântul va avea intensificări cu viteze de 50-70 km/h, iar la altitudini de peste 1.700 m, de 70-85 km/h, temporar ninsoarea va fi viscolită și vizibilitatea scăzută”, conform ANM.

RECOMANDAREA AUTORULUI: