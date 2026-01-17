Prima pagină » Actualitate » Vremea nu cunoaște granițe. Avioane europene vor urmări “din cer” râurile responsabile de inundații

Vremea nu cunoaște granițe. Avioane europene vor urmări “din cer” râurile responsabile de inundații

17 ian. 2026, 17:36, Actualitate
Vremea nu cunoaște granițe. Avioane europene vor urmări “din cer” râurile responsabile de inundații
Oamenii de știință europeni vor începe prima lor “investigație aeriană” a „râurilor atmosferice” în lupta lor cu schimbările climatice și pe măsură ce curenții concentrați de vapori de apă traversează Oceanul Atlantic și descarcă precipitații abundente pe bătrânul continent, anunță Financial Times.

Recunoașterea atmosferică a râurilor va deveni globală

Meteorologii din SUA au experiență: au monitorizat aceste „ râuri pe cer ” deasupra Pacificului timp de 10 ani, pentru că ele provoacă inundații pe coasta de vest a Americii de Nord, dar ajută și la refacerea rezervelor de apă.

Cu toate acestea, recunoașterea atmosferică a râurilor va deveni globală la sfârșitul acestei luni, cu zboruri peste Atlanticul de Nord efectuate de aeronave de cercetare germane și franceze, echipate pentru a investiga condițiile care declanșează și susțin fluxul acestor furtuni încărcate cu apă de mare altitudine spre est, peste ocean.

Deși râurile atmosferice nu au de obicei un impact atât de puternic în Europa ca în vestul SUA și Canada, unde ridicarea curentului de aer peste lanțurile muntoase de coastă le intensifică efectul, ele pot provoca totuși inundații grave.

Acestea au fost în spatele unor furtuni din Regatul Unit, precum Bert și Henk în 2024 și Babet în 2023. Partea pozitivă este că precipitațiile pe care le produc ajută la evitarea secetei.

Prognozele vor fi îmbunătățite

„Este fantastic că activitatea de recunoaștere se extinde la nivel global”, a declarat Florian Pappenberger, directorul general al Centrului European pentru Prognoze Meteorologice pe Termen Mediu și expert în râuri atmosferice. „Programul din Pacific a îmbunătățit deja substanțial precizia prognozelor și mă aștept ca această extindere să contribuie la îmbunătățirea mult mai mult a abilităților de prognoză.”

Programul global va testa ipoteza că, din cauza modului în care sistemele meteorologice se mișcă în general în emisfera nordică de la vest la est, măsurătorile râurilor atmosferice deasupra Atlanticului vor ajuta la prezicerea condițiilor câteva zile mai târziu deasupra Pacificului și invers.

Dropsonde being released from jet.

O aeronavă de cercetare de mare altitudine Halo, un avion Gulfstream cu rază lungă de acțiune furnizat de centrul aerospațial german DLR, urmează să înceapă campania de supraveghere atlantică cu un zbor din Shannon, Irlanda, pe 15 ianuarie. Apoi va zbura regulat până la sfârșitul lunii februarie, în funcție de condițiile meteorologice deasupra oceanului.

La începutul lunii februarie, i se va alătura un turbopropulsor ATR-42, transformat de trei agenții franceze de cercetare într-un laborator atmosferic zburător numit Safire.

În același timp, agenția spațială americană NASA va monitoriza atmosfera de cealaltă parte a Atlanticului din Goose Bay, Newfoundland, cu un alt Gulfstream.

Aeronavele sunt echipate cu o serie de instrumente pentru a măsura vânturile, temperatura, presiunea și umiditatea din jurul și de sub ele. Echipajul va elibera, de asemenea, sonde numite dropsonde care transmit date în timp ce coboară cu o parașută prin atmosferă.

Meteorologii se așteaptă ca prin această combinare a observațiilor din Atlantic și Pacific să îmbunătățească predicțiile nu numai ale râurilor atmosferice în sine, ci și ale sistemelor meteorologice în general, la nivel global.

Cercetările au sugerat că intensitatea râurilor atmosferice ar crește odată cu schimbările climatice.

