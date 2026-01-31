Prima pagină » Actualitate » Vulnerabilitățile tranzacțiilor contactless. Cum poți fi „buzunărit” când plătești cu telefonul

Vulnerabilitățile tranzacțiilor contactless. Cum poți fi „buzunărit” când plătești cu telefonul

31 ian. 2026, 16:58, Actualitate
Vulnerabilitățile tranzacțiilor contactless. Cum poți fi

Doar persoanele de peste 50 de ani mai au cash în portofel în România. Cu excepția măruțișului de bacșis, restul populației folosind cardul, cea ce îi face pe hoții de buzunare „să se digitalizeze” la rândul lor. Mai mult, datorită tehnologiei NFC, nu mai este nevoie să introduci cardul în POS pentru a plăti, ci este suficient să-l apropii. Aceasta a permis, la rândul său, ca dispozitivele inteligente să devină și ele dispozitive de plată, scrie El Economista, preluat de Mediafax.

Aceasta este cunoscută sub denumirea de plăți fără contact sau contactless, și, deși a devenit cea mai comodă formă de plată și companiile caută noi metode de a facilita aceste tranzacții, o cercetare a Universității Surrey și a Universității Birmingham (Regatul Unit) a descoperit că, în același timp, există vulnerabilități de securitate în timpul plăților.

Noile pericole

Această cercetare a dezvăluit slăbiciuni ascunse care le-au permis cercetătorilor să efectueze tranzacții neautorizate de valoare mare. Noile funcții, cum ar fi permiterea plăților atunci când nu există semnal, faptul că nu trebuie să deblochezi telefonul pentru a efectua tranzacția sau diferitele reguli privind momentul și modul în care trebuie introdus PIN-ul pentru plăți de valoare mare, deși sunt benefice pentru utilizator pe moment, generează probleme serioase de securitate.

„Cercetarea noastră arată că graba de a introduce noi funcționalități pentru a îmbunătăți experiența de cumpărare sau pentru noi modalități de utilizare se face uneori în detrimentul securității noastre”, explică Ioana Boureanu, directoarea Centrului de Cibersecuritate de la Surrey.

Cum pot fi păcălite terminalele de plată

Cercetătorii au reușit să demonstreze metode de a păcăli terminalele de plată pentru a accepta un card de credit atunci când ar fi trebuit să fie permis doar telefonul sau pentru a procesa plăți peste limita contactless fără verificări biometrice sau PIN. Într-un caz, s-a reușit ca un terminal de plată să accepte o plată frauduloasă de 25.000 de lire, conform Universității Surrey.

„Sectorul a introdus deja îmbunătățiri promițătoare, dar este necesară în continuare o coordonare mai bună între furnizori pentru a se asigura că confortul nu creează noi oportunități de fraudă”, a mai spus Boureanu.

Echipa de cercetare a afirmat că și-a comunicat descoperirile mai multor părți implicate în 2024 și a contribuit la dezvoltarea unor soluții.

„Problemele pe care le-am detectat nu se datorează greșelilor companiilor”, clarifică Tom Chothia, alt cercetător din proiect, „ci faptului că un sistem atât de complex precum EMV [Europay, Mastercard și Visa] poate dezvolta erori ascunse atunci când se adaugă funcții noi în mod independent”, a conchis aceasta.

Recomandarea autorului: Cea mai nouă fraudă cibernetică în rândul escrocilor. Metoda „atingerea fantomei” te poate lăsa fără bani în cont

Recomandarea video

Citește și

POLITICĂ Reacția Parchetului General după declarațiile Laurei Deriuș: „Procurorul general nu i-a făcut nicio propunere de avansare profesională”
18:21
Reacția Parchetului General după declarațiile Laurei Deriuș: „Procurorul general nu i-a făcut nicio propunere de avansare profesională”
ECONOMIE Una dintre cele mai bogate familii din Belgia a cumpărat peste 40 de hectare de teren în România. Achiziția se ridică la câteva milioane de euro
18:18
Una dintre cele mai bogate familii din Belgia a cumpărat peste 40 de hectare de teren în România. Achiziția se ridică la câteva milioane de euro
INEDIT Cele mai ascultate cântece patriotice românești în epoca internetului. Unele piese au milioane de vizualizări
18:00
Cele mai ascultate cântece patriotice românești în epoca internetului. Unele piese au milioane de vizualizări
NEWS ALERT Lovitură pentru Florian Coldea. ÎCCJ respinge contestația fostului șef operativ al SRI și menține sechestrul pe avere
17:24
Lovitură pentru Florian Coldea. ÎCCJ respinge contestația fostului șef operativ al SRI și menține sechestrul pe avere
VIDEO Adolescent bătut crunt și lăsat inconștient în fața unui centru comercial din Cluj. Poliția a deschis o anchetă
16:54
Adolescent bătut crunt și lăsat inconștient în fața unui centru comercial din Cluj. Poliția a deschis o anchetă
FLASH NEWS Peste 2.000 de persoane protestează la Miercurea Ciuc față de creșterea taxelor. Mesaje dure la adresa UDMR și a premierului Bolojan
16:24
Peste 2.000 de persoane protestează la Miercurea Ciuc față de creșterea taxelor. Mesaje dure la adresa UDMR și a premierului Bolojan
Mediafax
Ziua în care LEVA dispare definitiv din Bulgaria: Euro, singura monedă, de la miezul nopții
Digi24
Interviu cu Lolita, artista AI care a stârnit controverse: „Tehnologia nu omoară sufletul. Nu o să înlocuiesc niciodată artiști umani”
Cancan.ro
BREAKING! Raed Arafat, decizie fără precedent. Anunțul venit în urmă cu puțin timp
Prosport.ro
FOTO, Cea mai frumoasă femeie din lume, imagini spectaculoase!
Adevarul
Cum poate Ciprian Ciucu să spargă blocada PSD? Primul avertisment primit în Consiliul General
Mediafax
„Te iau cu mine!” REVOLTĂ după ce un sudanez a împins o fată de 18 ani în fața metroului: Tânăra și agresorul au murit pe loc
Click
Imagini din interiorul casei lui Virgil Ianțu. Vila cu două niveluri, complet transformată după renovare: „O adevărată investiție, la care mă gândesc cu mândrie”
Digi24
Rețeaua Iran-Occident. Cum a construit fiul ayatollahului un imperiu care protejează familia Khamenei în caz de „apocalipsă” politică
Cancan.ro
Gafa lui Bobonete de la Românii au Talent. Gestul TOTAL deplasat făcut de jurat: 'Oare or exista și..'
Ce se întâmplă doctore
Dieta cu 5 mese pe zi a Ancăi Țurcașiu. Arată INCREDIBIL la 55 de ani și toată lumea se întreabă CUM reușește!
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Promotor.ro
Un inginer aerospațial a cumpărat o mașină nouă și a încuiat-o în garaj timp de 40 de ani. O poveste rară din lumea auto
Descopera.ro
Stelele de mare controlează sute de picioare, deși nu au creier. Cum reușesc?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Mirii se retrag în dormitor în noaptea nunții. Tânăra nesătulă: o dată, de două ori, de trei, de patru…
Descopera.ro
Ingredientele de mumificare egiptene pot fi identificate după miros, spun cercetătorii

Cele mai noi

Trimite acest link pe