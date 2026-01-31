Prima pagină » Actualitate » Peste 2.000 de persoane protestează la Miercurea Ciuc față de creșterea taxelor. Mesaje dure la adresa UDMR și a premierului Bolojan

Peste 2.000 de persoane protestează la Miercurea Ciuc față de creșterea taxelor. Mesaje dure la adresa UDMR și a premierului Bolojan

Bianca Dogaru
Bianca Dogaru
31 ian. 2026, 16:24

Peste 2.000 de oameni au ieșit sâmbătă în stradă, la Miercurea Ciuc, pentru a protesta față de majorarea taxelor și impozitelor, măsuri adoptate de Guvernul Bolojan. Protestatarii s-au adunat în centrul orașului și și-au exprimat nemulțumirea atât față de deciziile Executivului, cât și față de lipsa de reacție din partea UDMR. 

Participanții la protest au acuzat formațiunea maghiară că nu s-a opus creșterii taxelor și că a abandonat interesele comunității locale. În timpul manifestațiilor au fost scandate lozinci la adresa UDMR, inclusiv „Să meargă să păzească oile”, dar și mesaje prin care politicienii au fost acuzați de trădare.

„Din guvernul acesta face parte și UDMR și le transmitem să meargă acasă și să păzească oi, pentru că altceva nu au făcut în 35 de ani. Au furat numai”, a spus un bărbat. 

„Trădare pentru secui, trădare pentru unguri, trădare pentru români. Politicienii nu ne reprezintă. Ăsta este adevărul. Ne-au trădat”, a spus un alt protestatar. 

„Avem speranța să plece politicienii. Demisia”, a adăugat un altul. 

„Au vândut locuințele pentru un preț destul de mare, am plătit și acum impozit plătim cât plăteam atunci pentru chirie. E foarte rușinos ce face Guvernul ăsta acum”, a spus un alt protestatar. 

Oamenii au venit cu pancarte scrise atât în limba română, cât și în limba maghiară, pe care au transmis că nu ei sunt responsabili pentru situația economică a țării.

