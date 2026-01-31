Cum se pregătesc bulbii pentru plantarea de primăvară

Pregătirea bulbilor pentru plantarea de primăvară este esențială, de obicei cei pentru flori de primăvară se plantează toamna, iar cei cu flori de vară și toamnă se plantează primăvara.

Acestea din urmă includ crini, gladiole, amaryllis, crinum, frezie, galtonia, crin cobra, crin amazonian, eucomis, watsonia, floarea tigrului, ranunculus, triteleia, leucocorină, sauromatum, crin-păianjen, nerină, acidanthera, orhidee de grădină, montbreția, relatează Agrointel.

Când se plantează bulbii de flori

Plantele enumerate mai sus iubesc căldura, iar perioada de plantare în pământ este primăvara doar după ce solul a ajuns la temperaturi de 10-12 grade Celsius și a trecut înghețul. La o climă temperată, perioada cea mai bună este la începutul sau la mijlocul lunii mai, dacă primăvara este foarte timpurie și uniformă, uneori chiar la sfârșitul lunii aprilie.

Cel mai devreme se pot planta bulbi de amarilis, crini, crin amazonian, crocosmia, gladiole și eucomis în stratul de flori, dar pentru flori precum triteleia, hippeastrum, crinum, floarea tigrului și steaua din Betleem, se așteaptă ca vremea să se încălzească și mai mult.

Cum se pregătesc bulbii pentru plantare

După ce îi achiziționăm, bulbii se aleg și rămân cei mai bun, care nu au semne de deteriorare sau boală. Un bulb „putred” poate afecta toate plantele din jurul său. Ei ar trebui să fie sănătoși, uscați, grei și fermi la atingere. Doar astfel de bulbi sunt considerați sănătoși și potriviți pentru plantare.

Suprafața trebuie să fie lipsită de mucegai, un bulb calitativ va avea mereu o bază fermă cu noduli radiculari, se va evita plantarea celor cu baze moi sau rădăcini active în creștere.

Dacă pe bulbi au apărut deja muguri mici și noduli radiculari vizibili, atunci aceasta nu este o problemă pentru plantare, dar dacă mugurii și rădăcinile sunt deja lungi, planta se poate dezvolta în cele din urmă lent și poate fi prea slabă și atrofiată.

Recomandările autorului: