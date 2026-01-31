Prima pagină » Social » Cum se pregătesc bulbii pentru plantarea de primăvară

31 ian. 2026, 18:12
Pregătirea bulbilor pentru plantarea de primăvară este esențială, de obicei cei pentru flori de primăvară se plantează toamna, iar cei cu flori de vară și toamnă se plantează primăvara.

Acestea din urmă includ crini, gladiole, amaryllis, crinum, frezie, galtonia, crin cobra, crin amazonian, eucomis, watsonia, floarea tigrului, ranunculus, triteleia, leucocorină, sauromatum, crin-păianjen, nerină, acidanthera, orhidee de grădină, montbreția, relatează Agrointel.

Când se plantează bulbii de flori

Plantele enumerate mai sus iubesc căldura, iar perioada de plantare în pământ este primăvara doar după ce solul a ajuns la temperaturi de 10-12 grade Celsius și a trecut înghețul. La o climă temperată, perioada cea mai bună este la începutul sau la mijlocul lunii mai, dacă primăvara este foarte timpurie și uniformă, uneori chiar la sfârșitul lunii aprilie.

Cel mai devreme se pot planta bulbi de amarilis, crini, crin amazonian, crocosmia, gladiole și eucomis în stratul de flori, dar pentru flori precum triteleia, hippeastrum, crinum, floarea tigrului și steaua din Betleem, se așteaptă ca vremea să se încălzească și mai mult.

Cum se pregătesc bulbii pentru plantare

După ce îi achiziționăm, bulbii se aleg și rămân cei mai bun, care nu au semne de deteriorare sau boală. Un bulb „putred” poate afecta toate plantele din jurul său. Ei ar trebui să fie sănătoși, uscați, grei și fermi la atingere. Doar astfel de bulbi sunt considerați sănătoși și potriviți pentru plantare.

Suprafața trebuie să fie lipsită de mucegai, un bulb calitativ va avea mereu o bază fermă cu noduli radiculari, se va evita plantarea celor cu baze moi sau rădăcini active în creștere.

Dacă pe bulbi au apărut deja muguri mici și noduli radiculari vizibili, atunci aceasta nu este o problemă pentru plantare, dar dacă mugurii și rădăcinile sunt deja lungi, planta se poate dezvolta în cele din urmă lent și poate fi prea slabă și atrofiată.

POLITICĂ Reacția Parchetului General după declarațiile Laurei Deriuș: „Procurorul general nu i-a făcut nicio propunere de avansare profesională"
18:21
18:21
Reacția Parchetului General după declarațiile Laurei Deriuș: „Procurorul general nu i-a făcut nicio propunere de avansare profesională”
ECONOMIE Una dintre cele mai bogate familii din Belgia a cumpărat peste 40 de hectare de teren în România. Achiziția se ridică la câteva milioane de euro
18:18
18:18
Una dintre cele mai bogate familii din Belgia a cumpărat peste 40 de hectare de teren în România. Achiziția se ridică la câteva milioane de euro
TENSIUNI Temeri de reaprindere a războiului din Etiopia după atacurile cu drone din Tigray
18:10
18:10
Temeri de reaprindere a războiului din Etiopia după atacurile cu drone din Tigray
INEDIT Cele mai ascultate cântece patriotice românești în epoca internetului. Unele piese au milioane de vizualizări
18:00
18:00
Cele mai ascultate cântece patriotice românești în epoca internetului. Unele piese au milioane de vizualizări
METEO Vortexul polar aduce temperaturi și de -20 de grade în România. Care sunt zonele vizate
17:55
17:55
Vortexul polar aduce temperaturi și de -20 de grade în România. Care sunt zonele vizate
RĂZBOI Ambiția lui Putin consumă bugetul. Moscova trece de la „stabilitate petrolieră" la „taxe de război". Rușii plătesc prețul invaziei din buzunarele lor
17:52
17:52
Ambiția lui Putin consumă bugetul. Moscova trece de la „stabilitate petrolieră” la „taxe de război”. Rușii plătesc prețul invaziei din buzunarele lor

