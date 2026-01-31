Prima pagină » Actualitate » Cele mai ascultate cântece patriotice românești în epoca internetului. Unele piese au milioane de vizualizări

Cele mai ascultate cântece patriotice românești în epoca internetului. Unele piese au milioane de vizualizări

Olga Borșcevschi
31 ian. 2026, 18:00
Cele mai ascultate cântece patriotice românești în epoca internetului. Unele piese au milioane de vizualizări

În ultimii ani, melodiile patriotice românești nu sunt ascultate doar la parade sau evenimente oficiale, ci mai ales în spațiul virtual, acolo unde unele cântece au strâns milioane de vizualizări. Şi asta pentru că, pe lângă imnul naţional – „Deşteaptă-te române!”- România are mai multe piese de suflet. În acest context, Gândul a făcut o selecție cu cele mai ascultate piese patriotice despre România.

Iată care sunt cele mai ascultate piese despre România:

Nicolae Furdui Iancu – Noi suntem români

Generația Folk – Cântec pentru libertate

Vasile Mucea – Cântă cucu-n Bucovina

Vasile Șeicaru – Treceți batalioane române Carpații

Veta Biriș – Pe Câmpia Libertăţii

Nicolae Furdui Iancu – Cântecul lui Horea

Ştefan Hruşcă – Clopotul reîntregirii  

Cristian Buică – Lancea lui Horea

Tudor Gheorghe – Acolo este țara mea

Tatiana Stepa – Imn pentru Basarabia

Marcel Pavel & Corul Patriarhal TRONOS – Avem o Țară

Nicolae Furdui Iancu – Noi, români din neam de frunte

Mariana Deac – Frați români din lumea-ntreagă

Sava Negrean Brudascu – Doamne, ocrotește-i pe români

Nicolae Furdui Iancu – Hai să-ntindem hora mare!

