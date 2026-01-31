În ultimii ani, melodiile patriotice românești nu sunt ascultate doar la parade sau evenimente oficiale, ci mai ales în spațiul virtual, acolo unde unele cântece au strâns milioane de vizualizări. Şi asta pentru că, pe lângă imnul naţional – „Deşteaptă-te române!”- România are mai multe piese de suflet. În acest context, Gândul a făcut o selecție cu cele mai ascultate piese patriotice despre România.
Iată care sunt cele mai ascultate piese despre România:
Nicolae Furdui Iancu – Noi suntem români
Generația Folk – Cântec pentru libertate
Vasile Mucea – Cântă cucu-n Bucovina
Vasile Șeicaru – Treceți batalioane române Carpații
Veta Biriș – Pe Câmpia Libertăţii
Nicolae Furdui Iancu – Cântecul lui Horea
Ştefan Hruşcă – Clopotul reîntregirii
Cristian Buică – Lancea lui Horea
Tudor Gheorghe – Acolo este țara mea
Tatiana Stepa – Imn pentru Basarabia
Marcel Pavel & Corul Patriarhal TRONOS – Avem o Țară
Nicolae Furdui Iancu – Noi, români din neam de frunte
Mariana Deac – Frați români din lumea-ntreagă
Sava Negrean Brudascu – Doamne, ocrotește-i pe români
Nicolae Furdui Iancu – Hai să-ntindem hora mare!
