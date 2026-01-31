Prima pagină » Vremea » Vortexul polar aduce temperaturi și de -20 de grade în România. Care sunt zonele vizate

Vortexul polar aduce temperaturi și de -20 de grade în România. Care sunt zonele vizate

31 ian. 2026, 17:55, Vremea
Un vortex polar va lovi România la începutul lunii februarie. Temperaturile vor scădea din ce în ce mai mult, revin şi ninsorile, iar, în alte zone din ţară, precipitaţiile vor fi cele care vor da mari probleme.

S-a înregistrat o răcire bruscă a vremii în toată România, iar zilele următoare vom acea ploi, ninsori în mai multe zone, dar și polei și ghețuș, în special dimineața și noaptea.

În partea de sud-est sunt așteptate ploi moderate, iar în restul țării precipitațiile vor fi mai slabe, predominant sub formă de ninsoare la munte și în Moldova.

Ce determină această răcire bruscă

Fenomenul de încălzire stratosferică – caracterizat printr-o creștere rapidă a temperaturii și presiunii în stratosferă – slăbește și deformează vortexul polar, cauzând ruptura sa în două nuclee distincte, potrivit Severe Weather.

Rezultatul este o eliberare a maselor de aer arctic către latitudinile medii. În America de Nord, estul Statelor Unite și estul Canadei vor resimți cel mai puternic frigul, iar în Europa aerul rece ar putea pătrunde dinspre nord, deși un sistem de presiune joasă în vest poate aduce temporar aer mai cald în unele regiuni.

