Temeri de reaprindere a războiului din Etiopia după atacurile cu drone din Tigray

O persoană a fost ucisă, iar alta rănită în urma unor atacuri cu drone în regiunea Tigray din nordul Etiopiei, a declarat un oficial de rang înalt din Tigray și un lucrător umanitar, acesta fiind un nou semn al reaprinderii conflictului dintre forțele regionale și cele federale, relatează Al Jazeera.

Un oficial tigrayan a declarat sâmbătă că atacurile cu drone au lovit două camioane Isuzu în apropiere de Enticho și Gendebta, două locuri din Tigray aflate la aproximativ 20 km distanță una de cealaltă.

Oficialul a declarat că Forțele Naționale de Apărare ale Etiopiei au lansat atacurile, însă nu a furnizat dovezi.

Un lucrător umanitar local a confirmat că atacurile au avut loc. Ambii au cerut să rămână anonimi, a relatat agenția Reuters.

Nu este clar ce transportau camioanele.

Organizația media Dimtsi Weyane, afiliată TPLF, a postat pe Facebook imagini despre care a spus că arată camioanele avariate în urma atacurilor. Potrivit acesteia, camioanele transportau alimente și ustensile de gătit.

Activiștii pro-guvernamentali care au postat pe rețelele de socializare au declarat că camioanele transportau arme.

Armata națională a Etiopiei a luptat timp de doi ani, până la sfârșitul anului 2022, împotriva luptătorilor din Frontul Popular de Eliberare din Tigray (TPLF), într-un război despre care cercetătorii spun că a provocat moartea a sute de mii de oameni prin violență directă, prăbușirea sistemului de sănătate și foamete.

La începutul acestei săptămâni, au izbucnit lupte între forțele regionale și naționale în Tsemlet, într-un teritoriul disputat din vestul Tigrayului, zonă revendicată de forțe din regiunea vecină Amhara.

Tensiunile au crescut din cauza prezenței trupelor din Amhara și din țara vecină Eritreea în Tigray, fapt care încalcă un acord de pace din noiembrie 2022, care a pus capăt războiului.

Anul trecut, șeful administrației interimare din Tigray, instituită de Addis Abeba, a fost forțat să fugă din Mekele, capitala regională, pe fondul diviziunilor tot mai mari din cadrul TPLF, formațiune care controla anterior întreaga Etiopie.

Addis Abeba acuză gruparea că a stabilit legături cu Eritreea vecină și că „se pregătește activ să poarte un război împotriva Etiopiei”.

La începutul acestei săptămâni, compania aeriană națională Ethiopian Airlines a anulat zborurile către Tigray, unde locuitorii s-au grăbit să încerce să retragă numerar din bănci.

Războiul din Tigray s-a încheiat în 2022, dar dezacordurile au continuat pe o serie de probleme, inclusiv asupra teritoriilor contestate din vestul Tigrayului și asupra dezarmării întârziată a forțelor tigrayene.

Provincia suferă, de asemenea, efectele reducerilor financiare aplicate anul trecut de președintele Statelor Unite, Donald Trump, Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID), care fusese anterior cea mai mare sursă de ajutor umanitar pentru Etiopia.

Organizațiile umanitare afirmă că până la 80% din populație are nevoie de sprijin de urgență, iar deficitul de finanțare pune presiune pe sistemul de sănătate.

Președintele Uniunii Africane, Mahmoud Ali Youssouf, a îndemnat vineri toate părțile să „dea dovadă de maximă reținere” și să „rezolve toate problemele restante prin dialog constructiv”.

El a subliniat importanța păstrării „câștigurilor obținute cu greu în cadrul Acordului Permanent de Încetare a Ostilităților (COHA), condus de Uniunea Africană”, semnat la Pretoria în 2022.

Foto: Profimedia

RECOMANDAREA AUTORULUI:

TENSIUNI în Africa. Etiopia a inaugurat cel mai mare baraj hidroelectric de pe continent, proiect pe care Egiptul îl respinsese din start

Marele Baraj al Renașterii Etiopiene, mega-proiectul AFRICAN: Istoria zbuciumată a unei investiții colosale, cu potențial uriaș și tensiuni pe măsură