Adolescent bătut crunt și lăsat inconștient în fața unui centru comercial din Cluj. Poliția a deschis o anchetă

Bianca Dogaru
31 ian. 2026, 16:54, Actualitate

Polițiștii din Cluj au deschis o anchetă după apariția în spațiul public a unor imagini în care se vede un adolescent bătut crunt și întins la pământ, în fața unui centru comercial din Cluj-Napoca.

În imaginile publicate de știridecluj.ro, tânărul apare culcat pe asfalt, lângă o pată mare de sânge, fără a se putea ridica. Potrivit sursei citate, incidentul ar fi avut loc pe strada Alexandru Vaida Voievod.

Inspectoratul de Poliție Județean Cluj a transmis că s-a sesizat din oficiu în acest caz. Agresiunea s-a produs în data de 30 ianuarie, între doi tineri, iar victima are 17 ani.

„Poliţiştii din cadrul Poliţiei municipiului Cluj-Napoca s-au sesizat din oficiu cu privire la o agresiune petrecută între doi tineri, în data de 30 ianuarie a.c., pe strada Alexandru Vaida Voievod, în urma căreia unul dintre aceştia, în vârstă de 17 ani, ar fi suferit leziuni şi a avut nevoie de îngrijiri medicale. În cauză, se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de lovirea sau alte violenţe şi tulburarea ordinii şi liniştii publice, în vederea stabilirii cu exactitate a împrejurărilor producerii evenimentului şi dispunerii tuturor măsurilor legale care se impun”, a anunţat, sâmbătă, Poliţia judeţeană Cluj.

