Structura economică a Rusiei la începutul anului 2026 arată o scădere majoră a veniturilor din petrol și gaze, pilonul central al finanțării invaziei din Ucraina, ceea ce pune Kremlinul într-o poziție defensivă din punct de vedere fiscal, arată New York Times.

Prețul petrolului rusesc, principalul produs de export al țării, a scăzut sub influența creșterii aprovizionării globale și a sancțiunilor impuse de Statele Unite și Uniunea Europeană legate de război. În 2025, veniturile rusești din hidrocarburi au scăzut cu 24% și au ajuns la aproximativ 108 miliarde de dolari, cel mai mic nivel din 2020 încoace. Pentru a acoperi acest decalaj, Kremlinul recurge la creșteri de impozite și cheltuieli deficitare.

Rusia, faultată de sancțiuni și decizia OPEC de creștere a producției

Rusia este afectată din două motive. Primul se datorează scăderii prețului petrolului din luna aprilie a anului trecut, după ce OPEC a decis să crească treptat producția după ani de reduceri. Al doilea motiv este dat de noile sancțiuni impuse Rusiei în ultimul timp și de aplicarea mai strictă a celor existente.

În octombrie, Statele Unite au impus sancțiuni celor mai mari două companii petroliere din Rusia, Rosneft, deținută de stat, și Lukoil, o companie privată. Aceste sancțiuni au subminat semnificativ capacitatea companiilor de a vinde țiței și, de atunci, Rusia s-a confruntat, de asemenea, cu o aplicare intensificată a restricțiilor împotriva „flotei din umbră” ilicite de petroliere pe care o folosește pentru transportul petrolului.

Moscova, obligată să vândă petrol la preț mic

În prezent, din cauza actualei oferte globale excedentare, cumpărătorii au acum mai multe alternative la țițeiul rusesc. Acest lucru le permite fie să renunțe complet la petrolul din Rusia, fie să solicite reduceri semnificativ mai mari pentru a compensa riscul manipulării bunurilor afectate de sancțiuni, a declarat Sergey Vakulenko, expert în energie la Carnegie Endowment for International Peace.

Reducerile la petrolul rusesc au crescut drastic. Ministerul Economiei a declarat luna aceasta că prețul mediu al petrolului rusesc a fost de 39 de dolari pe baril în decembrie, în scădere de la peste 57 de dolari în luna august.

Până în prezent, există puține semne că dificultățile economice și orice nemulțumire pe care o generează în rândul liderilor de afaceri și al publicului vor fi suficiente pentru a schimba calculele președintelui Vladimir Putin cu privire la război.

Rușii vor scoate bani din buzunar pentru a susține războiul lui Putin

Având în vedere stagnarea economiei Rusiei, poporul rus va trebui să suporte din ce în ce mai mult povara unui război al cărui cost depășește aproximativ 170 de miliarde de dolari pe an. Da, cu toate acestea, „situația este gestionabilă”, spune Evgheni Nadorșin, economist din Moscova care oferă consultanță companiilor și băncilor. „Dar nimeni nu se simte confortabil cu asta”.

O economie puternică bazată pe petrol a permis Moscovei să ofere un nivel de trai îmbunătățit, iar politicienii sperau că acest lucru va menține publicul mulțumit chiar și atunci când guvernul erodează libertățile individuale. În acest moment, scăderea abruptă a veniturilor statului din petrol a trimis Rusia într-o nouă eră, definită prin bugete susținute, taxe mai mari și o inflație persistentă.

Recomandările autorului: