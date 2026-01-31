Lovitură pentru Florian Coldea. ÎCCJ respinge contestația fostului șef operativ al SRI și menține sechestrul pe avere

Fostul prim-adjunct al SRI, Florian Coldea, a pierdut definitiv contestația formulată împotriva sechestrului instituit pe bunurile sale în dosarul în care este acuzat de trafic de influență.

Judecătorii de la ÎCCJ au decis că sechestrul, dispus inițial de Curtea de Apel București, rămâne în vigoare. Decizia este definitivă.

Măsura asiguratorie a fost luată pentru a acoperi prejudiciul estimat la peste 9 milioane de lei, rezultat din infracțiuni de trafic de influență și fapte conexe.

Sechestrul vizează:

500.000 de lei aflați într-un cont bancar;

un apartament din București și cotele-părți aferente terenului și spațiilor comune;

două locuri de parcare legate de imobil.

În același dosar a fost inculpat și Dumitru Dumbravă, fost șef al Direcției Juridice din SRI, care a decedat toamna trecută. Contestația depusă în numele său a fost respinsă ca inadmisibilă.

Practic, Coldea rămâne cu bunurile sechestrate până la clarificarea finală a situației în instanță, iar ancheta pentru traficul de influență continuă.

AUTORUL RECOMANDĂ: