Cazul straniu al șoferului care a depășit limita de viteză cu 1 km/h. Ce amendă a primit

Un șofer a depășit limita de viteză în Elveția cu doar cu 1 km/h. Pare un caz aparent banal de depășire a limitei de viteză, dar s-a transformat într-un coșmar pentru un șofer. Convins că sancțiunea este nedreaptă, bărbatul a decis să conteste amenda inițială, fără să anticipeze consecințele, publică ziarul românesc.de

Incidentul a avut loc la Délemont (Elveția), unde șoferul a fost surprins de un autovelox rulând cu 64 km/h pe un sector de drum cu limită de 60 km/h. În Elveția, marja de toleranță este de 3 km/h (pentru măsurători efectuate cu tehnologie laser pentru viteze de până la 100 km/h), iar depășirea acesteia atrage automat sancțiuni. După scăderea toleranței, viteza constatată a fost considerată ilegală. Amenda aplicată inițial a fost de 40 de franci elvețieni (echivalentul a 43 de euro), o sancțiune standard pentru un astfel de exces minor.

O decizie neinspirată

Nemulțumit, automobilistul a decis să conteste procesul-verbal, susținând că nu el se afla la volan în momentul înregistrării vitezei, fără a explica cine ar fi condus mașina. Autoritățile nu au acceptat explicația fără verificări suplimentare, iar cazul a ajuns rapid în fața instanței. Judecătorii au analizat datele tehnice ale radarului și au confirmat validitatea măsurătorilor. „Depășirea a fost reală și dovedită”, au concluzionat magistrații.

După prima decizie nefavorabilă, șoferul a formulat un nou recurs, de această dată la Tribunalul cantonal. Deși instanța i-a dat dreptate într-o etapă procedurală, acesta a refuzat să dezvăluie identitatea persoanei care, potrivit afirmațiilor sale, s-ar fi aflat la volan. Refuzul a atras o sancțiune disciplinară suplimentară, în valoare de 50 de euro, care s-a adăugat amenzii inițiale pentru viteză.

Între timp, cheltuielile cu avocații, taxele de judecată și procedurile repetate au continuat să crească. Fiecare nouă contestație a însemnat costuri suplimentare, iar procesul s-a întins pe o perioadă de aproape trei ani. „A fost o luptă de principiu”, a susținut șoferul, însă instanțele nu au fost convinse de argumentele sale, scrie ladepeche.fr

De la 43 de euro la 2.800 de euro La finalul întregului parcurs judiciar, verdictul financiar a fost clar. Pe lângă amenda pentru depășirea limitei de viteză și sancțiunea disciplinară, șoferul a fost obligat să achite 2.600 de franci elvețieni (circa 2.800 de euro) reprezentând cheltuieli de judecată. O sumă uriașă comparativ cu sancțiunea inițială, care a transformat un exces minor de viteză într-un exemplu extrem de costisitor.

SURSA FOTO-La Depeche