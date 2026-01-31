Prima pagină » Actualitate » Cazul straniu al șoferului care a depășit limita de viteză cu 1 km/h. Ce amendă a primit

Cazul straniu al șoferului care a depășit limita de viteză cu 1 km/h. Ce amendă a primit

31 ian. 2026, 16:18, Actualitate
Cazul straniu al șoferului care a depășit limita de viteză cu 1 km/h. Ce amendă a primit

Un șofer a depășit limita de viteză în Elveția cu doar cu 1 km/h. Pare un caz aparent banal de depășire a limitei de viteză, dar s-a transformat într-un coșmar pentru un șofer. Convins că sancțiunea este nedreaptă, bărbatul a decis să conteste amenda inițială, fără să anticipeze consecințele, publică ziarul românesc.de

Incidentul a avut loc la Délemont (Elveția), unde șoferul a fost surprins de un autovelox rulând cu 64 km/h pe un sector de drum cu limită de 60 km/h. În Elveția, marja de toleranță este de 3 km/h (pentru măsurători efectuate cu tehnologie laser pentru viteze de până la 100 km/h), iar depășirea acesteia atrage automat sancțiuni. După scăderea toleranței, viteza constatată a fost considerată ilegală. Amenda aplicată inițial a fost de 40 de franci elvețieni (echivalentul a 43 de euro), o sancțiune standard pentru un astfel de exces minor.

O decizie neinspirată

Nemulțumit, automobilistul a decis să conteste procesul-verbal, susținând că nu el se afla la volan în momentul înregistrării vitezei, fără a explica cine ar fi condus mașina. Autoritățile nu au acceptat explicația fără verificări suplimentare, iar cazul a ajuns rapid în fața instanței. Judecătorii au analizat datele tehnice ale radarului și au confirmat validitatea măsurătorilor. „Depășirea a fost reală și dovedită”, au concluzionat magistrații.

După prima decizie nefavorabilă, șoferul a formulat un nou recurs, de această dată la Tribunalul cantonal. Deși instanța i-a dat dreptate într-o etapă procedurală, acesta a refuzat să dezvăluie identitatea persoanei care, potrivit afirmațiilor sale, s-ar fi aflat la volan. Refuzul a atras o sancțiune disciplinară suplimentară, în valoare de 50 de euro, care s-a adăugat amenzii inițiale pentru viteză.
Între timp, cheltuielile cu avocații, taxele de judecată și procedurile repetate au continuat să crească. Fiecare nouă contestație a însemnat costuri suplimentare, iar procesul s-a întins pe o perioadă de aproape trei ani. „A fost o luptă de principiu”, a susținut șoferul, însă instanțele nu au fost convinse de argumentele sale, scrie ladepeche.fr.

De la 43 de euro la 2.800 de euro

La finalul întregului parcurs judiciar, verdictul financiar a fost clar. Pe lângă amenda pentru depășirea limitei de viteză și sancțiunea disciplinară, șoferul a fost obligat să achite 2.600 de franci elvețieni (circa 2.800 de euro) reprezentând cheltuieli de judecată. O sumă uriașă comparativ cu sancțiunea inițială, care a transformat un exces minor de viteză într-un exemplu extrem de costisitor.

SURSA FOTO-La Depeche

Recomandarea video

Mediafax
A murit actrița Catherine O’Hara, cunoscută pentru rolurile din din Home Alone și Schitt’s Creek
Digi24
De ce și-au cerut scuze rușii față de ucraineni și ce motiv au invocat pentru greșeala lor (NYT)
Cancan.ro
Gafa lui Bobonete de la Românii au Talent. Gestul TOTAL deplasat făcut de jurat: 'Oare or exista și..'
Prosport.ro
FOTO, Cea mai frumoasă femeie din lume, imagini spectaculoase!
Adevarul
Cum poate Ciprian Ciucu să spargă blocada PSD? Primul avertisment primit în Consiliul General
Mediafax
Horoscop 31 ianuarie 2026: Zodiile care încheie luna ianuarie cu noi oportunități
Click
Imagini din interiorul casei lui Virgil Ianțu. Vila cu două niveluri, complet transformată după renovare: „O adevărată investiție, la care mă gândesc cu mândrie”
Digi24
Rețeaua Iran-Occident. Cum a construit fiul ayatollahului un imperiu care protejează familia Khamenei în caz de „apocalipsă” politică
Cancan.ro
Andra Măruță, însărcinată a treia oară? Legătura cu plecarea lui Cătălin Măruță de la Pro TV
Ce se întâmplă doctore
Dieta cu 5 mese pe zi a Ancăi Țurcașiu. Arată INCREDIBIL la 55 de ani și toată lumea se întreabă CUM reușește!
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Promotor.ro
Un inginer aerospațial a cumpărat o mașină nouă și a încuiat-o în garaj timp de 40 de ani. O poveste rară din lumea auto
Descopera.ro
Stelele de mare controlează sute de picioare, deși nu au creier. Cum reușesc?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Mirii se retrag în dormitor în noaptea nunții. Tânăra nesătulă: o dată, de două ori, de trei, de patru…
Descopera.ro
Oamenii de știință au descoperit cum s-a încheiat o eră enigmatică din istoria Pământului
SĂNĂTATE Cât costă să scoți o măsea cariată în 2026. Câți bani cer medicii stomatologi în România
16:17
Cât costă să scoți o măsea cariată în 2026. Câți bani cer medicii stomatologi în România
EXCLUSIV Crin Antonescu ironizează apariția ministrului român de externe la CNN: „Nu vă imaginați că CNN e interesat de ce mai crede Țoiu”
16:14
Crin Antonescu ironizează apariția ministrului român de externe la CNN: „Nu vă imaginați că CNN e interesat de ce mai crede Țoiu”
CONTROVERSĂ Ultimul val de documente Epstein aduce dezvăluiri uluitoare. Musk, invitat și el pe insulă, în timp ce Bill Gates era șantajat cu „fetele din Rusia”
16:06
Ultimul val de documente Epstein aduce dezvăluiri uluitoare. Musk, invitat și el pe insulă, în timp ce Bill Gates era șantajat cu „fetele din Rusia”
FLASH NEWS Șapte școli și nouă instituții publice din Ungaria au primit amenințări cu bombă în limba ucraineană generate cu inteligență artificială
15:15
Șapte școli și nouă instituții publice din Ungaria au primit amenințări cu bombă în limba ucraineană generate cu inteligență artificială
SPORT S-a stabilit învingătoarea de la Australian Open! Arina Sabalenka a fost detronată la Melbourne
14:55
S-a stabilit învingătoarea de la Australian Open! Arina Sabalenka a fost detronată la Melbourne
VIDEO Imagini de la metroul din Kiev, după blackoutul care a afectat toată țara
14:52
Imagini de la metroul din Kiev, după blackoutul care a afectat toată țara

Cele mai noi

Trimite acest link pe