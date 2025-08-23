Sondaj. Peste 60% din bărbații polonezi nu acceptă ca țara lor să facă parte dintr-o forță militară care să mențină pacea în Ucraina

Polonezii nu vor ca țara lor să facă parte dintr-o forță militară de menținere a păcii în Ucraina. Cel puțin așa arată rezultatul unui sondaj realizat de agenția SW Research, publicat sâmbătă.

Sondajul a fost comandat de o publicație poloneză, Rzeczpospolita, a înregistrat niște rezultate care atestă că 61,1% din polonezi nu vor să facă parte din această forță, în timp ce doar 17,3% ar fi de acord. Restul încă nu s-a decis. Dintre cei care au răspuns, cei mai vehemenți sunt bărbații.

Sondarea opiniei publice a avut loc timp de 2 zile pe un eșantion de 800 de respondenți.

Polonia are o graniță de 500 km cu Ucraina, iar premierul polonez, Donald Tusk, s-a oferit în februarie să asigure sprijin logistic și politic, fără o implicare militară directă.

Conform datelor ONU, Polonia adăpostește aproape 1 milion de refugiați ucraineni, în timp ce Germania, 1,2 milion.

De câteva luni, în Europa, este dezbătut subiectul legat de o posibilă desfășurare de forțe pentru menținerea păcii, dacă va avea loc vreun armistițiu în Ucraina.

