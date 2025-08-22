Trump va stabili în scurt timp ABORDAREA față de războiul din Ucraina /„Vor fi sancțiuni masive sau poate că nu vom face nimic”

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a afirmat, vineri seară, că va decide peste câteva săptămâni ce poziție va avea față de războiul dintre Rusia și Ucraina, avertizând că ar putea impune sancțiuni masive Moscovei sau ar putea să nu se mai implice.

”Cred că peste câteva săptămâni voi ști care va fi atitudinea Rusiei și, sincer, și a Ucrainei, este necesar să fie de acord ambele părți. Voi decide ce voi face, va fi o decizie foarte importantă. Poate că vor fi sau nu sancțiuni masive sau tarife comerciale masive, sau ambele elemente. Sau poate că nu vom face nimic, vom spune că este conflictul vostru. Nu ne-am fi confruntat cu acest conflict dacă aș fi fost eu președinte. Acest război nu s-ar fi produs. A fost cauzat de oameni stupizi. Timp de patru ani, nici măcar nu a fost un subiect de discuție”, a declarat Donald Trump.

Anterior, Trump a semnalat că ar prefera să nu participe la potențiala întâlnire a președinților Rusiei și Ucrainei, Vladimir Putin și Volodimir Zelenski, denunțând impasul negocierilor și continuarea conflictului militar.

”Vom vedea dacă Putin și Zelenski vor colabora, sunt ceva de genul oțetului cu uleiul, nu prea se înțeleg, din motive evidente. Va trebui să vedem dacă eu voi fi sau nu la întâlnirea lor. Mai degrabă nu. Mai degrabă îi las pe ei să se întâlnească și voi vedea cum se înțeleg. Dar, între timp, continuă luptele, oamenii sunt omorâți în continuare, ceea ce este o prostie, pentru că pierd 7.000 de oameni. Eu spuneam 5.000, dar, în medie, pierd 7.000 de oameni săptămânal, în principal militari. Vrem să vedem ce se întâmplă, vom opri conflictul, am oprit șapte războaie. Credeam că acesta este de dificultate medie, dar se dovedește a fi cel mai dificil”, a afirmat Trump.

Administrația de la Moscova a semnalat, vineri, că președintele Vladimir Putin este pregătit de o întrevedere cu omologul său rus, Volodimir Zelenski, subliniind însă că în momentul de față nu se întrunesc condițiile pentru un astfel de summit.

”Președintele Putin a spus clar că este pregătit să aibă o întrevedere cu Zelenski dacă această întrevedere va avea o agendă prezidențială. În acest moment, nu este programată nicio întâlnire. Putin este pregătit să aibă o întâlnire cu Zelenski, atunci când va fi pregătită agenda pentru un summit, iar această agendă nu este pregătită deloc”, a declarat Serghei Lavrov, ministrul rus de Externe.

