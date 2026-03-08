Noul film Netflix, „War Machine”, scris și regizat de Patrick Hughes, a debutat în acest weekend și a ajuns rapid pe primul loc în clasamentul celor mai urmărite producții de pe platforma de streaming.

Alan Ritchson, în rolul principal

Filmul îl are în rol principal pe Alan Ritchson, cunoscut din serialul Reacher de pe Prime Video, și a atras atenția și publicului din România, unde a ocupat prima poziție în top la doar o zi după lansare, conform datelor Flix Patrol din 7 martie.

Această producție marchează cea mai recentă colaborare dintre Hughes și Netflix, după succesul din 2022 al filmului The Man from Toronto, cu Kevin Hart și Woody Harrelson. De asemenea, regizorul este cunoscut pentru alte filme de acțiune precum The Expendables 3 și The Hitman’s Bodyguard, inclusiv continuarea acestuia.

Criticii observă că „War Machine” este conceput să atragă rapid spectatorii, amintind de producțiile clasice de tip Predator din anii ’80, cu Arnold Schwarzenegger în rolul principal. The Hollywood Reporter notează că filmul pare gândit special pentru cei care nu au vizionat originalul sau clonele sale.

ScreenRant subliniază tendința actuală a platformelor de streaming de a începe cu o secvență explozivă pentru a capta atenția publicului încă din primele minute.

Pregătire intensă pentru rol

Chiar și actorii Matt Damon și Ben Affleck, protagoniștii filmului The Rip, au comentat recent despre presiunea de a convinge spectatorii de la începutul unui film destinat Netflix.

În film, Alan Ritchson îl interpretează pe comandantul unui pluton de soldați americani care se confruntă cu o amenințare extraterestră. Rolul său, „81”, a cerut o pregătire fizică extremă, scoțându-l din zona de confort.

„A fost cea mai mare provocare fizică pe care am avut-o vreodată și momentul în care mi-am pus cel mai mult la îndoială capacitatea de a duce proiectul la bun sfârșit”, a declarat Ritchson pentru The Hollywood Reporter.

Acțiunea filmului urmărește etapa finală a selecției pentru o unitate de elită a armatei americane, în timp ce un exercițiu de antrenament devine o luptă reală pentru supraviețuire.

Părerile critice sunt împărțite: unii spun că nici carisma lui Ritchson nu salvează filmul, În timp ce utilizatorii online consideră că merită vizionat. În distribuție mai apar Dennis Quaid, Stephan James, Jai Courtney, Esai Morales, Keiynan Lonsdale, Jarryd Goundrey și Daniel Webber.

