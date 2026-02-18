Prima pagină » Actualitate » Zăpada a făcut ravagii şi în Argeş. Pe lângă drumurile cu circulaţie îngreunată, a doborât mai mulţi copaci peste maşini şi stâlpii de electricitate

Zăpada a făcut ravagii şi în Argeş. Pe lângă drumurile cu circulaţie îngreunată, a doborât mai mulţi copaci peste maşini şi stâlpii de electricitate

Luiza Dobrescu
18 feb. 2026, 08:06

Copaci căzuţi pe drumrui, pe maşini şi pe firele de înaltă tensiune sunt doar câteva dintre efectele negative ale căderilor masive de zăpadă. Pompierii argeşeni sunt la lucru de noaptea trecută pentru înlăturarea oricărui pericol. 

Pompierii din cadrul ISU Argeş au acţionat pentru ndepărtarea copacilor căzuți peste autoturisme, în municipiul Pitești (strada Pătrașcu Vodă, strada Eftimie Antonescu, strada Justiției), pentru degajarea copacilor și a crengilor căzute pe carosabil sau pe liniile electrice, în comuna Băbana (zona Ciocănăi, satul Zidărești), municipiul Pitești (zona Cornul Vânătorului, strada Făget) și comuna Dobrești (DJ 702);
pentru îndepărtarea stâlpilor de electricitate căzuți pe carosabil sau peste firele electrice, în orașul Mioveni (strada Logofăt Stanciu Mihoveanu, strada Luncilor) și comuna Mihăești (DN 73) şi pentru asigurarea măsurilor de prevenire și stingere a incendiilor până la sosirea echipajului specializat al distribuitorului de energie electrică, în cazul unor fire care prezentau scurtcircuit din cauza unui copac căzut, în orașul Mioveni (strada Dealul Viilor).

Angajaţii de la Situaţii de Urgenţă au degajat un copac prăbușit peste o conductă de gaz ce alimenta o proprietate din municipiul Câmpulung, strada Drăcești. Arborele a fost îndepărtat cu ajutorul accesoriilor din dotarea autospecialei de intervenție, iar pompierii au asigurat măsurile specifice până la sosirea echipei specializate a distribuitorului de gaz.

Autoritățile județene monitorizează permanent situația din teren, iar instituțiile cu atribuții operative acționează în continuare pentru menținerea drumurilor practicabile și sprijinirea cetățenilor.

Recomandăm populației să evite deplasările care nu sunt absolut necesare, să urmărească informările oficiale transmise de autorități și să respecte indicațiile forțelor prezente în teren.

Zăpada a închis mai multe drumuri din ţară. Poliţia Română publică situaţia drumurilor blocate

Capitala sub cod roșu de ninsoare. Mesaje Ro-Alert, drumuri închise, curse aeriene anulate, trafic feroviar dat peste cap, copaci căzuți

