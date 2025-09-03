Zile libere de Crăciun 2025 și Revelion 2026: Cât durează vacanța românilor

Finalul anului 2025 și începutul anului 2026 aduc vești bune pentru angajații din România. Vor fi două weekenduri prelungite și chiar posibilitatea unei minivacanțe de șapte zile consecutive, în perioada sărbătorilor de iarnă.

Conform Codului Muncii și calendarul zilelor nelucrătoare, Crăciunul, Revelionul, dar și noile zile libere de Bobotează și de Sfântul Ioan vor transforma perioada de iarnă într-una dintre cele mai așteptate pentru angajați.

Astfel, prima și a doua zi de Crăciun, respective 25 și 26 decembrie, pică în zilele de joi și vineri, fapt care înseamnă că angajații vor putea avea parte de o minivacanță de patru zile consecutive, incluzând și weekendul 27-28 decembrie.

Apoi, la început de an 2026, zilele de 1 și 2 ianuarie, respectiv joi și vineri, sunt libere prin lege, iar în weekendul imediat următor, adică 3-4 ianuarie, românii vor continua să stea acasă.

Mai mult, Boboteaza, 6 ianuarie, și Sfântul Ioan, 7 ianuarie, au fost recent introduse pe lista sărbătorilor legale, fapt ce prelungește perioada de repaus.

Prin urmare, dacă angajații își iau concediu pe 5 ianuarie, adică luni, ei se pot bucura de o vacanță de iarnă de până la șapte zile consecutive.

De asemenea, și elevii vor avea motive de bucurie. Conform calendarului școlar, vacanța de iarnă va începe pe 20 decembrie 2025 și se va încheia pe 7 ianuarie 2026. În total, 18 zile libere consecutiv, fiind cea mai lungă vacanță din anul școlar.

Zile libere legale în 2026

Anul 2026 aduce, în total, 17 zile nelucrătoare, dintre care 12 se suprapun cu zile din timpul săptămânii.

Printre cele mai importante se numără: Paștele (12–13 aprilie), Ziua Muncii (1 mai), Rusaliile (31 mai–1 iunie), Ziua Copilului (1 iunie), Adormirea Maicii Domnului (15 august), Sfântul Andrei (30 noiembrie), Ziua Națională (1 decembrie) și Crăciunul (25–26 decembrie).

