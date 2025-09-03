Prima pagină » Actualitate » Zile libere de Crăciun 2025 și Revelion 2026: Cât durează vacanța românilor

Zile libere de Crăciun 2025 și Revelion 2026: Cât durează vacanța românilor

03 sept. 2025, 20:57, Actualitate
Zile libere de Crăciun 2025 și Revelion 2026: Cât durează vacanța românilor
foto ilustrativa: sursa foto: Envato

Finalul anului 2025 și începutul anului 2026 aduc vești bune pentru angajații din România. Vor fi două weekenduri prelungite și chiar posibilitatea unei minivacanțe de șapte zile consecutive, în perioada sărbătorilor de iarnă.

Conform Codului Muncii și calendarul zilelor nelucrătoare, Crăciunul, Revelionul, dar și noile zile libere de Bobotează și de Sfântul Ioan vor transforma perioada de iarnă într-una dintre cele mai așteptate pentru angajați.

Astfel, prima și a doua zi de Crăciun, respective 25 și 26 decembrie, pică în zilele de joi și vineri, fapt care înseamnă că angajații vor putea avea parte de o minivacanță de patru zile consecutive, incluzând și weekendul 27-28 decembrie.

Apoi, la început de an 2026, zilele de 1 și 2 ianuarie, respectiv joi și vineri, sunt libere prin lege, iar în weekendul imediat următor, adică 3-4 ianuarie, românii vor continua să stea acasă.

Mai mult, Boboteaza, 6 ianuarie, și Sfântul Ioan, 7 ianuarie, au fost recent introduse pe lista sărbătorilor legale, fapt ce prelungește perioada de repaus.

Prin urmare, dacă angajații își iau concediu pe 5 ianuarie, adică luni, ei se pot bucura de o vacanță de iarnă de până la șapte zile consecutive.

De asemenea, și elevii vor avea motive de bucurie. Conform calendarului școlar, vacanța de iarnă va începe pe 20 decembrie 2025 și se va încheia pe 7 ianuarie 2026. În total, 18 zile libere consecutiv, fiind cea mai lungă vacanță din anul școlar.

Zile libere legale în 2026

Anul 2026 aduce, în total, 17 zile nelucrătoare, dintre care 12 se suprapun cu zile din timpul săptămânii.

Printre cele mai importante se numără: Paștele (12–13 aprilie), Ziua Muncii (1 mai), Rusaliile (31 mai–1 iunie), Ziua Copilului (1 iunie), Adormirea Maicii Domnului (15 august), Sfântul Andrei (30 noiembrie), Ziua Națională (1 decembrie) și Crăciunul (25–26 decembrie).

Autorul recomandă:

Concediu de coșmar pentru o turistă într-un hotel 4* din Neptun: Ce a găsit în cameră

Se schimbă regulile pentru CONCEDIILE medicale din 1 august. Indemnizații mai mici și contribuții noi pentru CASS

Mediafax
Propunere AUR la Legea Educației: Elevii și profesorii să spună „Tatăl Nostru” la începutul orelor
Digi24
Elena Lasconi îl atacă pe Nicușor Dan: „După ce am avut 10 ani un dulap călător la Cotroceni, ne-am trezit cu o noptieră”
Cancan.ro
Halucinant! Ce i-a spus Vladimir Putin lui Xi Jinping la Beijing: 'Organele umane pot fi transplantate continuu. Cu cât
Prosport.ro
Cea mai frumoasă voleibalistă a lumii a publicat imagini mai mult decât îndrăznețe în costum de baie
Adevarul
Vacanță de coșmar la 5 stele. Pățania unei turiste românce a stârnit scandal pe internet: „Nu mai poți face nimic”
Mediafax
Al doilea aeroport din România elimină restricțiile privind transportul lichidelor în bagajul de mână
Click
Două zodii vor încheia un ciclu karmic dificil de 10 ani până la finalul anului 2025. Vor păși într-o nouă eră a vieții lor, mult mai bună
Wowbiz
Ioana Tufaru, la un pas de moarte. Soțul, Ionuț, a găsit-o leșinată pe jos în casă și s-a speriat teribil. ”Puteam să mă duc…dincolo”. Primele declarații sunt șocante
Antena 3
Putin și Xi și-au uitat microfonul deschis în timp ce discutau de „transplanturi de organe”, „nemurire” și „viața la 150 de ani”
Digi24
Cum explică Viorica Dăncilă prezența ei la parada militară de la Beijing. Răspunsul pentru Oana Țoiu
Cancan.ro
Anatolie, un tânăr de 32 de ani, a fost dat dispărut pe 11 august 2025. IREAL unde a fost găsit după două săptămâni
Ce se întâmplă doctore
Ce mai face Laura Andreșan! E cu totul altă femeie. Ce meserie practică acum! Mulți NU o mai recunosc deloc
observatornews.ro
ANAF scoate la vânzare o casă cu două etaje şi un teren de 250mp, în Sibiu. Preţul cerut
StirileKanalD
Cine sunt soții care și-au pus capăt zilelor împreună. S-au aruncat în gol de la etajul trei
KanalD
O femeie a fost lovită în cap cu maceta de partenerul ei, în București. 4 martori au mințit că nu au știut despre incident
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Chinezii au adus în România Geely Cityray - „Dacia Duster killer” – prețuri și dotări
Descopera.ro
Întrebare de cultură generală. Câte fusuri orare există în lume?
Capital.ro
Statul vrea bani de la români. Trebuie să achitați minim 500 de lei începând de vineri. Termenul final este 12 septembrie
Evz.ro
Emailul capcană. Escrocheria ascunsă care te lovește fără avertisment
A1
Detaliile picante din viața ei de cuplu pe care Maria i le-a spus lui Cătălin. „Când sărută...” Ce nu s-a difuzat la TV
Stirile Kanal D
NEWS ALERT. Bolojan a făcut anunțul
Kfetele
FOTO Viorica Dăncilă, prezentă la parada militară organizată la Beijing! Ce ținută a ales să poarte aceasta?
RadioImpuls
Tragedie cutremurătoare la un celebru festival! Un bărbat a fost găsit mort într-o baltă de sânge. Crima odioasă le-a dat fiori tuturor participanților. Declarațiile polițiștilor: „Căutăm indicii care ar putea duce la identificarea suspectului”
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Vezi că diseară la 18:00 ne vedem la hotel! - Sunt soțul ei...
Descopera.ro
Un impact catastrofal cu o planetă vecină ar putea fi motivul pentru care există viață pe Pământ
POLITICĂ AUR anunță că a sesizat Comisia de la Veneția și GRECO cu privire la măsurile de austeritate asumate de Guvern
21:49
AUR anunță că a sesizat Comisia de la Veneția și GRECO cu privire la măsurile de austeritate asumate de Guvern
ECONOMIE Unul din șase lucrători din hoteluri și restaurante sunt STRĂINI. Fără muncitorii asiatici, industria HoReCa din România s-ar putea prăbuși
21:27
Unul din șase lucrători din hoteluri și restaurante sunt STRĂINI. Fără muncitorii asiatici, industria HoReCa din România s-ar putea prăbuși
TURISM Turiștii nu mai sunt generoși în bacșișuri ca altădată. Angajații de pe LITORAL spun că au avut un sezon estival slab: Înainte ieșeam cu 50-60 de lei
21:13
Turiștii nu mai sunt generoși în bacșișuri ca altădată. Angajații de pe LITORAL spun că au avut un sezon estival slab: Înainte ieșeam cu 50-60 de lei
EXTERNE Trump, despre prezența trupelor americane în Polonia și o nouă convorbire cu PUTIN, „în următoarele câteva zile”
21:12
Trump, despre prezența trupelor americane în Polonia și o nouă convorbire cu PUTIN, „în următoarele câteva zile”
HOROSCOP 2 zodii primesc lecții DURE la sfârșitul lunii septembrie. Vor fi cele mai grele încercări din acest an
20:37
2 zodii primesc lecții DURE la sfârșitul lunii septembrie. Vor fi cele mai grele încercări din acest an
POLITICĂ Nicuşor Dan l-a primit la Palatul Cotroceni pe preşedintele Consiliului European: Trăim o perioadă complicată în Europa
20:29
Nicuşor Dan l-a primit la Palatul Cotroceni pe preşedintele Consiliului European: Trăim o perioadă complicată în Europa