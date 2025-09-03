Concediu de coșmar pentru o turistă într-un hotel 4* din Neptun: Ce a găsit în cameră

O turistă a avut un concediu de coșmar, după ce s-a cazat la un hotel de patru stele din Neptun. Nu i-a venit să creadă ce anume a găsit în cameră.

Concediu de coșmar, pentru o turistă venită în stațiunea Neptun. Aceasta a povestit pe Facebook ce a pățit. La data de 23 august, aceasta a venit la un hotel de patru stele din stațiunea de pe litoralul românesc. Deși totul părea în regulă la prima vedere, seara s-a trezit cu o surpriză neplăcută.

Turista spune că a găsit foarte multe ploșnițe în cameră, motiv pentru care a trebuit să se mute cu tot cu copil și bagaje, noaptea, din respectiva cameră.

„Bună ziua, vreau sa va împărtășesc experienta mea. Pe data de 23 am fost cazați la hotel Terra din Neptun. Hotelul, la prima vedere, arata impecabil nu ai ce sa reproșezi, mâncarea bună, totul arata super. Doar ca seara, surpriza, deasupra patului plosnite. Foarte, foarte multe. A trebuit la ora 10 seara sa ne mutam cu bagajele, cu copilul după noi. Nu este normal asa ceva, am rămas șocata pur și simplu, hotel de 4 stele, cu un preț pe măsură!”, a scris turista pe pagina de Facebook Forum Litoral România.

Comentariile intrenauților nu au întârziat să apară. Aceștia i-au recomandat să își facă concediul la patru stele, dar în altă țară, și i-au spus și ce anume să facă, ca să nu se întoarcă cu ploșnițele acasă.

„Maaaare grija la bagaje cand reveniți acasă, inclusiv unde v-ați mutat acum le puteți face “cadou”. Sigilați toate bagajele, dezinfectați mașina unde au stat bagajele, ce nu se poate spăla la temperaturi mai mai de 60 de grade și usucă la uscător se aruncă, altfel riscați să vă infestați casa.” „Asta oferă Romania în momentul de față. Prosteală, foarte scump și foarte prost din toate punctele de vedere. Încercati Grecia, Turcia, Albania, Bulgaria și nu veți da gres. Altă calitate la 4 stele.” „Din păcate plosnitele se pot afla și in cele mai curate locuri. Foarte greu se scapă de ele, deci mare grija la bagaje și la toate lucrurile ce au stat in acea cameră”, au fost câteva dintre comentariile internauților.

