Prima pagină » Actualitate » Concediu de coșmar pentru o turistă într-un hotel 4* din Neptun: Ce a găsit în cameră

Concediu de coșmar pentru o turistă într-un hotel 4* din Neptun: Ce a găsit în cameră

03 sept. 2025, 17:15, Actualitate
Concediu de coșmar pentru o turistă într-un hotel 4* din Neptun: Ce a găsit în cameră
Galerie Foto 7

O turistă a avut un concediu de coșmar, după ce s-a cazat la un hotel de patru stele din Neptun. Nu i-a venit să creadă ce anume a găsit în cameră.

Concediu de coșmar, pentru o turistă venită în stațiunea Neptun. Aceasta a povestit pe Facebook ce a pățit. La data de 23 august, aceasta a venit la un hotel de patru stele din stațiunea de pe litoralul românesc. Deși totul părea în regulă la prima vedere, seara s-a trezit cu o surpriză neplăcută.

Turista spune că a găsit foarte multe ploșnițe în cameră, motiv pentru care a trebuit să se mute cu tot cu copil și bagaje, noaptea, din respectiva cameră.

Bună ziua, vreau sa va împărtășesc experienta mea. Pe data de 23 am fost cazați la hotel Terra din Neptun. Hotelul, la prima vedere, arata impecabil nu ai ce sa reproșezi, mâncarea bună, totul arata super. Doar ca seara, surpriza, deasupra patului plosnite. Foarte, foarte multe. A trebuit la ora 10 seara sa ne mutam cu bagajele, cu copilul după noi. Nu este normal asa ceva, am rămas șocata pur și simplu, hotel de 4 stele, cu un preț pe măsură!”, a scris turista pe pagina de Facebook Forum Litoral România.

Comentariile intrenauților nu au întârziat să apară. Aceștia i-au recomandat să își facă concediul la patru stele, dar în altă țară, și i-au spus și ce anume să facă, ca să nu se întoarcă cu ploșnițele acasă.

Maaaare grija la bagaje cand reveniți acasă, inclusiv unde v-ați mutat acum le puteți face “cadou”. Sigilați toate bagajele, dezinfectați mașina unde au stat bagajele, ce nu se poate spăla la temperaturi mai mai de 60 de grade și usu la uscător se aruncă, altfel riscați infestați casa.

Asta oferă Romania în momentul de față. Prosteală, foarte scump și foarte prost din toate punctele de vedere. Încercati Grecia, Turcia, Albania, Bulgaria și nu veți da gres. Altă calitate la 4 stele.

Din păcate plosnitele se pot afla și in cele mai curate locuri. Foarte greu se scapă de ele, deci mare grija la bagaje și la toate lucrurile ce au stat in acea cameră”, au fost câteva dintre comentariile internauților.

Autorul recomandă:

Se schimbă regulile pentru CONCEDIILE medicale din 1 august. Indemnizații mai mici și contribuții noi pentru CASS

Concediu de coșmar pentru un turist român în Bulgaria. Când a intrat în camera hotelului și a văzut cum arată, a încremenit

Citește și

VIDEO PSD-ul refuză „jocurile politice” pentru Primăria Capitalei. Grindeanu: „Asta vor unii colegi de coaliție”
18:04
PSD-ul refuză „jocurile politice” pentru Primăria Capitalei. Grindeanu: „Asta vor unii colegi de coaliție”
ACTUALITATE Temutul FMI dă verdictul după vizita oficială la București. Evaluarea oficialilor instituției nu lasă loc de interpretări
18:03
Temutul FMI dă verdictul după vizita oficială la București. Evaluarea oficialilor instituției nu lasă loc de interpretări
VIDEO Sorin Grindeanu, evaluare descurajantă a coaliției, după două luni de guvernare: „Nota 7, cu perspectivă negativă”
17:23
Sorin Grindeanu, evaluare descurajantă a coaliției, după două luni de guvernare: „Nota 7, cu perspectivă negativă”
ACTUALITATE Ambasada Chinei la București, reacție în scandalul vizitei Vioricăi Dăncilă și a lui Adrian Năstase la Beijing: „Mulțumiri foştilor premieri”
16:57
Ambasada Chinei la București, reacție în scandalul vizitei Vioricăi Dăncilă și a lui Adrian Năstase la Beijing: „Mulțumiri foştilor premieri”
VIDEO George Simion: Regimul „democratic” face iar o nefăcută / Citirea moțiunilor de cenzură, joi. Dezbatere și vot, duminică, nu luni
16:48
George Simion: Regimul „democratic” face iar o nefăcută / Citirea moțiunilor de cenzură, joi. Dezbatere și vot, duminică, nu luni
ACTUALITATE Eclipsa de Lună din 7 septembrie 2025. Eclipsa totală de Lună Sângerie va putea fi văzută și în România
16:33
Eclipsa de Lună din 7 septembrie 2025. Eclipsa totală de Lună Sângerie va putea fi văzută și în România
Mediafax
Nicușor Dan a comentat vizita lui Adrian Năstase și a Vioricăi Dăncilă la Beijing: 'Sunt două persoane... '
Digi24
Elena Lasconi îl atacă pe Nicușor Dan: „După ce am avut 10 ani un dulap călător la Cotroceni, ne-am trezit cu o noptieră”
Cancan.ro
Anatolie, un tânăr de 32 de ani, a fost dat dispărut pe 11 august 2025. IREAL unde a fost găsit după două săptămâni
Prosport.ro
Cea mai frumoasă voleibalistă a lumii a publicat imagini mai mult decât îndrăznețe în costum de baie
Adevarul
Vacanță de coșmar la 5 stele. Pățania unei turiste românce a stârnit scandal pe internet: „Nu mai poți face nimic”
Mediafax
Ce este energia ”fantomă”? Explicația consumului ascuns de energie electrică din propriile case
Click
Două zodii vor încheia un ciclu karmic dificil de 10 ani până la finalul anului 2025. Vor păși într-o nouă eră a vieții lor, mult mai bună
Wowbiz
BREAKING NEWS! Ioana Tufaru, găsită inconștientă în casă
Antena 3
Putin și Xi și-au uitat microfonul deschis în timp ce discutau de „transplanturi de organe”, „nemurire” și „viața la 150 de ani”
Digi24
Cum explică Viorica Dăncilă prezența ei la parada militară de la Beijing. Răspunsul pentru Oana Țoiu
Cancan.ro
România, lovită de talveg! Fenomenul meteo sever aduce precipitații și grindină în țara noastră
Ce se întâmplă doctore
Ce mai face Laura Andreșan! E cu totul altă femeie. Ce meserie practică acum! Mulți NU o mai recunosc deloc
observatornews.ro
ANAF scoate la vânzare o casă cu două etaje şi un teren de 250mp, în Sibiu. Preţul cerut
StirileKanalD
Cine sunt soții care și-au pus capăt zilelor împreună. S-au aruncat în gol de la etajul trei
KanalD
Ministrul Educației a anunțat când începe școala. Mesaj pentru părinți
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Chinezii au adus în România Geely Cityray - „Dacia Duster killer” – prețuri și dotări
Descopera.ro
Întrebare de cultură generală. Câte fusuri orare există în lume?
Capital.ro
Statul vrea bani de la români. Trebuie să achitați minim 500 de lei începând de vineri. Termenul final este 12 septembrie
Evz.ro
Evanghelia, confirmată arheologic. Scăldătoarea la care Iisus a făcut minuni, descoperită
A1
Detaliile picante din viața ei de cuplu pe care Maria i le-a spus lui Cătălin. „Când sărută...” Ce nu s-a difuzat la TV
Stirile Kanal D
NEWS ALERT. Bolojan a făcut anunțul
Kfetele
FOTO Viorica Dăncilă, prezentă la parada militară organizată la Beijing! Ce ținută a ales să poarte aceasta?
RadioImpuls
Tragedie cutremurătoare la un celebru festival! Un bărbat a fost găsit mort într-o baltă de sânge. Crima odioasă le-a dat fiori tuturor participanților. Declarațiile polițiștilor: „Căutăm indicii care ar putea duce la identificarea suspectului”
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Vezi că diseară la 18:00 ne vedem la hotel! - Sunt soțul ei...
Descopera.ro
Un impact catastrofal cu o planetă vecină ar putea fi motivul pentru care există viață pe Pământ
SPORT Mergem la Mondiale după 43 de ani! Naționala de VOLEI masculin a plecat în Filipine: „Ca să ieșim din grupe avem nevoie de două victorii”
17:56
Mergem la Mondiale după 43 de ani! Naționala de VOLEI masculin a plecat în Filipine: „Ca să ieșim din grupe avem nevoie de două victorii”
EXTERNE Kaja Kallas, despre reuniunea liderilor Chinei, Rusiei, Iranului și Coreei de Nord la BEIJING: „O nouă ordine globală este pe cale să apară”
17:54
Kaja Kallas, despre reuniunea liderilor Chinei, Rusiei, Iranului și Coreei de Nord la BEIJING: „O nouă ordine globală este pe cale să apară”
SPORT Novak Djokovic – Carlos Alcaraz, meci tare în semifinalele US Open. „A demonstrat că nu este suficient de bun”
17:51
Novak Djokovic – Carlos Alcaraz, meci tare în semifinalele US Open. „A demonstrat că nu este suficient de bun”
ȘTIINȚĂ Exploratorii au găsit ușă gigantică în Munții Dzungarian Alatau din Kazahstan. Ce este în spatele ei, de fapt
17:30
Exploratorii au găsit ușă gigantică în Munții Dzungarian Alatau din Kazahstan. Ce este în spatele ei, de fapt
EXTERNE Comisarul european pentru Extindere anunță că Muntenegru ar putea ADERA la UE în 2028
17:29
Comisarul european pentru Extindere anunță că Muntenegru ar putea ADERA la UE în 2028
EXTERNE Comisia Europeană a APROBAT Acordul de liber schimb cu Argentina, Brazilia și alte țări Mercosur. Ce urmează
17:18
Comisia Europeană a APROBAT Acordul de liber schimb cu Argentina, Brazilia și alte țări Mercosur. Ce urmează