Ziua Recoltei, tradițional-oltenească. A început culesul CURMALELOR de Dăbuleni. Un an bun și pentru kaki, kiwi, fistic sau banana nordului

Specialiștii de la Stațiunea de Cercetare Dăbuleni au cultivat diverse specii de curmali, care s-au adaptat foarte bine la temperaturile din Sahara Olteniei, iar acum adună roadele. Curmalii sunt rezistenți și la secetă, dar și la frig. A fost un an bun și pentru kaki, kiwi, fistic sau banana nordului.

Din cauza caniculei de la începutul verii, recoltatul s-a decalat cu câteva zile, în comparație cu anul trecut, dar producția nu a fost afectată.

Producția de curmale chinezești de anul acesta este una bună, spun specialiștii de la stațiune, care pregătesc delicioasele fructe pentru târguri, expoziții și pentru livrări. Un kilogram de curmale costă în jur de 20 de lei.

De la un singur pom se culeg între 15 – 30 de kilograme de fructe.

Curmalele chinezești au un gust dulce-acrișor, asemănător cu cel al merelor, și sunt foarte bogate in vitamina C. O mână de curmale asigură necesarul de vitamina C pentru întreaga zi. Reprezentanții stațiunii au primit deja cereri pentru curmalele chinezești, dar și pentru puieți de curmali.

Curmalul chinezesc este o specie de pom fructifer care se poate folosi integral. Frunzele – pentru ceai, florile – pentru miere, fructele – pentru consum, iar lemnul – pentru mobilier.

De mai mulți ani la Stațiunea de Cercetare din Dăbuleni se cultivă diverse specii de plante exotice, printre acestea curmale, kaki, kiwi, fistic sau banana nordului.