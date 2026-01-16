Zodia care își întemeiază o familie în 2026. Cristina Demetrescu: „Apar căsătorii!”

Horoscopul anului 2026 cu astrologul Cristina Demetrescu a dezvăluit horoscopul anului 2026, anunțând dragoste, carieră și transformări uriașe pentru toate zodiile, informează stirileprotv.ro. Dar, dintre toți, unii nativi își întemeiază o familie, anul acesta: „Apar căsătorii!”. Ei bine, este vorba despre…

Capricorn

Sunt favorizate proiectele legate de familie: vânzări, cumpărări, mutări, amenajări sau activități ce țin de design interior. De asemenea, pot apărea căsătorii, contracte, parteneriate și întemeierea unei familii. Este un an mai domestic, iar unii pot renunța la ambiții ierarhice pentru a lucra de acasă.

