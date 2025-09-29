Zona din România unde ninge ca-n povești. S-a așternut prima zăpadă de anul acesta

Iată care este zona din România unde ninge ca-n povești. Este o zonă superbă de munte, care atrage foarte mulți turiști. De altfel, meteorologii au emis și o atenționare fără cod, care anunță vreme rece în toată țara până pe 2 octombrie. Potrivit experților în vreme, maximele termice nu vor depăși 20 de grade C, vor fi ploi în cea mai mare parte a țării, iar la peste 1.700 de metri altitudine vor predomina ninsorile și se va depune strat de zăpadă.

Într-o zonă de munte, cu peisaje care-ți taie respirația, ninge ca-n povești. Este vorba despre Transalpina, cea mai înaltă șosea din România. Acest drum face legătura între orașele Novaci, din județul Gorj, și Sebeș, din județul Alba. Deoarece este un drum montan, el este închis pe perioada iernii, însă acum, în plină toamnă, acolo este o ninsoare abundentă.

Această șosea impresionantă a fost deschisă oficial circuklației rutiere în data de 15 august 2015, în regim de „drum în lucru”. De atunci însă, mii de turiști au traversat munții în perioadele de vară, putând admira frumusețea și sălbăticia pesisajelor aflate de o parte și de alta a șoselei.

Astăzi, drmul acesta este modernizat aproape în totalitate și este accesibil tututor autovehiculelor cu greutatea de până la 7,5 tone. Pentru frumusețea sa, Transalpina poate fi considerat un obiectiv turistic în sine, pentru că peisajele ce pot fi văzute atunci când parcurgem această șosea îți taie, pur și simplu, respirația.

Autorul recomandă:

