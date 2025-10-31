Zona Rânca a fost declarată staţiune turistică de interes naţional. Ce șanse de dezvoltare are „perla” Transalpinei

Oraşul Novaci, incluziv zona Rânca, din județul Gorj, a fost declarat vineri, 31 octombrie, printr-o Hotărâre de Guvern staţiune turistică de interes naţional. Acest lucru va permite atragerea de fonduri europene sau naționale pentru dezvoltare, dar va impune și reguli stricte de urbanism și servicii.

Radu Miruţă, Ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului, crede că Rânca este unul dintre locurile „de care orice român ar trebui să se îndrăgostească”.

„Novaciul şi Rânca au fost declarate astăzi (31 octombrie n.r.) staţiune turistică de interes naţional. Rânca este, pentru mine, unul dintre acele locuri de care orice român ar trebui să se îndrăgostească. Are o frumuseţe care îţi taie respiraţia, potenţial imens, dar şi nevoie de dezvoltare reală, de atenţie şi de investiţii”, a precizat, pe Facebook, ministrul Radu Miruță.

Originar din Novaci, Miruţă a spus că a avut „o emoţie suplimentară” să fie ministrul a cărui semnătură se află pe documentul care atestă oraşul ca fiind staţiune de interes naţional.

„Guvernul, a aprobat hotărârea pe care am iniţiat-o, prin care oraşul Novaci, inclusiv zona Rânca, devine staţiune turistică de interes naţional”, a mai adăugat el. Semnificația unei staţiuni de interes naţional Ministrul explică și ce înseamnă concret staţiune de interes naţional:

„acces prioritar la finanţări guvernamentale şi europene;

prioritate pentru proiecte de infrastructură;

creşterea atractivităţii pentru investitori;

promovare naţională şi internaţională;

dezvoltare locală şi un nivel de trai mai bun pentru oameni”.

