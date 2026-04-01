USR a devenit un izvor nesecat de ironii la adresa PSD. Marţi, subiectul a fost cutia de pantofi a fostului şef ARR, Cristian Anton, în care a ascuns o şpagă de 500.000 de euro.

Miercuri, USR face deja un top al locurilor de ascuns şpaga, la social-democraţi.

Cei de la USR nu puteau să nu amintească de fostul şef al Consiliului Judeţean Vaslui, Dumitru Buzatu, dar şi de fostul şef al Finanţelor, Darius Vâlcov.

Primul s-a remarcat în rândul oamenilor legii cu o şpagă de 1 milion de euro, găsită în portbagajul maşinii.

Cel de-al doilea, îşi negocia mita în cimitir, pe care o tezauriza ulterior în lingouri şi tablouri.

„Evoluția ascunzătorilor pentru șpagă la PSD. Plus „Dacă doriți să revedeți din episoadele anterioare”

Baronul Buzatu – șpagă la portbagaj

Darius Vâlcov – șpagă negociată noaptea prin cimitir și ținută în lingouri și tablouri”, scrie USR, pe pagina oficială.

În tot acest timp, USR suportă foarte bine ideea că este partener în coaliţia de guvernare cu PSD.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Un PSD-ist și un USR-ist s-au încăierat de la o trotinetă. Senatorul Zamfir a venit cu o trotinetă medicinală în Parlament. De aici până la ironii din partea USR nu a mai fost decât un pas

Scandalul PSD-USR pe trotinetă continuă. După ce a ajuns subiect de glume USR-iste pentru că a venit la Parlament cu o trotinetă medicinală, senatorul Zamfir deplânge politizarea „simbolului copilăriei”