Adrian Cioroianu: „Ion Iliescu a moștenit inclusiv un complex de ILEGITIMITATE al regimului la noi”

Serdaru Mihaela
12 aug. 2025, 17:33, Ai Aflat! cu Ionuț Cristache
În emisiunea „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” din 12 august 2025, istoricul și fostul ministru de Externe Adrian Cioroianu a discutat despre cum rămâne Ion Iliescu în istorie. Urmăriți aici, integral emisiunea Ai Aflat cu Ionut Cristache.

Adrian Cioroianu a vorbit despre un complex de ilegitimitate moștenit de Iliescu de la regimul comunist, care nu a venit prin forțe proprii la putere. Acesta a mai explicat că în perioada comunistă nu se vorbea despre regi în manualele de istorie, iar această tăcere reflecta complexul de ilegitimitate. Iliescu a fost perceput diferit în cele trei mandate ale sale: în primul mandat (1990-1992) nu era agreat, în al doilea (1992-1996) părea o prezență greu de schimbat în peisajul politic, iar în al treilea mandat (2000-2004) a prezentat o imagine mai calmă și înțeleaptă, apreciată chiar de cei care nu îl simpatizau înainte.

„Ion Iliescu a moștenit inclusiv un complex de ilegitimitate al regimului la noi. De ce regimul comunist nu vorbea în manuale despre regi? Eu am făcut școala, iar până la facultate n-am auzit vorbindu-se despre rege și reginele României. Am făcut liceul în vremea regimului comunist, în fine, am început facultatea. În manualele de istorie nu găseai preferințe. Acum toată lumea o iubește pe Regina Maria. Atunci nimeni nu știa cine e Regina Maria(…) Nu prea îl agream, ca să fiu elegant, așa, în primul lui mandat 90-92. În al 2-lea mandat 92-94 mi se părea că nu mai scăpăm de el. Mi se părea că e mai rău decât Ceaușescu, dar măcar de Ceaușescu scăpasem. Dar Iliescu era și iubit de masă (…) Dar al 3-lea mandat a fost, din punctul meu de vedere, a fost foarte bun” , spune Adrian Cuiroianu.

Pe scurt, Adrian Cioroianu prezintă o imagine nuanțată a lui Ion Iliescu, atât ca lider, cât și ca politician care în ultimul său mandat a reapărut cu o fațetă mai calmă și înțeleaptă

