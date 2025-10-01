Adrian Năstase a contestat turneul Oanei Țoiu în SUA: „A fost o chestiune de rutină, nu a rezolvat NIMIC”

În cadrul unei ediții a emisiunii Ai aflat! cu Ionuț Cristache, fostul premier Adrian Năstase consideră că vizita de 12 zile în Statele Unite a ministrului de Externe, Oaia Țoiu, nu a adus rezultate concrete, iar parteneriatul strategic România – SUA există doar formal, fiind limitat la contacte birocratice. Urmăriți aici emisiunea integrală

„A fost o chestiune de rutină și, practic, nu s-au rezolvat problemele importante care însemnau agenda de împărțire de la Casa Albă. Practic, n-au fost decât niște întâlniri la Washington cu câțiva dintre congresmeni și, practic, nu s-au realizat contacte de anvergură cu puterile occidentale,” a transmis Năstase.

La întrebarea în ce stadiu mai este astăzi parteneriatul nostru strategic cu Statele Unite, Năstase a spus: