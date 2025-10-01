Adrian Năstase a contestat turneul Oanei Țoiu în SUA: „A fost o chestiune de rutină, nu a rezolvat NIMIC”

În cadrul unei ediții a emisiunii Ai aflat! cu Ionuț Cristache, fostul premier Adrian Năstase consideră că vizita de 12 zile în Statele Unite a ministrului de Externe, Oaia Țoiu, nu a adus rezultate concrete, iar parteneriatul strategic România – SUA există doar formal, fiind limitat la contacte birocratice. Urmăriți aici emisiunea integrală
„A fost o chestiune de rutină și, practic, nu s-au rezolvat problemele importante care însemnau agenda de împărțire de la Casa Albă. Practic, n-au fost decât niște întâlniri la Washington cu câțiva dintre congresmeni și, practic, nu s-au realizat contacte de anvergură cu puterile occidentale,” a transmis Năstase.
La întrebarea în ce stadiu mai este astăzi parteneriatul nostru strategic cu Statele Unite, Năstase a spus:
„El, teoretic, există. Contactele există întotdeauna, chiar și într-o situație înghețată sau mai rece. Deci, ele există, dar există la nivel birocratic, administrativ, prin note verbale, prin diferite notificări în general. Eu cred că lucrurile se vor rezolva încetul cu încetul. Și este normal să fie așa. Dar americanii sunt foarte preocupați de problemele lor interne.”