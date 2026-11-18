Invitat la emisiunea Ai aflat! Cu Ionuț Cristache, Victor Ponta a declarat că Ilie Bolojan nu este obligat de lege să aibă pază SPP, așa cum fostul premier a susținut aseară la Digi 24.

Sondaj Gândul Crezi că a procedat corect Ilie Bolojan când și-a trimis mașina SPP pentru a prelua de la aeroport invitații la nunta fiicei sale? DA

NU

NU ȘTIU / NU RĂSPUND Vezi rezultate

Loading ...

„Ca premier sau fost premier, timp de maximum doi ani, ai acest drept (la paza SPP – n.r), conform legii. Nu te obligă nimeni. Trebuie să semnezi o hârtie, eu am semnat 100 din astea”, a explicat Victor Ponta.

„Eu am o singură nedumerire, poporul, nu focile, oamenii, văzând că nu e deloc pâine, nu vor să schimbe circul?”, a mai spus fostul premier.

Bolojan a susținut că legea îl obligă să aibă pază SPP

După ce Gândul a dezvăluit că Ilie Bolojan a folosit mașina Serviciului de Protecție și Pază (SPP) pentru a transporta invitații la nunta fiicei sale, care a avut loc sâmbătă, 14 noiembrie, la Oradea, fostul premier a avut o primă reacție la scandalul izbucnit la nivel național.

Prezent marți, 17 noiembrie, în studioul Digi24, liderul PNL a explicat că este vorba de o „prevedere legală care îi obligă” pe foștii prim-miniștri să beneficieze de pază din partea agenților SPP, chiar dacă nu se mai află în funcție.

„Copiii au avut o nuntă decentă. Eu, personal, am respectat toate prevederile legale și nu s-a făcut nicio ilegalitate în modul în care a fost folosită mașina SPP. O prevedere legală care obligă, practic, premierii care au fost în funcție să aibă o pază. Dacă refuză asta, trebuie să dea declarație în scris. În fiecare zi, dacă refuzi, pentru că mai sunt și astfel de situații.

E o chestiune pe proprie răspundere pe care o fac, în așa fel încât ți se asigură paza 24 de ore din 24, indiferent unde te deplasezi, în ce scop te deplasezi, cu cine ești în mașină și așa mai departe”, a precizat Ilie Bolojan.