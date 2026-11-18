România are de două decenii o abordare greșită față de China, a declarat Victor Ponta în emisiunea Ai Aflat! de miercuri. Țara asiatică este una dintre cele două mari puteri ale lumii, alături de Statele Unite, observă fostul premier, care a amintit că China ne este o țară prietenă, care ne-a și dovedit acest lucru.

Urmăriți emisiunea integrală pe Youtube.

Sondaj Gândul Crezi că a procedat corect Ilie Bolojan când și-a trimis mașina SPP pentru a prelua de la aeroport invitații la nunta fiicei sale? DA

NU

NU ȘTIU / NU RĂSPUND Vezi rezultate

Loading ...

Invitatul a comentat că, din punctul său de vedere, politica externă a României este una eronată, care preferă să ignore ajutorul pe care ni l-ar putea oferi țara asiatică. Victor Ponta a invocat, în context, relațiile economice tradiționale cu China, trecute într-un con de umbră în ultimele guvernări.

„Dacă mâine oprim importurile de produse din China, se închide țara ”

Fostul premier a argumentat că statul își asigură o mare parte din importuri din țara asiatică. Deci interesul economic al României ar trebui reevaluat mai atent.

Ionuț Cristache: Mai e ceva de renovat în povestea asta sau relațiile s-au dus dracu cu China definitiv?

Victor Ponta: Nu s-au dus dracu, dar ar trebui să fim serioși.

Ionuț Cristache: Ce am putea să facem inteligent în materie de diplomație?

Victor Ponta: Foarte multe lucruri cu China. Ar trebui să arătăm un tip de deschidere și de consecvență pe termen mediu și lung. Pentru că nu e că o să se bucure deodată China. Dom’le, a zis România că vrem să fim prieteni și de aia moare de fericire China. Știi că am zis mereu, să nu cumva să pună România sancțiuni economice în China. E că dau aia faliment, îți dai seama. Se închide China dacă le pune, dar în schimb atenție, e invers. Dacă noi mâine oprim importurile de produse din China, se închide România.

Ionuț Cristache: Se închide și Europa, dacă să fie serioși.

Ponta: Noi suntem o țară condusă de niște bătuți în cap

Politicianul a mai remarcat că abordarea diplomației românești față de țara condusă de Xi Jinping este, în opinia sa, una profund greșită. „Nu vrem să avem relații cu China, ăsta e mesajul transmis de București”.

Victor Ponta: Eu vorbesc de România. Se închide România, că și panourile solare, și bateriile, și cuiele, și farfuriile, tot de acolo le importăm. Dar noi suntem o țară condusă de niște bătuți în cap în ultimii 20 de ani la prezidenție, 12 de ani la guvern. Și nu vrem să avem relații cu China, ăsta e mesajul. Acum, mesajul pentru restul omenirii, că pe mine mă doară de România, recunosc, restul treaba lor. Sigur că cel din poză de acolo care e cel mai câștigat e domnul Putin. Pentru că el nu își are locul acolo.

Ionuț Cristache: De ce?

Victor Ponta: Pentru că Rusia nici se compară militar, economic, politic, ce vrei, cu America și cu China.