Analistul Ștefan Popescu: „Ilie Bolojan a făcut o figură frumoasă (la funerariile lui Ion Iliescu)"

07 aug. 2025, 19:24, Ai Aflat! cu Ionuț Cristache
Analistul Ștefan Popescu:

Într-o ediție transmisă live de Gândul, analistul de politică externă Ștefan Popescu a salutat prezența Premierului în exercițiu al  României  la funerariile lui Ion Iliescu. Ilie Bolojan a făcut o figură frumoasă, consideră Popescu, spre deosebire de Președintele Nicușor Dan. Emisiunea integrală aici.

Domnul Ilie Bolojan a dat un cum să spun, a făcut o figură frumoasă, pentru că, într-adevăr, comunicatul lui a ținut cont de anumite sensibilități ale publicului, ale electoratului pe care îl reprezintă domnia sa și partidul domniei sale, dar și-a asumat rolul de premier. A mers și la slujba religioasă care a fost ținută acolo, care în momentul în care șeful statului, care este șeful suprem al politicii externe, este total absent. Fără îndoială că niciun alt stat nu trece peste peste acest lucru. Ați văzut, chiar și rușii, și chinezii s-au limitat la publicarea unor comunicate pe site-ul ambasadelor.

Este bine să existe o atitudine serenă cu privire la istoria noastră recentă, crede Popescu, în susținerea atitunii lui Bolojan.

Eu am discutat cu mai mulți bătrâni din Ministerul de Externe în 1990-91. Ei credeau că noi rămânem tot în sfera Moscovei. Lucrurile nu erau decise așa cum erau clare pentru unificarea Germaniei, pentru Polonia, Cehoslovacia, respectiv Ungaria. Gândiți-vă că România 91 a dorit să intre în grupul de la Vișegrad și ni s-a spus nu. Deci România era puțin ținută în în afară. Dar dincolo de asta, cred că este tocmai bine să existe o atitudine serenă cu privire la istoria noastră recentă, încheie analistul.

