Elena Udrea, planul secret de Unire a României cu Republica Moldova: „S-a dorit ca președinte peste România Mare să vină Maia Sandu”. Ce rol ar fi jucat Kovesi

Elena Udrea susține că ar exista un plan de unificare a României cu Republica Moldova. Fostul ministru al Turismului afirmă că, la un moment dat, Maia Sandu ar fi fost luată în calcul pentru funcția de președinte al unei „Românii Mari”. În dialogul cu jurnalistul Ion Cristoiu, Udrea a invocat-o și pe Laura Codruța Kovesi, despre care spune că nu ar accepta un asemenea scenariu.

Elena Udrea susține că ar exista un plan de unificare a României cu Republica Moldova

Elena Udrea a afirmat că un plan de unificare a celor două state ar exista, chiar dacă strategia inițială s-ar fi putut modifica pe parcurs. Fostul ministru a vorbit și despre susținerea populației din cele două țări pentru unire, despre care spune că ar fi în scădere în România.

„Eu cred că există un plan, nu știu cât funcționează el exact cum a fost, probabil că se adaptează pe parcurs, dar există un plan de unificare a celor două țări, construit pe o dorință a poporului român, care a scăzut mult în ultima perioadă, și a poporului moldovean, dar mai puțin, pentru că acolo sondajele arată că nu sunt așa încântați de unirea cu România”, a declarat Elena Udrea.

Aceasta a susținut că presupusa strategie nu ar fi una concepută de români sau de actualii lideri ai statului și ai Guvernului, ci ar avea o altă origine.

Udrea îl indică pe George Soros și vorbește despre Maia Sandu

Fostul ministru al Turismului a afirmat că, în opinia sa, presupusul plan ar fi fost construit în jurul lui George Soros. Mai mult, Udrea susține că Maia Sandu ar fi fost vizată pentru a ocupa funcția de președinte al unei Românii reunificate.

„Și cred că planul ăsta, altul decât al românilor și al șefilor noștri de stat și de guvern, este un plan care, după mine, este un plan al lui Soros, să unească cele două țări. Și cred că, la un moment dat, s-a dorit ca președinte peste România Mare să vină Maia Sandu”, a afirmat Elena Udrea.

Ce rol ar avea Laura Codruța Kovesi în scenariul invocat de Udrea

În continuarea declarațiilor, Elena Udrea a invocat-o pe Laura Codruța Kovesi, șefa Parchetului European, despre care a spus că nu ar accepta un asemenea scenariu.

”Aici mă bazez pe a noastră, pe Kovesi, că nu acceptă așa ceva”, a declarat Udrea.

„Speranța dvs. este Kovesi?”, a întrebat Ion Cristoiu.

„Da”, a răspuns Elena Udrea.