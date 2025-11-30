Prima pagină » Știri externe » Maia Sandu primește 20 de milioane de euro de la UE ca să se apere de Putin

30 nov. 2025, 11:22, Știri externe
Înalta Reprezentantă a Uniunii Europene pentru afaceri externe și politica de securitate, Kaja Kallas, a condamnat încălcarea spațiului aerian al Republicii Moldova de către drone rusești, subliniind că acest lucru este inacceptabil și pune în pericol traficul aerian civil. Vicepreședinta Comisiei Europene a adăugat că UE va investi 20 de milioane de euro în apărarea antiaeriană a Moldovei.

„Încălcările spațiului aerian al Republicii Moldova de către drone rusești sunt inacceptabile și pun în pericol traficul aerian civil.

UE investește 20 de milioane de euro în acest an în apărarea aeriană a Republicii Moldova, pentru a contribui la consolidarea securității țării. Cerul Republicii Moldova nu poate deveni o victimă a războiului Rusiei”, a scris Kaja Kallas pe X.

Două drone, identificate de autoritățile ucrainene ca fiind de tip „Gherbera”, au survolat ilegal teritoriul Republicii Moldova vineri seara, 28 noiembrie, ceea ce a dus la închiderea spațiului aerian național timp de o oră și zece minute. Două aeronave aflate în proces de aterizare pe Aeroportul Internațional Chișinău au fost deviate, iar o altă aeronavă, pregătită de decolare, a fost menținută la sol până la dispariția pericolului. Autoritățile de la Chișinău au anunțat sâmbătă că nu au fost identificate obiecte, resturi sau elemente care să prezinte pericol pentru populație.

Președintele Maia Sandu a precizat într-o postare pe rețeaua X, că dronele rusești au încălcat din nou spațiul aerian al Republicii Moldova „în drumul lor spre uciderea civililor”. (Mai multe detalii AICI)

„Acesta nu este limbajul diplomației și nici al unei țări care pretinde că negociază pacea”, a scris Maia Sandu.

Maia Sandu îi atrage atenția lui Putin: „Nu acesta este limbajul unei țări care poartă negocieri. Noi sprijinim Ucraina”. Republica Moldova a fost nevoită să își închidă spațiul aerian din cauza a 2 drone ale Rusiei

Dronă căzută pe o casă din Republica Moldova. Era fără încărcătură explozivă

