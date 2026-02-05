Într-o ediție specială a emisiunii Ai Aflat!, jurnalistul Ionuț Cristache și invitatul său, Doru Bușcu, au analizat prezența României la Washington, alături de peste alte 50 de țări, la Summitul Mineralelor Rare.

Deși s-a lăudat cu un succes de răsunet, delegaţia țării noastre a fost aşezată pe ultimele rânduri la eveniment, iar ministrul de Externe Oana Ţoiu nu a reuşit o bilaterală cu Marco Rubio (Detalii AICI). Moderatorul emisiunii a remarcat că această participare modestă a țării noastre a beneficiat de mult ecou în presa favorabilă puterii, deși în realitate lucrurile au stat altfel.

România a pus pe masă SUA meniul cu materiale critice

Ionuț Cristache: Încă un fake news marca USR în presa de partid și de stat.

Doru Bușcu: Sunt pe puțin 100 de știri în presa principală, sunt incluse toate canalele principale, în care spun: la invitația lui Marco Rubio, Oana Țoiu merge… E adevărat că Departamentul de Stat a făcut invitația, dar oamenii ăștia s-au dus și s-au întâlnit cu șeful Comisiei de Apărare din Camera Reprezentanților și ce au discutat? Au pus pe masă fiecare ce pot să pună la dispoziția Statelor Unite în materie de materiale strategice, pământuri rare și materiale sau metale, materiale critice. Adică elemente importante. B. Elemente foarte importante și C. Elemente extrem de importante sau critice, a căror lipsă din zona tehnologică produce blocaje în avansul tehnologic.

Generația Roșia Montană, care a blocat investiții de miliarde de euro, vinde acum resursele critice ale României

În opinia redactorului-șef Cațavencii, delegația care a mers acum în SUA este formată, în mod ironic, tocmai din generația progresiștilor, care au dus ani la rând o luptă acerbă împotriva marilor proiecte miniere. Exemplul clasic rămâne Roșia Montană, care a scos zeci de mii de oameni în stradă, ducând la blocarea proiectului.

Bușcu: Lucrurile astea închid, de fapt, un cerc. Să ne amintim de 2012-2013, cred că în perioada aia era lupta generației Oanei Țoiu împotriva exploatării de la Roșia Montana. Care, de fapt, era o exploatare demonstrată între timp ca fi neotrăvitoare și netoxică și cu argumente solide, dar era prea târziu. A fost blocată investiția de acolo. De ce? Pentru că o generație neinformată a blocat-o.

Cristache: A blocat-o în beneficiul altui investitor concurent al companiei care voia să investească la Roșia Montană.

Bușcu: Rezultatul este că această investiție, valoarea aurului de acolo era la vreo 10 miliarde de dolari, ar fi atras pe orizontală 10 miliarde. Multe industrii care ar fi trebuit să construiască utilajele nu se puteau transporta. Ar fi fost un prim început al reinventării și redeschiderii industriei extractive, care ar fi putut să genereze aport semnificativ la PIB. Ne amintim și de Chevron. Această generație de tineri crescuți și educați în ONG-uri au frânat, cu complicitatea foarte lașă a clasei politice de atunci… ne amintim ce spunea un premier, că el ca premier ar vrea să se facă exploatarea, dar ca deputat votează împotriva ei.

Ediția integrală a emisiunii:

