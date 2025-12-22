În cadrul unei ediții speciale transmise live de Gândul a emisiunii „Ai Aflat!, cu Ionuț Cristache”, istoricul Lavinia Betea a abordat perioada dramatică ce a precedat Revoluția din 1989. Una din grupările care a dorit să îl înlăture pe Ceaușescu de la putere a fost condusă de tandemul Ion Iliescu – Virgil Măgureanu plus un anume Ioniță din cadrul structurilor militare, iar un moment propice a fost festivitatea din 23 august 1988, declară reputatul istoric pe baza multor arhive îndelung studiate.

Lavinia Betea a dat o serie de detalii impresionate despre gruparea care a plănuit să îl dea jos pe dictatorul Ceaușescu la festivitatea din 23 august 1988. Liderii erau Ion Iliescu și Virgil Măgureanu, însă aceștia, lipsiți de experiență militară, se bazau pe un anume Ioniță, care ar fi urmat să coordoneze militarii racolați. Oficial, nici Iliescu nici Măgureanu nu au recunoscut vreodată că ar fi urzit o astfel de eliminare definitivă a lui Ceaușescu din fruntea țării.

Și chiar l-am întrebat pe Virgil Măgureanu: v-ați gândit la așa ceva? Sigur că Virgil Măgureanu nu va spune acum că noi ne gândeam sau niciunul dintre ei n-ar fi spus după 90, noi ne gândeam la asasinate. Până la urmă, nici nu i-ar fi stat în putere lui Ion Iliescu, în poziția în care el se afla și cu pregătirea militară care o avea. Nici el n-a făcut armată, după știința mea. Ce asasinat să facă el decât folosindu-se de mintea unor magistrați militari, cel care l-a făcut cu Ceaușescu? , a explicat invitata în studioul Gândul.

30 de generali s-ar fi raliat mișcării Ioniță – Iliescu – Măgureanu – Militaru

În continuare, istoricul a descris strategia întocmită de grupare, potrivit declarațiilor lui Măgureanu, care își propusese să îl inclidă în grupare și pe controversatul general Nicolae Militaru, dovedit ulterior spion al rușilor.

Dar ce zice Măgureanu? Că era planul Ioniță, pentru că am presat întruna, planul Ioniță, planul militarilor. Care era acela? Eu citez din Virgil Măgureanu, cel care spune asta în urmă cu 2-3 ani. Deci Ioniță era pentru folosirea unor mari comandanți care mânuiau armele cele mai eficace din Ministerul Armatei, între care șeful Diviziei de tancuri din București, Grozavu îl chema și alți câțiva, acel Pancea din masacrul de la Brăila, care a murit asfixiat în propria mașină. (…) Pancea mi-a dat o listă cu vreo 30 de generali care s-ar fi raliat acestei mișcări care să pună în mișcare un dispozitiv de forță imbatabilă. Am încheiat citatul din Virgil Măgureanu.

S-a țintit o paralizie militară la parada din 1988

Alt citat din Virgil Măgureanu cu aceeași soluție avansată de Ioniță. El (Ioniță) imagina o paralizare militară a întregului aparat. Ioniță m-a asigurat printre primii că nu are Securitatea niciodată posibilitatea să intervină acolo unde armata pune piciorul în prag și face, ca să zicem așa, o centură de și rămâne centura cu puncte puncte. Militaru este cel care vorbește prea mult. Militaru este cel care vrea să racoleze. Militaru este cel care se laudă. Militaru este un fel de flecar și un om pe care noi îl cunoaștem de la televizor, din ce am văzut în 90, și care nu ezită niște acte nebunești, a mai declarat Lavinia Betea.

Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Ionuț Cristache.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI

De unde vine „mesianismul” lui Ion Iliescu? Lavinia Betea: „A fost un om cu o motivație extraordinară”

De ce a refuzat Iliescu să semneze Scrisoarea celor 6 din martie 1989. Lavinia Betea explică de ce fostul președinte nu credea că Revoluția va reuși