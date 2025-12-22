Prima pagină » Ai Aflat! cu Ionuț Cristache » Planul de asasinare a lui Ceaușescu din 23 august 1988. Cine era în spatele inițiativei care, dacă ar fi reușit, ar fi putut evita Revoluția din 1989

Planul de asasinare a lui Ceaușescu din 23 august 1988. Cine era în spatele inițiativei care, dacă ar fi reușit, ar fi putut evita Revoluția din 1989

22 dec. 2025, 11:27, Ai Aflat! cu Ionuț Cristache

În cadrul unei ediții speciale transmise live de Gândul a emisiunii „Ai Aflat!, cu Ionuț Cristache”, istoricul Lavinia Betea a abordat perioada dramatică ce a precedat Revoluția din 1989. Una din grupările care a dorit să îl înlăture pe Ceaușescu de la putere a fost condusă de tandemul Ion Iliescu – Virgil Măgureanu plus un anume Ioniță din cadrul structurilor militare, iar un moment propice a fost festivitatea din 23 august 1988, declară reputatul istoric pe baza multor arhive îndelung studiate.

Lavinia Betea a dat o serie de detalii impresionate despre gruparea care a plănuit să îl dea jos pe dictatorul Ceaușescu la festivitatea din 23 august 1988. Liderii erau Ion Iliescu și Virgil Măgureanu, însă aceștia, lipsiți de experiență militară, se bazau pe un anume Ioniță, care ar fi urmat să coordoneze militarii racolați. Oficial, nici Iliescu nici Măgureanu nu au recunoscut vreodată că ar fi urzit o astfel de eliminare definitivă a lui Ceaușescu din fruntea țării.

Și chiar l-am întrebat pe Virgil Măgureanu: v-ați gândit la așa ceva? Sigur că Virgil Măgureanu nu va spune acum că noi ne gândeam sau niciunul dintre ei n-ar fi spus după 90, noi ne gândeam la asasinate. Până la urmă, nici nu i-ar fi stat în putere lui Ion Iliescu, în poziția în care el se afla și cu pregătirea militară care o avea. Nici el n-a făcut armată, după știința mea. Ce asasinat să facă el decât folosindu-se de mintea unor magistrați militari, cel care l-a făcut cu Ceaușescu? , a explicat invitata în studioul Gândul.

30 de generali s-ar fi raliat mișcării Ioniță – Iliescu – Măgureanu – Militaru

În continuare, istoricul a descris strategia întocmită de grupare, potrivit declarațiilor lui Măgureanu, care își propusese să îl inclidă în grupare și pe controversatul general Nicolae Militaru, dovedit ulterior spion al rușilor.

Dar ce zice Măgureanu? Că era planul Ioniță, pentru că am presat întruna, planul Ioniță, planul militarilor. Care era acela? Eu citez din Virgil Măgureanu, cel care spune asta în urmă cu 2-3 ani. Deci Ioniță era pentru folosirea unor mari comandanți care mânuiau armele cele mai eficace din Ministerul Armatei, între care șeful Diviziei de tancuri din București, Grozavu îl chema și alți câțiva, acel Pancea din masacrul de la Brăila, care a murit asfixiat în propria mașină. (…) Pancea mi-a dat o listă cu vreo 30 de generali care s-ar fi raliat acestei mișcări care să pună în mișcare un dispozitiv de forță imbatabilă. Am încheiat citatul din Virgil Măgureanu.

S-a țintit o paralizie militară la parada din 1988

Alt citat din Virgil Măgureanu cu aceeași soluție avansată de Ioniță. El (Ioniță) imagina o paralizare militară a întregului aparat. Ioniță m-a asigurat printre primii că nu are Securitatea niciodată posibilitatea să intervină acolo unde armata pune piciorul în prag și face, ca să zicem așa, o centură de și rămâne centura cu puncte puncte. Militaru este cel care vorbește prea mult. Militaru este cel care vrea să racoleze. Militaru este cel care se laudă. Militaru este un fel de flecar și un om pe care noi îl cunoaștem de la televizor, din ce am văzut în 90, și care nu ezită niște acte nebunești, a mai declarat Lavinia Betea.

Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Ionuț Cristache.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI

De unde vine „mesianismul” lui Ion Iliescu? Lavinia Betea: „A fost un om cu o motivație extraordinară”

De ce a refuzat Iliescu să semneze Scrisoarea celor 6 din martie 1989. Lavinia Betea explică de ce fostul președinte nu credea că Revoluția va reuși

Recomandarea video

Citește și

AI AFLAT! „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe luni, 22 decembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu
19:52
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe luni, 22 decembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu
EXCLUSIV Ștefan Popescu traduce intențiile lui Putin: “Obiectivul Rusiei este slăbirea UE”
10:27, 20 Dec 2025
Ștefan Popescu traduce intențiile lui Putin: “Obiectivul Rusiei este slăbirea UE”
AI AFLAT! Gândul prezintă Best Of Ai aflat! Cu Ionuț Cristache – vineri, 19 decembrie, de la ora 15.00
21:16, 18 Dec 2025
Gândul prezintă Best Of Ai aflat! Cu Ionuț Cristache – vineri, 19 decembrie, de la ora 15.00
CONTROVERSĂ De ce a participat Măgureanu la execuția lui Ceaușescu? Lavinia Betea: „A fost trimis ca delegat special al lui Ion Iliescu”
20:00, 18 Dec 2025
De ce a participat Măgureanu la execuția lui Ceaușescu? Lavinia Betea: „A fost trimis ca delegat special al lui Ion Iliescu”
DEZVĂLUIRI Cine a pornit Revoluția din 1989? Lavinia Betea: „În fața casei lui Tőkés vor fi fost mulți emisari ai Securității, turnători la Miliție”
19:34, 18 Dec 2025
Cine a pornit Revoluția din 1989? Lavinia Betea: „În fața casei lui Tőkés vor fi fost mulți emisari ai Securității, turnători la Miliție”
EXCLUSIV Grupările care au urzit căderea lui Ceaușescu. Lavinia Betea despre marile facțiuni rivale ale grupării Iliescu – Măgureanu
19:22, 18 Dec 2025
Grupările care au urzit căderea lui Ceaușescu. Lavinia Betea despre marile facțiuni rivale ale grupării Iliescu – Măgureanu
Mediafax
Discuții la Cotroceni între Nicușor Dan și magistrații care au decis să vorbească public despre problemele din Justiție
Digi24
EXCLUSIV Avertismentul lui Diaconescu, după ce serviciile secrete americane au dezvăluit planul lui Putin în Europa: „Rusia nu neagă”
Cancan.ro
Peste cine a dat Tudor Chirilă la metrou, după scandalul iscat de câștigarea Alessiei Pop la Vocea României. Ce s-a întâmplat pe loc?
Prosport.ro
Mădălina Ghenea, apariție de neratat. Imaginile care le-au tăiat respirația italienilor
Adevarul
De ce nu a construit România autostrăzi în anii ’90. Planul celor peste o mie de kilometri în primul deceniu după Ceaușescu
Mediafax
Cozonac tradițional românesc. Rețeta perfectă pentru sărbătorile de iarnă
Click
Ce spun psihologii despre oamenii care păstrează pungile, borcanele goale, hârtia de ambalaj „pentru orice eventualitate”
Cancan.ro
Cine ar fi câștigat Chefi la cuțite, sezonul 16. Când are loc marea finală la Antena 1
Ce se întâmplă doctore
Cum își păstrează silueta Iulia Vântur. Ce bea în fiecare dimineață? ”Cred că acesta este secretul până la urmă”
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Mii de șoferi nevinovați au fost amendați din cauza unui radar defect. A funcționat așa timp de 4 ani
Descopera.ro
Caietele secrete ale unui mare om de știință au fost dezvăluite
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Ce te doare, Bulă? – Mă doare buzunarul, dom doctor …
Descopera.ro
Dezamăgirea modifică chimia creierului și comportamentul, arată un studiu efectuat pe șoareci
ECONOMIE Planul giganților Temu și Shein după ce intră în vigoare taxa pe colete mici impusă de UE. Marii beneficiari ai măsurii suplimentare
12:26
Planul giganților Temu și Shein după ce intră în vigoare taxa pe colete mici impusă de UE. Marii beneficiari ai măsurii suplimentare
FLASH NEWS Cum s-a sucit CTP peste noapte în problema Referendumului anunțat de Nicușor Dan. Ieri era „o bună inițiativă”, azi „președintele are creier pane”
12:24
Cum s-a sucit CTP peste noapte în problema Referendumului anunțat de Nicușor Dan. Ieri era „o bună inițiativă”, azi „președintele are creier pane”
FLASH NEWS Cazul fraților Micula, în presa din SUA. Cum a ajuns România să fie acuzată de „sfidare” la adresa Statelor Unite, în procesul cu afaceriștii
11:52
Cazul fraților Micula, în presa din SUA. Cum a ajuns România să fie acuzată de „sfidare” la adresa Statelor Unite, în procesul cu afaceriștii
LIVE UPDATE 🚨 RĂZBOI în Ucraina, ziua 1.397. Negocieri pentru pace la Miami. „Discuții productive și constructive”
11:39
🚨 RĂZBOI în Ucraina, ziua 1.397. Negocieri pentru pace la Miami. „Discuții productive și constructive”

Cele mai noi