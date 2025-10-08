Prima pagină » Ai Aflat! cu Ionuț Cristache » Ciolacu vrea USR afară de la guvernare: „Coaliția ar merge mai bine fără USR” / „Ne îndreptăm spre un guvern fără USR”

Ciolacu vrea USR afară de la guvernare: „Coaliția ar merge mai bine fără USR” / „Ne îndreptăm spre un guvern fără USR”

Ruxandra Radulescu
08 oct. 2025, 16:25, Ai Aflat! cu Ionuț Cristache
Ciolacu vrea USR afară de la guvernare:

Marcel Ciolacu, fostul premier al României, a declarat la emisiunea „Ai aflat, cu Ionuț Cristache”, că actuala coaliție „ar merge mai bine fără USR la guvernare.

Marcel Ciolacu, fostul prim-ministru al României, a argumentat de ce actuala coaliție ar funcționa mai bine fără USR.

„Cred că această coaliție și acest guvern ar funcționa mult mai bine fără USR. PSD-ul cu PNL-ul au un exercițiu de a guverna împreună. La acest moment, dacă nu se lămuresc unele lucruri, spre așa ceva ne îndreptăm.

Această răutate pe care o emană de fiecare dată, acest tip de a face politică de a căuta de fiecare să eviți, faptul că nu înțeleg contextul și nu înțeleg echitățile sociale. Ei nu sunt reprezentați în zona de administrație locală.

Nu mai poți continua o coaliție cu un candidat comun USR-PNL la Primăria Capitalei.”, a declarat Marcel Ciolacu.

