Marcel Ciolacu, fostul premier al României, a declarat la emisiunea „Ai aflat, cu Ionuț Cristache”, că actuala coaliție „ar merge mai bine fără USR la guvernare.

„Cred că această coaliție și acest guvern ar funcționa mult mai bine fără USR. PSD-ul cu PNL-ul au un exercițiu de a guverna împreună. La acest moment, dacă nu se lămuresc unele lucruri, spre așa ceva ne îndreptăm.

Această răutate pe care o emană de fiecare dată, acest tip de a face politică de a căuta de fiecare să eviți, faptul că nu înțeleg contextul și nu înțeleg echitățile sociale. Ei nu sunt reprezentați în zona de administrație locală.

Nu mai poți continua o coaliție cu un candidat comun USR-PNL la Primăria Capitalei.”, a declarat Marcel Ciolacu.