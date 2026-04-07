Prima pagină » Ai Aflat! cu Ionuț Cristache » Ciprian Ciucu a recunoscut ce relație are cu ceilalți primari de sector: „E greu de spus dacă ne-am împăcat”

Ciprian Ciucu a recunoscut ce relație are cu ceilalți primari de sector: „E greu de spus dacă ne-am împăcat”

Bianca Dogaru

Invitat în cadrul emisiunii Ai aflat! cu Ionuț Cristache, Ciprian Ciucu a vorbit despre relația pe care o are cu ceilalți primari de sector. Edilul a declarat că i-a convocat pe toți la ședințe de lucru și că va colabora cu aceștia fără criterii politice, deși unii l-au atacat dur în trecut.

Ciucu a explicat că rolul său de Primar General presupune susținerea tuturor proiectelor de sector. Acesta a oferit exemplul relației cu familia Piedone.

„I-am chemat pe toți primarii de sector la ședințe. Datoria mea este să-i ajut, nu mă uit de la ce partide sunt. Poate unii mă plac mai mult, alții mai puțin. Nu mă uit că Piedone mă înjura și mă făcea în toate felurile. Eu l-am chemat pe Piedone Jr. și i-am spus că-l ajut cu orice.”

„Mă înțeleg mai bine cu colegii de partid”

Primarul a recunoscut că are o relație mai apropiată cu colegii din PNL, dar insistă că nu face discriminări.

„Evident că mă simt mult mai apropiat de Paul Moldovan de la Sectorul 6, colaborez foarte bine cu George Tuță, dar nu pot să-i tratez pe unii cu mai multă simpatie și pe alții să nu-i bag în seamă. Și cu domnul Negoiță m-am văzut. Avem alte viziuni pe mobilitate, dar le-am compatibilizat.”

Relația tensionată cu Daniel Băluță

Întrebat despre conflictul cu primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, Ciucu a folosit un ton rezervat.

„E greu de zis dacă ne-am împăcat. A fost extrem de agresiv, nu știu ce a vrut să demonstreze. A ținut primăria în blocaj. Băluță a jucat un joc politic ca să se potențeze el în București, să spună că el dictează în Consiliul General.”

Primarul General a spus că mizează pe o alianță formată din PNL, USR, Forța Dreptei, PMP și Reper. Totuși, Ciucu a admis că există discuții punctuale și cu PSD, în funcție de negocieri.

