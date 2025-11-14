Ciprian Ciucu: Blocajele sunt o problemă care au „exportat” dezvoltarea în afara Bucureștiului. „Trebuie să ai o viziune despre dezvoltare, să nu <> zona”

Ciprian Cicu, actualul primar al Sectorului 6, a vorbit la emisiunea „Ai Aflat!” cu Ionuț Cristache, despre viziunea sa în dezvoltarea Bucureștiului. El a spus că dezvoltarea blocată din București este o problemă reală, care a dus la „exportul” expansiunii imobiliare în afara Bucureștiului.

„Este o problema: dezvoltarea blocată din acest moment. Este o discuție foarte importantă, care trebuie avută. Bucureștiul a pierdut foarte mulți bani care au plecat în Ilfov, pentru că s-a blocat dezvoltarea imobiliară”, a spus Ciucu.

În ultimii ani, s-au construit zeci de mii de locuințe în afara Bucureștiului. Or, familiile care locuiesc în Ilfov, lucrează în București sau au copiii la școală în oraș. În aceste condiții, principalele artere din București care duc către aceste zone sunt blocate la orele de vârf, iar școlile și grădinițele sunt supraaglomerate.

„În ceea ce înseamnă ariile constituite – centrul cultural istoric, spațiile verzi, cartierele comuniste – trebuie sa fie protejate. Dar sunt și zone destructurate, cum ar fi platformele industriale, care suportă dezvoltare, dar trebuie configurate.”

„Trebuie să ai o viziune despre dezvoltare, să nu > zona.”

În viziunea lui Ciucu, orașul trebuie să se dezvolte „pe verticală”, însă nu numai din punctul de vedere al locuințelor, ci și cu spații verzi, grădinițe, centre comerciale.

„Orașele trebuie să se dezvolte pe verticală. Când ai împins dezvoltarea pe orizontală, apare un fenomen care se cheamă sprawl, care înseamnă împrăștiere. Și, în loc să construiești un bloc în care să intre 100 de familii, tu construiești un cartier de case cu 100 de familii și este mult mai ineficient energetic, pe poluare, timp în trafic. Este mult mai eficient energetic să încălzești un bloc”, a mai spus Ciprian Ciucu la ediția de joi a emisiunii „Ai Aflat!” cu Ionuț Cristache.

Urmărește mai jos emisiunea integrală.