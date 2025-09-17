Drulă se plânge că Bucureștiul este blocat. Îi reamintim domnului Drulă că orașul a fost condus 5 ani de Nicușor Dan, cel care a promis că REZOLVĂ problema traficului și cel care îl sprijină ACUM în eforturile de candidatură

Fostul ministru USR al Transporturilor, Cătălin Drulă, se plânge pe Facebook că e blocată Capitală. Este posibil ca acesta să fi uitat că Bucureștiul a fost condus 5 ani de Nicușor Dan, cel care a promis că rezolvă problema traficului și care îl sprijină acum în eforturile sale pentru câștigarea fotoliului de primar general.

Cătălin Drulă a scris miercuri, pe Facebook, că bucureștenii pierd 12 zile din viață, în trafic, potrivit unui studiu recent pe care acesta l-a citit. Predicțiile sale în legătură cu îmbunătățirea acestui aspect nu sunt deloc dintre cele mai optimiste, considerând că „orașul nostru va deveni și mai aglomerat odată cu revenirea studenților”.

„Orașul este blocat. Din nou. Am citit recent și un studiu care arată că bucureștenii pierd peste 12 zile din viață în trafic. În fiecare an, 12 zile. Mai mult decât jumătate din concediul legal de odihnă. Cel mai aglomerat oraș din România. Iar orașul nostru va deveni și mai aglomerat odată cu revenirea studenților.”

Candidatul la fotoliul de primar general solicit[ chiar sprijinul locuitorilor Capitalei cu privire la cele mai aglomerate intersecții din București.

„E timpul să facem ordine în trafic. Lucrăm la un plan detaliat pentru mobilitatea din București – un plan care să reducă timpii de deplasare și să facă orașul mai prietenos pentru toți: angajați, părinți, studenți, oameni care pierd zile în trafic. Vreau să știu și părerea ta: care sunt cele mai aglomerate intersecții de care te lovești în fiecare zi?”, mai scrie Drulă, cel care este susținut în campania sa chiar de către fostul edil general, Nicușor Dan.

