Prima pagină » Actualitate » Locuitorii Capitalei riscă AMENZI importante, dacă nu respectă noile reguli privind spațiile verzi

Locuitorii Capitalei riscă AMENZI importante, dacă nu respectă noile reguli privind spațiile verzi

31 oct. 2025, 15:27, Actualitate
Locuitorii Capitalei riscă AMENZI importante, dacă nu respectă noile reguli privind spațiile verzi
Galerie Foto 2
Parcul Liniei, din sectorul 6 (FOTO - Caracter ilustrativ)

Consiliul General al Municipiului București (CGMB) a aprobat un proiect care schimbă regulile de protecție a spațiilor verzi. Amenzile pentru încălcarea acestor reguli vor fi mai mari, iar cei responsabili vor avea noi obligații.

Printre principalele schimbări se află creșterea amenzilor pentru tăierile ilegale de copaci, adică sancțiuni între 3.000 și 5.000 de lei pentru persoane fizice sau firme. În prezent, amenda este de doar 50 de lei sau 25 de lei, dacă este plătită rapid.

De asemenea, se vor introduce și noi contravenții, cum ar fi betonarea spațiilor verzi, distrugerea zonelor unde cresc copacii, circulația mașinilor pe aleile din parcuri sau neglijarea arborilor bolnavi, potrivit capital.ro.

Locuitorii din București trebuie să știe că se are în vedere renunțarea la regula „nu călcați iarba”, iar oamenii vor putea folosi spațiile verzi pentru relaxare și picnicuri.

Mai mult, se va introduce și o procedură rapidă pentru obținerea avizelor în cazul arborilor care riscă să se prăbușească și ar putea pune în pericol oameni sau clădiri.

Direcția de Mediu a Primăriei va publica periodic ghiduri și reguli pentru îngrijirea și protejarea vegetației urbane.

Locuitorii din Sectorul 6 București vor fi aspru sancționați dacă hrănesc porumbeii pe stradă. Pentru a descuraja acest comportament, Primăria Sectorului 6 amintește cetățenilor că aruncarea de resturi și deșeuri pe domeniul public se sancționează cu amenzi între 200 și 5.000 de lei.

Prin noua regulă, autoritățile vor să responsabilizeze locuitorii și să reducă fenomenul care afectează atât sănătatea publică, cât și aspectul urban, notează capital.ro.

Primăria Sectorului 6 București le-a transmis locuitorilor că echipele de salubrizare intervin zilnic, dar munca lor este dificilă. Pentru doar 10 metri pătrați acoperiți de găinaț și firimituri lipicioase, sunt necesare două ore de muncă, 700 de litri de apă și 15 litri de detergent.

Sectorul 6 are numeroase spații verzi care asigură hrană naturală pentru porumbei și alte păsări urbane, astfel că aceștia nu au nevoie de mâncarea aruncată pe străzi, se precizează într-un comunicat al primăriei.

Parcul Liniei, din sectorul 6 (FOTO – Caracter ilustrativ)

O altă lege îi vizează și pe proprietarii de câini și pisici. Astfel, patrupedele lăsate nesupravegheate ar putea fi clasificate ca „animale fără stăpân”, capturate și aduse în adăposturi.  Proprietarii de câini pot fi sancționați cu amenzi de până la 10.000 de lei.

Cei care nu își sterilizează și microcipează patrupedele de companie riscă să fie amendați de oamenii legii. Cert este că locuitorii din Sectorul 6 București, care hrănesc porumbeii pe stradă riscă să fie sancționați cu amendă de până la 5.000 de lei.

Amenzi uriașe vor primi și responsabilii de spații verzi din Capitală. Cei care taie abuziv copacii riscă sancțiuni drastice de până la 5.000 de lei, iar cetățenii vor avea acces la mai multe spații verzi, cu respectarea normelor de protejare a mediului înconjurător.

Conform unui nou regulament al Consiliului General București, amenzile vor crește mai ales pentru faptele care afectează grav spațiile verzi și copacii, scrie sursa citată.

Citește și

VIDEO După dezvăluirile Gândul, „Las Fierbinți” ajunge iar în vizorul CNA. Premierul Ilie Bolojan a devenit personajul LĂUDAT din serial, după propaganda făcută lui Radu Miruță
15:09
După dezvăluirile Gândul, „Las Fierbinți” ajunge iar în vizorul CNA. Premierul Ilie Bolojan a devenit personajul LĂUDAT din serial, după propaganda făcută lui Radu Miruță
ACTUALITATE Dan Dungaciu: „Am făcut tot ce ne stătea în putință ca să pulverizăm orice RELAȚIE politică cu America”
15:00
Dan Dungaciu: „Am făcut tot ce ne stătea în putință ca să pulverizăm orice RELAȚIE politică cu America”
REACȚIE Șeful Jandarmeriei Române prezintă scuze în urma incidentului din noaptea comemorării victimelor de la Colectiv
14:50
Șeful Jandarmeriei Române prezintă scuze în urma incidentului din noaptea comemorării victimelor de la Colectiv
Cum arată Imperiul lui Radu Mazăre din Madagascar. Imagini SPECTACULOASE din paradisul în care s-a refugiat fostul primar al Constanței, după ce a ieșit din pușcărie. Ospățuri exotice alături de soție, peisaje de vis și un animal de companie surpriză
14:48
Cum arată Imperiul lui Radu Mazăre din Madagascar. Imagini SPECTACULOASE din paradisul în care s-a refugiat fostul primar al Constanței, după ce a ieșit din pușcărie. Ospățuri exotice alături de soție, peisaje de vis și un animal de companie surpriză
RELIGIE Peste 120.000 de credincioși s-au închinat în Altarul Catedralei Naționale, până acum. COADA este în continuare impresionantă
14:26
Peste 120.000 de credincioși s-au închinat în Altarul Catedralei Naționale, până acum. COADA este în continuare impresionantă
Mediafax
Orașul din România în care se montează LUMINILE de Crăciun. Când se vor aprinde
Digi24
Șeful Jandarmeriei Române și-a cerut scuze public pentru amenda dată la marșul de comemorare a victimelor Colectiv
Cancan.ro
Colegul Ștefaniei Szabo a spus adevărul despre fiola de anestezic găsită lângă medic. Ce a declarat la audieri
Prosport.ro
FOTO. Alex Dobre și soția s-au oprit la bancomat: au scos un teanc de bani!
Adevarul
Un medic ar fi scos un anestezic fără acte, din farmacia spitalului, pentru Ștefania Szabo. Declarații contradictorii la audieri
Mediafax
Inspectorul General al Jandarmeriei, REACȚIE după incidentul de la comemorarea victimelor de la COLECTIV
Click
Scandal de pomină pe „Hai-Hui”, numele emisiunii Marinei Almășan, de la TVR 2. Ce acuzații i se aduc: „Nu e o invenție a TVR”. Replica vedetei: „N-a furat nimeni de la nimeni!”
Digi24
De ce l-a ignorat Kim Jong Un pe Donald Trump și a refuzat să se întâlnească cu el
Cancan.ro
Mesajul găsit în telefonul medicului Ștefania Szabo ridică mari semne de întrebare. Poate confirma una dintre ipotezele triste vehiculate
Ce se întâmplă doctore
Imagini incendiare! Vedeta a făcut furori în bikini! Nici nu zici că are 44 de ani
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Rușii se joacă din nou cu mințile fanilor Dacia! Așa ar putea arăta noul Sandero
Descopera.ro
O misiune spațială nu mai răspunde la mesajele de pe Pământ
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Medicul către Bulă: – 120 de lei pilula, dacă faceți amor cu soția. Și 80 de lei, dacă faceți cu amanta
Descopera.ro
Predicția făcută în 1903 care a fost spulberată doar 69 de zile mai târziu
HOROSCOP Horoscop 1 noiembrie 2025. SCORPIONII pun totul în ordine
15:00
Horoscop 1 noiembrie 2025. SCORPIONII pun totul în ordine
EXTERNE Trump își face „trupe“ interne, în lupta cu protestatarii democraților: Pentagonul dislocă 20.000 de luptători. Când vor fi gata să iasă pe străzi
14:19
Trump își face „trupe“ interne, în lupta cu protestatarii democraților: Pentagonul dislocă 20.000 de luptători. Când vor fi gata să iasă pe străzi
ECONOMIE Primul succes al anului pentru Finanțe. România reușește să se împrumute în 2025 cu dobânzi sub 7%
14:02
Primul succes al anului pentru Finanțe. România reușește să se împrumute în 2025 cu dobânzi sub 7%
ECONOMIE Huzur la BNR. În plină AUSTERITATE, instituția condusă de Isărescu cumpără fructe de mare de 1 milion de euro. Ce delicatese mănâncă angajații
14:01
Huzur la BNR. În plină AUSTERITATE, instituția condusă de Isărescu cumpără fructe de mare de 1 milion de euro. Ce delicatese mănâncă angajații