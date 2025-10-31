Locuitorii Capitalei riscă AMENZI importante, dacă nu respectă noile reguli privind spațiile verzi

Consiliul General al Municipiului București (CGMB) a aprobat un proiect care schimbă regulile de protecție a spațiilor verzi. Amenzile pentru încălcarea acestor reguli vor fi mai mari, iar cei responsabili vor avea noi obligații.

Printre principalele schimbări se află creșterea amenzilor pentru tăierile ilegale de copaci, adică sancțiuni între 3.000 și 5.000 de lei pentru persoane fizice sau firme. În prezent, amenda este de doar 50 de lei sau 25 de lei, dacă este plătită rapid.

De asemenea, se vor introduce și noi contravenții, cum ar fi betonarea spațiilor verzi, distrugerea zonelor unde cresc copacii, circulația mașinilor pe aleile din parcuri sau neglijarea arborilor bolnavi, potrivit capital.ro.

Locuitorii din București trebuie să știe că se are în vedere renunțarea la regula „nu călcați iarba”, iar oamenii vor putea folosi spațiile verzi pentru relaxare și picnicuri.

Mai mult, se va introduce și o procedură rapidă pentru obținerea avizelor în cazul arborilor care riscă să se prăbușească și ar putea pune în pericol oameni sau clădiri.

Direcția de Mediu a Primăriei va publica periodic ghiduri și reguli pentru îngrijirea și protejarea vegetației urbane.

Locuitorii din Sectorul 6 București vor fi aspru sancționați dacă hrănesc porumbeii pe stradă. Pentru a descuraja acest comportament, Primăria Sectorului 6 amintește cetățenilor că aruncarea de resturi și deșeuri pe domeniul public se sancționează cu amenzi între 200 și 5.000 de lei.

Prin noua regulă, autoritățile vor să responsabilizeze locuitorii și să reducă fenomenul care afectează atât sănătatea publică, cât și aspectul urban, notează capital.ro.

Primăria Sectorului 6 București le-a transmis locuitorilor că echipele de salubrizare intervin zilnic, dar munca lor este dificilă. Pentru doar 10 metri pătrați acoperiți de găinaț și firimituri lipicioase, sunt necesare două ore de muncă, 700 de litri de apă și 15 litri de detergent.

Sectorul 6 are numeroase spații verzi care asigură hrană naturală pentru porumbei și alte păsări urbane, astfel că aceștia nu au nevoie de mâncarea aruncată pe străzi, se precizează într-un comunicat al primăriei.

O altă lege îi vizează și pe proprietarii de câini și pisici. Astfel, patrupedele lăsate nesupravegheate ar putea fi clasificate ca „animale fără stăpân”, capturate și aduse în adăposturi. Proprietarii de câini pot fi sancționați cu amenzi de până la 10.000 de lei.

Cei care nu își sterilizează și microcipează patrupedele de companie riscă să fie amendați de oamenii legii. Cert este că locuitorii din Sectorul 6 București, care hrănesc porumbeii pe stradă riscă să fie sancționați cu amendă de până la 5.000 de lei.

Amenzi uriașe vor primi și responsabilii de spații verzi din Capitală. Cei care taie abuziv copacii riscă sancțiuni drastice de până la 5.000 de lei, iar cetățenii vor avea acces la mai multe spații verzi, cu respectarea normelor de protejare a mediului înconjurător.

Conform unui nou regulament al Consiliului General București, amenzile vor crește mai ales pentru faptele care afectează grav spațiile verzi și copacii, scrie sursa citată.