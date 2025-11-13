Într-o ediție specială a emisiunii Ai Aflat!, transmisă live din studioul Gândul, jurnalistul Ionuț Cristache l-a avut ca invitat pe primarul sectorului 6, Ciprian Ciucu. Liberalul care s-a înscris în cursa electorală care îl va desemna pe viitorul edil al Capitalei a vorbit despre proiectul său de durată pentru București, în care vede ”proiectul vieții mele”. În acest context, liberalul l-a criticat voalat pe fostul primar general Nicușor Dan.

Provocat de moderator să explice electoratului ce îl motivează să candideze pentru această funcție, Ciprian Ciucu a argumentat de ce vede într-un potențial mandat de edil al Capitalei proiectul vieții sale.

”În primul rând, vreau să mă ocup de proiectul meu pentru București pe un termen mai lung. Cred că sunt la vârsta la care am acumulat suficientă experiență, dar și în care am suficientă vitalitate să dedic foarte mult timp, preocupare și energie să începem să recuperăm decalajul pe care îl avem. Bucureștiul este în urmă în ceea ce privește calitatea vieții în raport cu alte capitale europene. Îmi propun să construiesc echipe și să rezolvăm probleme care trenează de mulți ani”, a comentat primarul sectorului 6.

Ciucu: Au fost mințiți oamenii până acum

Concret, liberalul a descris planurile sale pe termen mediu și scurt:

”Asta le-am propus și bucureștenilor, o viziune pe termen scurt, doi ani și jumătate în care să insistăm pe ordine, curățenie, întreținerea orașului. Am o viziune pe termen mediu de 6 ani, mă aștept să iau încă un mandat și să apară proiectele de regenerare urbană pe care le-am promis”.

În acest context, liberalul l-a criticat voalat pe fostul primar general Nicușor Dan. Invitat să acorde un calificativ proiectelor derulate de actualul președinte, Ciucu a răspuns laconic. ”Care proiecte?”, completând ”Au fost mințiți oamenii până acum”.