13 nov. 2025, 17:01, Ai Aflat! cu Ionuț Cristache

Ediția de joi a emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache l-a avut ca invitat pe liberalul Ciprian Ciucu, candidat la funcția de primar general al Capitalei la alegerile locale din 7 decembrie. Primarul sectorului 6 a răspuns unor întrebări incomode, de exemplu dacă are nevoie de susținerea la limita legii a unui lider politic marcant, așa cum se întâmplă în cazul contracandidatului său Cătălin Drulă. 

Provocat de jurnalistul Gândul să comenteze dacă există ”o luptă între palate, dvs. cu Ilie Bolojan de mână, Drulă cu Nicușor de mână?”, și dacă e de ajuns ”să rostești obsesiv numele lui Nicușor Dan să ajungi primar”, liberalul a oferit un răspuns tranșant, punctând că nu și-a dorit să speculeze o astfel de susținere, spre deosebire de contracandidatul său Cătălin Drulă, care îl invocă mereu pe fondatorul USR, actualul președinte al țării.

”Puteam să ies mult mai des cu domnul Bolojan pentru că nu are o reținere constituțională sau de altă factură. Dl. Bolojan m-a rugat să îmi asum această candidatură”, a subliniat liberalul.

Ciucu: Ține doar de conștiința președintelui

Cristache: Nicușor Dan ar trebui să aibă o reținere constituțională?

Ciucu: Este oricum mai încorsetat decât premierul care este și președinte de partid politic. Este normal să fie așa. 

Cristache: Da, că zice și Constituția.

Ciucu: Da.

Cristache: Deci a depășit un pic granița cu susținerea pentru Drulă? 

Ciucu: Nu este pentru prima oară și nu există… Asta ține doar de conștiința președintelui și nu există chingi legale sau mai puternice care să…

Cristache: Nu asta v-am întrebat, domnule primar. Dacă dumneavoastră a simțit că a depășit un pic granița, ar putea să stea mai pe teritoriul lui.

Ciucu: Asta să evalueze oamenii, nu evaluez eu.

Cristache: Păi de ce? Nu sunteți și dumneavoastră cetățean, dincolo de candidat?

Ciucu: Eu vreau să știu că mă abțin. Ce să fie mai clar de atât.

Ciucu: Mă abțin, dar nu comentez.

Cristache: Am înțeles.

Ciucu: Am înțeles că vreți să scoateți asta de la mine, dvs. ați înțeles că eu mă abțin, mergem mai departe. Depășim momentul. 

Vreau să fiu eu

Cristache: Spuneți că oricum nu e suficient să… de dimineață până seara cu Nicușor Dan, Nicușor Dan, ca cineva să…

Ciucu: Am văzut montajul făcut de dumneavoastră, a ieșit a fost interesant.

Cristache: De 28 de ori, într-o singură zi, în mai multe interviuri cumulat, Nicușor Dan, Nicușor Dan, Nicușor Dan, Nicușor Dan…

Ciucu: Nu vreau să mă ascund după pantalonii niciunui om politic. Vreau să fiu eu. Dacă sunt bine și oamenii au încredere și avem acest contract între noi că o să fiu un om serios, care să acționeze cu integritate, cu viziune și voi munci mult pentru acest oraș bine și le mulțumesc foarte mult pentru încredere și nu-i voi dezamăgi, dacă vor să voteze o recomandare, să voteze o recomandare. Ce pot să zic mai mult de atât?

