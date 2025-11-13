Prima pagină » Știri politice » Nicușor Dan și-a mutat „omul cu țevile din București” de la Primărie la Cotroceni. Șerban Iftime a avut în 2022 contracte de 150 de milioane de euro cu Primăria condusă de actualul președinte. Firma lui Iftime Jr. și-a mărit profitul de 40 de ori în 4 ani

13 nov. 2025, 16:35
Șerban Iftime, numit chiar astăzi consilier onorifc pentru Politici Economice și Sociale, are un trecut vast cu președintele țării, Nicușor Dan. Din cercetările Gândul reiese că Iftime, prin intermediul companiei pe care o conduce, Elasco Electronic, a avut contracte de aproximativ 150 de milioane de euro cu Primăria București în mandatul lui Nicușor Dan ca primar general.  Totodată, tatăl său, Valeriu Iftime, este președintele Consiliului Județean Botoșani și președinte PNL Botoșani.

Dar nu este singurul nume controversat de pe lista președintelui. Trei din cei cinci consilieri numiți azi au un anumit „bagaj” atunci când vine vorba de controverse.

Șerban Iftime, consilier onorific pentru „Politici Economice și Sociale” – omul care a pus țevi de termoficare în București

Șerban Iftime este manager general la Elsaco Electronic, o companie mare din domeniul utilităților, oferind servicii de inginerie pentru domeniul utilităților publice municipale (energie, apă, automatizări și SCADA), conform propriei descrieri. Compania a avut, anul trecut, un profit de 22,5 milioane lei, la o cifră de afaceri de 348,4 milioane lei.

Contractele Elasco Electronic cu PMB, în timpul mandatului lui Nicușor Dan, însumează 736.937.509,80 lei – aproape 150 de milioane de euro, bani publici.

Elsaco Electronic, cea mai mare companie din grup, înfiinţată în 1994, gestionează proiecte de infrastructură pentru industria energetică şi a apei, în principal, cu accent pe construcţia/reabilitarea termocentralelor, reţelelor de termoficare.

În 4 ani, compania condusă de Șerban Iftime și-a mărit profitul de 40 de ori, triplându-și în același timp cifra de afaceri.

2024
294 salariați
Profit net: 4,5 milioane de euro
Cifră de afaceri: 87,6 milioane de euro

2023
247 salariați
Profit net: 7 milioane de euro
Cifră de afaceri: 85,1 milioane de euro

2022
229 salariați
Profit net: 4,3 milioane de euro
Cifră de afaceri: 68 de milioane de euro

2021
225 salariați
Profit net: 1,6 milioane de euro
Cifră de afaceri:37,4 milioane de euro

2020
275 salariați
Profit net: 119. 849 euro
Cifră de afaceri: 34 milioane de euro

Tatăl lui Șerban Iftime, președintele CJ Botoșani și PNL Botoșani

Potrivit publicației locale Botoșani News el este fiul lui Valeriu Iftime, președinte al Consiliului Județean Botoșani și patron al echipei de fotbal locale. Contactat de publicația meționată, Valeriu Iftime a confirmat că este fiul său, dar a negat orice implicare în numirea lui la Palatul Cotroceni.

Au fost vreo cinci propuneri. Au fost cinci oameni studiați. Aici nu am avut eu nicio influență. Pur și simplu trebuie să vezi dacă copilul are un CV bun și dacă în spatele lui se află și un dosar bine structurat”, a declarat Valeriu Iftime.

Președinte al PNL Botoșani, Valeriu Iftime a fost anul trecut și în conducerea centrală a partidului fiind prim-vicepreședinte timp de o lună, odată cu venirea lui Ilie Bolojan în fruntea partidului. El a fost numit în această funcție în 25 noiembrie și a demisionat pe 23 decembrie.

Eu nu vreau să mă înrolez politic până la urmă, chiar dacă nu sună bine. Eu nu mă înrolez politic oricând şi oricum. În schimb, ce pot să fac pentru PNL este să asigur interfaţa asta cu oamenii de afaceri”,  spunea atunci Valeriu Iftime.

Vlad Voiculescu, consilier onorific pentru „reziliență, inovație și solidaritate europeană” – pus sub urmărire penală de DNA

Vlad Voiculescu este în prezent europarlamentar și a fost ministru al Sănătății în Guvernul Cîțu și Dacian Cioloș. În dosarul achiziției de vaccinuri, Vlad Voiculescu este pus sub urmărire penală de DNA, pentru  abuz în serviciu, cu consecințe deosebit de grave (două fapte) și complicitate la abuz în serviciu, cu consecințe deosebit de grave.

Ancheta vizează deciziile din 2020–2021 privind contractarea unui număr foarte mare de doze, DNA estimând un prejudiciu de aproximativ un miliard de euro și reținând acuzații de abuz în serviciu cu consecințe deosebit de grave și complicitate la abuz în serviciu.

Procurorii îl mai acuză pe Vlad Voiculescu de întocmirea unui memorandum aprobat de fostul premier Florin Cîțu, și el umărit penal în dosar, prin care s-ar fi comandat o alta cantitate suplimentară de vaccinuri anti-Covid Pfizer.

Fostul ministru a respins acuzațiile și a susținut constant că deciziile-cheie legate de campania de vaccinare au fost luate în cadrul structurilor de coordonare din perioada pandemiei, nu individual la nivelul ministerului. În intervenții publice recente, Voiculescu a criticat dur modul în care DNA a instrumentat cazul, vorbind despre o „instituție capturată” și un dosar „revoltător”, însă ancheta se află încă în derulare, fără o soluție definitivă în instanță.

Vlad Ionescu, consilier de stat pentru „Politică Externă, Parteneriate Strategice și Românii de Pretutindeni” – implicat într-un scandal mediatic

Vlad Ionescu, fost diplomat român, a fost director de cabinet al fostului ministru PDL de Externe Theodor Baconschi și, la turul I al alegerilor prezidențiale din 2009, a fost președintele unei secții de votare din Paris.

Numele lui Vlad Ionescu a mai apărut în spațiul public și în urmă cu peste 15 ani, când a fost acuzat la Antena 3 că este „acoperit” și că a fraudat alegerile, ca președinte al unei comisii de votare din Paris, la scrutinul din 2009 când Traian Băsescu a fost reales președinte. Mihai Gâdea, Radu Tudor și televiziunea au pierdut apoi în apel la tribunal după ce diplomatul a cerut instanței să constate ca mincinoase afirmațiile ce îl priveau.

