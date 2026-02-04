Cîțu, dezvăluiri din PNL: „Mă sunau de la partid să șterg postări / În 2019 când vorbeam despre armată proprie europeană / Am șters”

În cadrul emisiunii Ai aflat! Cu Ionuț Cristache, Florin Cîțu a făcut dezvăluiri despre presiunile primite din interiorul PNL și a susținut că, în perioada în care era senator, i s-a cerut să șteargă anumite postări din spațiul public.
Cîțu a spus că, în 2019, după ce a vorbit public despre necesitatea unei armate proprii europene, a fost sunat de la partid și i s-a cerut să șteargă postarea. Acesta a spus că i s-a invocat existența NATO, însă el a susținut că NATO nu va fi mereu prezent, așa că Europa ar trebui să ia în calcul o astfel de variantă.
„În 2019 când am propus să avem o armată proprie în Europa, am spus public asta și am fost sunat de la partid să șterg postarea. Îmi spuneau că avem NATO, iar eu ziceam că NATO nu va fi acolo tot timpul și ar fi bine să ne gândim la o astfel de soluție. Eram senator atunci. Am fost sunat să șterg postarea și am șters-o. Am fost sunat de mai multe ori. Întotdeauna când exista un lucru care nu mi se părea corect, spuneam. Acum nu mai are cine să-mi spună să șterg postările, dar atunci îmi spuneau.”