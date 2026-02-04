Cîțu, dezvăluiri din PNL: „Mă sunau de la partid să șterg postări / În 2019 când vorbeam despre armată proprie europeană / Am șters”

În cadrul emisiunii Ai aflat! Cu Ionuț Cristache, Florin Cîțu a făcut dezvăluiri despre presiunile primite din interiorul PNL și a susținut că, în perioada în care era senator, i s-a cerut să șteargă anumite postări din spațiul public.

Cîțu a spus că, în 2019, după ce a vorbit public despre necesitatea unei armate proprii europene, a fost sunat de la partid și i s-a cerut să șteargă postarea. Acesta a spus că i s-a invocat existența NATO, însă el a susținut că NATO nu va fi mereu prezent, așa că Europa ar trebui să ia în calcul o astfel de variantă.