Invitat în emisiunea Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, fostul premier Florin Cîțu a comentat pe tema celui mai fierbinte subiect al momentului – raportul din Congresul american cu privire la cenzura politică exercitată de Bruxelles și interferența Comisiei Europene în anularea alegerilor din România.

În viziunea fostului premier liberal, acest raport (detalii AICI) de 170 de pagini confirmă un război necruțător între SUA și Europa, în care România joacă rolul unui exemplu, al unui studiu de caz.

Adevărata luptă este între Bruxelles și giganții tech americani

Adevărata miză, apreciază Cîțu, este disputa dintre Bruxelles și giganții tech americani.

”Schisma dintre SUA și UE se va amplifica. România este folosită acolo ca exemplu, pentru că le-am dat muniție. De fapt, lupta este între Comisia Europeană și firmele de tehnologie din Statele Unite. Comisia dorește să le taxeze diferit, să aibă un control asupra a ceea ce se postează șamd, ceea ce vedeam în administrația Biden. Aici este lupta. România este folosită ca exemplu, le-am pus ceva pe masă, nu este clarificat și atunci americanii se folosesc de asta”.

Toate bazele de date ale TikTok aparțin Americii

În altă ordine de idei, observă fostul prim-ministru, trebuie să fim conștienți că, în prezent, rețeaua TikTok este proprietate americană, deci SUA are acces la toate informațiile acesteia.

”Toate bazele de date aparțin Americii. Nu cred că este o coincidență că vedem acum acest raport apărut după ce a cumpărat Statele Unite TikTok, vor avea mai multe informații, dar nu știu dacă noi vom avea mai multe informații. Este clar o luptă. Sunt multe lucruri cu care nu sunt de acord cu Comisia Europeană, unul este intervenția în piață”, a completat Florin Cîțu.

Emisiunea în versiune integrală:

