Prima pagină » Ai Aflat! cu Ionuț Cristache » Cîțu, o perspectivă nouă asupra scandalului “Raportului american”: România este folosită ca exemplu în războiul SUA – UE. E doar începutul

Cîțu, o perspectivă nouă asupra scandalului “Raportului american”: România este folosită ca exemplu în războiul SUA – UE. E doar începutul

04 feb. 2026, 16:24, Ai Aflat! cu Ionuț Cristache

Invitat în emisiunea Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, fostul premier Florin Cîțu a comentat pe tema celui mai fierbinte subiect al momentului – raportul din Congresul american cu privire la cenzura politică exercitată de Bruxelles și interferența Comisiei Europene în anularea alegerilor din România. 

În viziunea fostului premier liberal, acest raport (detalii AICI) de 170 de pagini confirmă un război necruțător între SUA și Europa, în care România joacă rolul unui exemplu, al unui studiu de caz.

Adevărata luptă este între Bruxelles și giganții tech americani

Adevărata miză, apreciază Cîțu, este disputa dintre Bruxelles și giganții tech americani.

”Schisma dintre SUA și UE se va amplifica. România este folosită acolo ca exemplu, pentru că le-am dat muniție. De fapt, lupta este între Comisia Europeană și firmele de tehnologie din Statele Unite. Comisia dorește să le taxeze diferit, să aibă un control asupra a ceea ce se postează șamd, ceea ce vedeam în administrația Biden. Aici este lupta. România este folosită ca exemplu, le-am pus ceva pe masă, nu este clarificat și atunci americanii se folosesc de asta”.

Toate bazele de date ale TikTok aparțin Americii

În altă ordine de idei, observă fostul prim-ministru, trebuie să fim conștienți că, în prezent, rețeaua TikTok este proprietate americană, deci SUA are acces la toate informațiile acesteia.

”Toate bazele de date aparțin Americii. Nu cred că este o coincidență că vedem acum acest raport apărut după ce a cumpărat Statele Unite TikTok, vor avea mai multe informații, dar nu știu dacă noi vom avea mai multe informații. Este clar o luptă. Sunt multe lucruri cu care nu sunt de acord cu Comisia Europeană, unul este intervenția în piață”, a completat Florin Cîțu.

Emisiunea în versiune integrală:

RECOMANDĂRILE AUTORULUI

Cîțu trage un uriaș semnal de alarmă: avem 4 luni de scădere consecutivă a consumului, în pandemie am avut doar 2

Recomandarea video

Mediafax
Dacia lansează un nou program de plecări voluntare. Compensații de până la 210.000 de lei net pentru angajații
Digi24
Încă un caz șocant în Franţa: Un copil de 5 ani a fost drogat şi violat de 10 bărbaţi, inclusiv de tatăl său
Cancan.ro
Calcul complet. Câți euro a primit Delia Salchievici, de la Pro TV, pentru cele 5 săptămâni la Desafio: Aventura
Prosport.ro
FOTO. Superba blondă s-a lăsat agățată de milionar pe Instagram
Adevarul
Răzvrătire fiscală în localitatea unde a început Răscoala de la 1907. Locuitorii refuză să plătească impozitele locale
Mediafax
Anunțul Ambasadei americane la București: Statele Unite au intrat oficial într-un an istoric
Click
Ce urmează după frigul siberian: meteorologii anunță evoluția vremii până pe 2 martie
Digi24
Guvernul a împovărat românii cu taxe mai mari, dar a încasat mai puțin la buget, acuză Florin Cîțu, fost premier și președinte PNL
Cancan.ro
Decizia luată de Ilie Bolojan după ce Mihai Neșu s-a plâns de impozitul de 36.000 de euro
Ce se întâmplă doctore
Boala autoimună de care suferă Naba Salem de la Survivor. I s-a făcut rău în timpul probelor
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Promotor.ro
Dacia pregătește surpriza lui 2026! Un nou model de familie, produs în România?
Descopera.ro
Piramidele din Egipt: tot ce s-a crezut a fost GREȘIT?!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Sefu’, ieri când am ajuns acasă am găsit-o pe nevastă în pat cu altul!
Descopera.ro
Care este singura primată veninoasă din lume? Puțini oameni știu răspunsul corect!

Cele mai noi

Trimite acest link pe