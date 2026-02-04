Prima pagină » Ai Aflat! cu Ionuț Cristache » Cîțu trage un uriaș semnal de alarmă: avem patru luni de scădere consecutivă a consumului, în pandemie am avut doar două

Cîțu trage un uriaș semnal de alarmă: avem patru luni de scădere consecutivă a consumului, în pandemie am avut doar două

04 feb. 2026, 16:03, Ai Aflat! cu Ionuț Cristache
Cîțu trage un uriaș semnal de alarmă: avem patru luni de scădere consecutivă a consumului, în pandemie am avut doar două

Invitat în emisiunea „Ai aflat! Cu Ionuț Cristache”, fostul premier Florin Cîțu a tras un semnal de alarmă: avem 4 luni de scădere consecutivă a consumului, în timp ce în pandemie am avut doar două.

„Este pentru prima oară după pandemie când avem 4 luni consecutive de scădere a consumului.  În pandemie au fost doar două luni. Și ultimele două luni, octombrie și noiembrie (2025, n.r.) sunt din ultimul trimestru”, a declarat Florin Cîțu.

Consumul în România a scăzut în noiembrie 2025, față de aceeași perioadă din 2024. Datele de la Institutul Național de Statistică spun limpede: cifra de afaceri din comerțul cu amănuntul, barometru pentru consum, a scăzut cu aproape 5% în perioada amintită.

O criză economică, așa cum scrie la manualul de economie, înseamnă scăderea consumului concomitent cu creșterea șomajului. Cu alte cuvinte, oamenii își pierd locul de muncă și nu mai au bani să cumpere bunuri și servicii. Or, acest lucru deja se întâmplă în România, în ciuda creșterii economice anunțate de președinte.

De pildă, în noiembrie 2024, rata șomajului în România (metodologia BIM, măsurată de INS), era de 5,7%. În noiembrie 2025, șomajul a crescut la 6%. Nu este o crștere uriașă, dar, cu siguranță, este o creștere și este unul dintre indicatorii unei perioade de – cel puțin – răcire economică.

Creșterea economică din România, pe datele oficiale, a fost de circa 1% în 2025. Este un avans în marja de eroare, deși economiștii deja vorbesc de o recesiune, iar alți analiști, mai pesimiști, chiar de o criză economică de proporții care ar urma să se manifeste mai ales în 2026.

Vezi emisiunea integral:

Recomandarea video

Citește și

EXCLUSIV Marius Tucă, necruțător: „Raportul SUA ne arată că Nicușor Dan este un președinte ilegitim”
15:50
Marius Tucă, necruțător: „Raportul SUA ne arată că Nicușor Dan este un președinte ilegitim”
EXCLUSIV Cristoiu analizează raportul devastator din SUA: Puterea din România a adus un plus de cenzură
15:28
Cristoiu analizează raportul devastator din SUA: Puterea din România a adus un plus de cenzură
EXCLUSIV Dăncilă despre relațiile deficitare cu China: Un om de afaceri chinez așteaptă 3-4 luni pentru o viză/În alte țări UE o obține imediat
12:47
Dăncilă despre relațiile deficitare cu China: Un om de afaceri chinez așteaptă 3-4 luni pentru o viză/În alte țări UE o obține imediat
EXCLUSIV Viorica Dăncilă îl pune la pământ pe Bolojan: S-a dus în vizită să ajute economia Germaniei, nu pe cea a României
11:58
Viorica Dăncilă îl pune la pământ pe Bolojan: S-a dus în vizită să ajute economia Germaniei, nu pe cea a României
AI AFLAT! „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe miercuri, 4 februarie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Florin Cîțu
18:41
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe miercuri, 4 februarie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Florin Cîțu
EXCLUSIV Dăncilă critică prestația lui Nicușor Dan: Pe mine nu mă reprezintă/Nimeni nu discută cu el /E mai rău decât cu Iohannis/Nu e stăpân pe el
17:23
Dăncilă critică prestația lui Nicușor Dan: Pe mine nu mă reprezintă/Nimeni nu discută cu el /E mai rău decât cu Iohannis/Nu e stăpân pe el
Mediafax
Cătălin Botezatu, „UȘURAT” de ceasul de 2 milioane de lire sterline! Unde s-a petrecut jaful de lux
Digi24
Încă un caz șocant în Franţa: Un copil de 5 ani a fost drogat şi violat de 10 bărbaţi, inclusiv de tatăl său
Cancan.ro
Calcul complet. Câți euro a primit Delia Salchievici, de la Pro TV, pentru cele 5 săptămâni la Desafio: Aventura
Prosport.ro
FOTO. Superba blondă s-a lăsat agățată de milionar pe Instagram
Adevarul
Răzvrătire fiscală în localitatea unde a început Răscoala de la 1907. Locuitorii refuză să plătească impozitele locale
Mediafax
Plastic peste tot, BOLI peste tot: avertismentul cercetătorilor pentru următorii 15 ani
Click
Ce urmează după frigul siberian: meteorologii anunță evoluția vremii până pe 2 martie
Digi24
Războiul s-a mutat în spațiu. Doi sateliți ruși au „vânat” zeci de aparate europene: „Operațiunea poate paraliza țări întregi”
Cancan.ro
Decizia luată de Ilie Bolojan după ce Mihai Neșu s-a plâns de impozitul de 36.000 de euro
Ce se întâmplă doctore
Boala autoimună de care suferă Naba Salem de la Survivor. I s-a făcut rău în timpul probelor
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Promotor.ro
Dacia pregătește surpriza lui 2026! Un nou model de familie, produs în România?
Descopera.ro
Piramidele din Egipt: tot ce s-a crezut a fost GREȘIT?!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Sefu’, ieri când am ajuns acasă am găsit-o pe nevastă în pat cu altul!
Descopera.ro
Moltbook: Rețeaua socială unde peste 1,5 milioane de roboți vorbesc între ei, iar oamenii doar privesc
FLASH NEWS SUA și Iran vor avea vineri o întâlnire bilaterală în Oman, pe fondul amenințărilor lui Trump. Programul nuclear și rachetele balistice sunt pe agendă
15:46
SUA și Iran vor avea vineri o întâlnire bilaterală în Oman, pe fondul amenințărilor lui Trump. Programul nuclear și rachetele balistice sunt pe agendă
INEDIT Imagini virale cu un tigru siberian, filmat într-o gospodărie din Dâmbovița. Poliția s-a sesizat și a deschis un dosar penal
15:46
Imagini virale cu un tigru siberian, filmat într-o gospodărie din Dâmbovița. Poliția s-a sesizat și a deschis un dosar penal
INEDIT Decizia luată de o tânără din Anglia. A cumpărat o barcă de 17.000 de euro pentru a locui în ea 
15:36
Decizia luată de o tânără din Anglia. A cumpărat o barcă de 17.000 de euro pentru a locui în ea 
BREAKING NEWS Nicușor Dan, prima reacție pe raportul SUA despre ingerințele UE în alegerile din România: „România nu este vizată/ Alegerile au fost anulate legal” România este menționată de 113 ori în raportul american
15:24
Nicușor Dan, prima reacție pe raportul SUA despre ingerințele UE în alegerile din România: „România nu este vizată/ Alegerile au fost anulate legal” România este menționată de 113 ori în raportul american
FLASH NEWS Bruxelles-ul asigură că TikTok este „extrem de cooperant” în ancheta privind alegerile din România. „Au luat o serie de măsuri”
15:20
Bruxelles-ul asigură că TikTok este „extrem de cooperant” în ancheta privind alegerile din România. „Au luat o serie de măsuri”
INCIDENT Un cartier din China s-a transformat într-un real patinoar, după ce o femeie a uitat robinetul deschis la boiler
15:03
Un cartier din China s-a transformat într-un real patinoar, după ce o femeie a uitat robinetul deschis la boiler

Cele mai noi

Trimite acest link pe