Invitat în emisiunea „Ai aflat! Cu Ionuț Cristache”, fostul premier Florin Cîțu a tras un semnal de alarmă: avem 4 luni de scădere consecutivă a consumului, în timp ce în pandemie am avut doar două.

„Este pentru prima oară după pandemie când avem 4 luni consecutive de scădere a consumului. În pandemie au fost doar două luni. Și ultimele două luni, octombrie și noiembrie (2025, n.r.) sunt din ultimul trimestru”, a declarat Florin Cîțu.

Consumul în România a scăzut în noiembrie 2025, față de aceeași perioadă din 2024. Datele de la Institutul Național de Statistică spun limpede: cifra de afaceri din comerțul cu amănuntul, barometru pentru consum, a scăzut cu aproape 5% în perioada amintită.

O criză economică, așa cum scrie la manualul de economie, înseamnă scăderea consumului concomitent cu creșterea șomajului. Cu alte cuvinte, oamenii își pierd locul de muncă și nu mai au bani să cumpere bunuri și servicii. Or, acest lucru deja se întâmplă în România, în ciuda creșterii economice anunțate de președinte.

De pildă, în noiembrie 2024, rata șomajului în România (metodologia BIM, măsurată de INS), era de 5,7%. În noiembrie 2025, șomajul a crescut la 6%. Nu este o crștere uriașă, dar, cu siguranță, este o creștere și este unul dintre indicatorii unei perioade de – cel puțin – răcire economică.

Creșterea economică din România, pe datele oficiale, a fost de circa 1% în 2025. Este un avans în marja de eroare, deși economiștii deja vorbesc de o recesiune, iar alți analiști, mai pesimiști, chiar de o criză economică de proporții care ar urma să se manifeste mai ales în 2026.

Vezi emisiunea integral: