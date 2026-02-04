Prima pagină » Actualitate » Dacia anunță un nou program de plecări voluntare. Angajații care renunță la contractul de muncă pot primi până la 41.000 de euro

Dacia anunță un nou program de plecări voluntare. Angajații care renunță la contractul de muncă pot primi până la 41.000 de euro

04 feb. 2026, 16:58, Actualitate
Dacia anunță un nou program de plecări voluntare. Angajații care renunță la contractul de muncă pot primi până la 41.000 de euro

Dacia a anunțat că lansează un nou program de încetare amiabilă a contractului de muncă pentru angajați. A doua cea mai bine vândută marcă auto din Europa mai precizează că plecările voluntare ale salariaților nu au legătură cu o stare economică proastă, ci cu intensificarea proceselor de robotizare, realatează Mediafax. 

Dacia a demarat un nou program de plecări voluntare, în cadrul căruia salariații care acceptă încetarea contractului individual de muncă pot primi compensații cuprinse între 25.000 de lei net și peste 210.000 de lei net, în funcție de vechime, potrivit reprezentanților Direcției de Comunicare Dacia, citați de Ziarul Financiar.

Demersuri similare au mai fost derulate și în anii anteriori. Această nouă serie de încetare amiabilă a contractului de muncă vine pe fondul proceselor continue de robotizare, automatizare și digitalizare a uzinei de la Mioveni.

Măsura vizează angajați cu contracte individuale de muncă pe durată nedeterminată, care activează în zone unde au loc reduceri sau încetări de activitate, finalizări de proiecte ori modificări ale structurilor organizatorice ce conduc la suprimarea unor posturi.

Ce sumă pot obține angajații care renunță la contractul de muncă, în funcție de vechime

Planul de plecări se bazează exclusiv pe voluntariat și pe acordul părților. Contractele individuale de muncă ale angajaților care vor fi admiși în program vor înceta la data de 1 martie 2026, ultima zi lucrătoare fiind 28 februarie 2026. Potrivit companiei, angajații care optează pentru acest program vor beneficia de un plan de protecție socială „foarte avantajos”, care respectă și depășește cerințele legale în vigoare. De acest program ar urma să beneficieze aproximativ 260 de salariați.

Compensațiile acordate de Dacia sunt diferențiate în funcție de vechimea în cadrul Renault Group, după cum urmează:

până la 2 ani vechime: 25.000 de lei net
între 2 și 4 ani vechime: 63.000 de lei net
între 4 și 8 ani vechime: 113.000 de lei net
între 8 și 12 ani vechime: 137.000 de lei net
între 12 și 16 ani vechime: 167.000 de lei net
peste 16 ani vechime: 210.000 de lei net, echivalentul a aproximativ 41.000 de euro

Reprezentanții companiei au menționat că aceste sume sunt nete și reflectă angajamentul Dacia de a oferi sprijin financiar consistent angajaților afectați de transformările tehnologice ale uzinei.

AUTORUL RECOMANDĂ

Cum au reacționat sârbii când au aflat că noul model Dacia va fi construit în Slovenia

Ediție Bigster limitată. Cât costă cea mai  scumpă Dacia din toate timpurile

Recomandarea video

Mediafax
Dacia lansează un nou program de plecări voluntare. Compensații de până la 210.000 de lei net pentru angajații
Digi24
Încă un caz șocant în Franţa: Un copil de 5 ani a fost drogat şi violat de 10 bărbaţi, inclusiv de tatăl său
Cancan.ro
Calcul complet. Câți euro a primit Delia Salchievici, de la Pro TV, pentru cele 5 săptămâni la Desafio: Aventura
Prosport.ro
FOTO. Superba blondă s-a lăsat agățată de milionar pe Instagram
Adevarul
Răzvrătire fiscală în localitatea unde a început Răscoala de la 1907. Locuitorii refuză să plătească impozitele locale
Mediafax
Anunțul Ambasadei americane la București: Statele Unite au intrat oficial într-un an istoric
Click
Ce urmează după frigul siberian: meteorologii anunță evoluția vremii până pe 2 martie
Digi24
Guvernul a împovărat românii cu taxe mai mari, dar a încasat mai puțin la buget, acuză Florin Cîțu, fost premier și președinte PNL
Cancan.ro
Decizia luată de Ilie Bolojan după ce Mihai Neșu s-a plâns de impozitul de 36.000 de euro
Ce se întâmplă doctore
Boala autoimună de care suferă Naba Salem de la Survivor. I s-a făcut rău în timpul probelor
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Promotor.ro
Dacia pregătește surpriza lui 2026! Un nou model de familie, produs în România?
Descopera.ro
Piramidele din Egipt: tot ce s-a crezut a fost GREȘIT?!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Sefu’, ieri când am ajuns acasă am găsit-o pe nevastă în pat cu altul!
Descopera.ro
Care este singura primată veninoasă din lume? Puțini oameni știu răspunsul corect!

Cele mai noi

Trimite acest link pe