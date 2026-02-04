Dacia anunță un nou program de plecări voluntare. Angajații care renunță la contractul de muncă pot primi până la 41.000 de euro

Dacia a anunțat că lansează un nou program de încetare amiabilă a contractului de muncă pentru angajați. A doua cea mai bine vândută marcă auto din Europa mai precizează că plecările voluntare ale salariaților nu au legătură cu o stare economică proastă, ci cu intensificarea proceselor de robotizare, realatează Mediafax.

Dacia a demarat un nou program de plecări voluntare, în cadrul căruia salariații care acceptă încetarea contractului individual de muncă pot primi compensații cuprinse între 25.000 de lei net și peste 210.000 de lei net, în funcție de vechime, potrivit reprezentanților Direcției de Comunicare Dacia, citați de Ziarul Financiar.

Demersuri similare au mai fost derulate și în anii anteriori. Această nouă serie de încetare amiabilă a contractului de muncă vine pe fondul proceselor continue de robotizare, automatizare și digitalizare a uzinei de la Mioveni.

Măsura vizează angajați cu contracte individuale de muncă pe durată nedeterminată, care activează în zone unde au loc reduceri sau încetări de activitate, finalizări de proiecte ori modificări ale structurilor organizatorice ce conduc la suprimarea unor posturi.

Ce sumă pot obține angajații care renunță la contractul de muncă, în funcție de vechime

Planul de plecări se bazează exclusiv pe voluntariat și pe acordul părților. Contractele individuale de muncă ale angajaților care vor fi admiși în program vor înceta la data de 1 martie 2026, ultima zi lucrătoare fiind 28 februarie 2026. Potrivit companiei, angajații care optează pentru acest program vor beneficia de un plan de protecție socială „foarte avantajos”, care respectă și depășește cerințele legale în vigoare. De acest program ar urma să beneficieze aproximativ 260 de salariați.

Compensațiile acordate de Dacia sunt diferențiate în funcție de vechimea în cadrul Renault Group, după cum urmează:

până la 2 ani vechime: 25.000 de lei net

între 2 și 4 ani vechime: 63.000 de lei net

între 4 și 8 ani vechime: 113.000 de lei net

între 8 și 12 ani vechime: 137.000 de lei net

între 12 și 16 ani vechime: 167.000 de lei net

peste 16 ani vechime: 210.000 de lei net, echivalentul a aproximativ 41.000 de euro

Reprezentanții companiei au menționat că aceste sume sunt nete și reflectă angajamentul Dacia de a oferi sprijin financiar consistent angajaților afectați de transformările tehnologice ale uzinei.

