Cascada de plecări din televiziuni continuă. Care este cel mai nou nume de pe listă 

Jurnalista Teodora Tompea pleacă de la postul Digi24 după o colaborare de 13 ani cu televiziunea de știri.

Potrivit Paginademedia.ro, jurnalista va ajunge la o televiziune generalistă. Mai exact, Teodora intră la pupitrul știrilor Observator de la Antena 1.

Jurnalista are 17 ani de experiență, iar de-a lungul timpului a bifat locuri de muncă la Radio Nord Est, din Iași, apoi a fost reporter la Europa Fm, dar și jurnalist în presa locală la Arad.

În mai 2012, s-a alătura echipei Digi24, atunci când a fost lansată televiziunea. Teodora a fost moderator de emisiuni de dezbatere, însă a prezentat și știri pe mai multe tronsoane orare. A realizat emisiuni cum ar fi „Scena Deschisă” sau „Planeta ești tu”.

Așadar, Antena 1 și-a bifat a doua achiziție, prima fiind Denise Rifai, cea care prezenta emisiunea „40 de întrebări” la postul turcesc Kanal și a trecut a postul grupului Intact.

Antena 1 nu a precizat exact ce va face Rifai, doar că „va pregăti un format nou care va surprinde şi va aduce un conţinut fresh telespectatorilor„.

