Cîțu prefigurează un dezastru absolut: Eu nu cred că economia mai poate fi salvată

Invitat în ediția de miercuri a emisiunii Ai Aflat! moderată de Ionuț Cristache, fostul premier Florin Cîțu a făcut o serie de predicții pesimiste legate de criza economică pe care o traversează România. În opinia liberalului, situația reală este deosebit de gravă, mai ales că ne așteaptă 3 ani de alegeri.

Florin Cîțu: Din păcate, nu înțelegem că în România vor fi 3 ani de alegeri, 2028, 2029, 2030. Și trebuie să clarificăm multe lucruri până atunci. Eu nu cred că economia mai poate fi salvată. Și de asta trebuie să înțeleagă…

Momentul ratat când economia putea fi redresată

Ionuț Cristache: De ce spuneți asta?

Florin Cîțu: Eu nu cred că economia mai poate fi salvată. Pentru că este foarte complicat să mai vedem mișcări curajoase în următorii 2 ani cu alegeri deja în 2028. Cunosc foarte bine din interior clasa politică și vă spun că a fost un moment când se putea face o reformă, în vară. S-a ales o altă cale de creștere a taxelor și de amânarea reformelor. Acel window of opportunity, acea perioadă în care puteai să faci reforme, să fie acceptate de societatea, de toată societatea, cred că a trecut.

Cristache: Stați, domnul Cîțu, nu salvează Bolojan economia? Scria pe ziduri cu fața dvs: Cîțu salvează economia.

Cîțu: Eu nu vreau să vorbesc despre o persoană, vorbim aici despre decizii.

” Este complicat să vii după 6 luni de zile să spui că facem lucrurile bine ”

Cristache: Nu nu nu, eu mă uit la UDMR. Că îi dă pe pesediști deoparte, că zice că-s ciuma roșie și nu știu ce, bat câmpii. Mă uit la UDMR. Mă uit la voci din societate civilă, aia care nu e angajată politic. Mă uit la mediul de afaceri, mă uit la agricultori și toți zic: Dom’le, e Bolojan. Și dvs. îmi cereți să nu personalizez discuția? Păi actul de guvernare e foarte personal.

Cîțu: Eu nu aș vrea să fie mesajul meu înțeles greșit că am o vendetă cu Bolojan. Și atunci eu vorbesc despre decizii, despre deciziile unui guvern care au efecte negative pentru economie. De fapt, până la urmă, despre asta este vorba. Este complicat să vii după 6 luni de zile să spui că facem lucrurile bine.

Invitatul a mai observat că, în opinia sa, Guvernul Bolojan este unul socialist ca orientare economică, dar creșterea TVA nu a avut efectul scontat.

Ediția integrală a emisiunii:

