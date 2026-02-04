Florin Cîțu, cinci sfaturi pentru Guvernul Bolojan pentru însănătoșirea imediată a economiei

În cadrul emisiunii Ai aflat! Cu Ionuț Cristache, Florin Cîțu a prezentat cinci măsuri pe care Guvernul Bolojan ar trebui să le aplice urgent pentru redresarea economiei. Fostul premier a spus că un guvern liberal trebuie să apere libertatea economică și să renunțe la politicile fiscale care apasă mediul privat.

Prima măsură propusă de Cîțu este revenirea la Codul Fiscal din 2021.

„Prima este revenirea la Codul Fiscal din 2021. Poți să o faci în două etape. Asta înseamnă să scoți supra-impozitare contactelor part-time, să revii cu impozitul pe dividende la 5%, să revii cu TVA la 19%. Să scoți supra-impozitarea concediilor medicale. Și mai sunt câteva mărunte, dar astea sunt chestiile mari, taxa pe stâlp și așa mai departe.”

A doua măsură, potrivit lui Cîțu, este dereglementarea.

„În al doilea rând, foarte, foarte important este dereglementarea. Să nu mai fie nevoie să reautorizezi produsele care vin deja certificate în Uniunea Europeană.”

A treia măsură este eliminarea plafonărilor și a intervențiilor administrative în economie, pe care le consideră nocive pentru piață.

„Deci asta este o prostie. Dacă este certificat în Comisia Europeană, în Uniunea Europeană, ar trebui ca în România să nu mai facă același lucru.”

A patra măsură se referă la schimbarea atitudinii față de investitorii străini.

„Și bineînțeles, ar trebui să vedem cum facem să atragem investitorii străini. Guvernul ar trebui să-și schimbe retorica pentru că a început atacul la multi-naționale și la tot ce înseamnă investitori străini. Pe de o parte îi lăudăm, pe altă parte îi penalizăm.”

A cincea măsură este simplificarea sistemului fiscal.