Prima pagină » Ai Aflat! cu Ionuț Cristache » Florin Cîțu, cinci sfaturi pentru Guvernul Bolojan pentru însănătoșirea imediată a economiei

Florin Cîțu, cinci sfaturi pentru Guvernul Bolojan pentru însănătoșirea imediată a economiei

Bianca Dogaru
04 feb. 2026, 16:41, Ai Aflat! cu Ionuț Cristache

În cadrul emisiunii Ai aflat! Cu Ionuț Cristache, Florin Cîțu a prezentat cinci măsuri pe care Guvernul Bolojan ar trebui să le aplice urgent pentru redresarea economiei. Fostul premier a spus că un guvern liberal trebuie să apere libertatea economică și să renunțe la politicile fiscale care apasă mediul privat. 

Prima măsură propusă de Cîțu este revenirea la Codul Fiscal din 2021.

„Prima este revenirea la Codul Fiscal din 2021. Poți să o faci în două etape. Asta înseamnă să scoți supra-impozitare contactelor part-time, să revii cu impozitul pe dividende la 5%, să revii cu TVA la 19%. Să scoți supra-impozitarea concediilor medicale. Și mai sunt câteva mărunte, dar astea sunt chestiile mari, taxa pe stâlp și așa mai departe.”

A doua măsură, potrivit lui Cîțu, este dereglementarea.

„În al doilea rând, foarte, foarte important este dereglementarea. Să nu mai fie nevoie să reautorizezi produsele care vin deja certificate în Uniunea Europeană.”

A treia măsură este eliminarea plafonărilor și a intervențiilor administrative în economie, pe care le consideră nocive pentru piață.

„Deci asta este o prostie. Dacă este certificat în Comisia Europeană, în Uniunea Europeană, ar trebui ca în România să nu mai facă același lucru.”

A patra măsură se referă la schimbarea atitudinii față de investitorii străini.

„Și bineînțeles, ar trebui să vedem cum facem să atragem investitorii străini. Guvernul ar trebui să-și schimbe retorica pentru că a început atacul la multi-naționale și la tot ce înseamnă investitori străini. Pe de o parte îi lăudăm, pe altă parte îi penalizăm.”

A cincea măsură este simplificarea sistemului fiscal.

„Ca principiu, cel mai simplu este acela cu taxe mici, puține, plătite de toată lumea. Asta este soluția, care este magică. A dezvoltat multe țări, precum Statele Unite și Irlanda, etc. Ce contează este cum îți administrezi banii pe care deja îi ai.”

Recomandarea video

Citește și

EMISIUNI „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe joi, 5 februarie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Doru Bușcu
17:09
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe joi, 5 februarie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Doru Bușcu
EXCLUSIV Cîțu prefigurează un dezastru absolut: Eu nu cred că economia mai poate fi salvată
16:56
Cîțu prefigurează un dezastru absolut: Eu nu cred că economia mai poate fi salvată
EXCLUSIV Cîțu, o perspectivă nouă asupra scandalului “Raportului american”: România este folosită ca exemplu în războiul SUA – UE. E doar începutul
16:24
Cîțu, o perspectivă nouă asupra scandalului “Raportului american”: România este folosită ca exemplu în războiul SUA – UE. E doar începutul
EXCLUSIV Cîțu, dezvăluiri din PNL: „Mă sunau de la partid să șterg postări / În 2019 când vorbeam despre armată proprie europeană / Am șters”
16:13
Cîțu, dezvăluiri din PNL: „Mă sunau de la partid să șterg postări / În 2019 când vorbeam despre armată proprie europeană / Am șters”
NEWS ALERT Cîțu trage un uriaș semnal de alarmă: avem patru luni de scădere consecutivă a consumului, în pandemie am avut doar două
16:03
Cîțu trage un uriaș semnal de alarmă: avem patru luni de scădere consecutivă a consumului, în pandemie am avut doar două
EXCLUSIV Marius Tucă, necruțător: „Raportul SUA ne arată că Nicușor Dan este un președinte ilegitim”
15:50
Marius Tucă, necruțător: „Raportul SUA ne arată că Nicușor Dan este un președinte ilegitim”
Mediafax
Dacia lansează un nou program de plecări voluntare. Compensații de până la 210.000 de lei net pentru angajații
Digi24
Încă un caz șocant în Franţa: Un copil de 5 ani a fost drogat şi violat de 10 bărbaţi, inclusiv de tatăl său
Cancan.ro
Calcul complet. Câți euro a primit Delia Salchievici, de la Pro TV, pentru cele 5 săptămâni la Desafio: Aventura
Prosport.ro
FOTO. Superba blondă s-a lăsat agățată de milionar pe Instagram
Adevarul
Răzvrătire fiscală în localitatea unde a început Răscoala de la 1907. Locuitorii refuză să plătească impozitele locale
Mediafax
Anunțul Ambasadei americane la București: Statele Unite au intrat oficial într-un an istoric
Click
Ce urmează după frigul siberian: meteorologii anunță evoluția vremii până pe 2 martie
Digi24
Guvernul a împovărat românii cu taxe mai mari, dar a încasat mai puțin la buget, acuză Florin Cîțu, fost premier și președinte PNL
Cancan.ro
Decizia luată de Ilie Bolojan după ce Mihai Neșu s-a plâns de impozitul de 36.000 de euro
Ce se întâmplă doctore
Boala autoimună de care suferă Naba Salem de la Survivor. I s-a făcut rău în timpul probelor
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Promotor.ro
Dacia pregătește surpriza lui 2026! Un nou model de familie, produs în România?
Descopera.ro
Piramidele din Egipt: tot ce s-a crezut a fost GREȘIT?!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Sefu’, ieri când am ajuns acasă am găsit-o pe nevastă în pat cu altul!
Descopera.ro
Care este singura primată veninoasă din lume? Puțini oameni știu răspunsul corect!

Cele mai noi

Trimite acest link pe