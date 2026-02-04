Invitat în emisiunea Ai Aflat! de miercuri, invitatul jurnalistului Ionuț Cristache, fostul premier Florin Cîțu a furnizat detalii din culisele PNL cu privire la controversata avocată Adriana Georgescu, surprinsă de DNA în flagrant în timp ce primea o mită de 60.000 euro pentru trafic de influență.

Fostul premier liberal a afirmat că, în momentul venirii sale în PNL, a remarcat faptul că avocata, care se prezenta ”șefa femeilor liberale”, era deja acolo și era ”peste tot”.

Chestionat de moderator dacă Adriana Georgescu (foto) era atât de influentă pe cât pretindea, Florin Cîțu a precizat:

”Nu era influentă, dar era prezentă la toate congresele. Era acolo când am ajuns în partid. Era invitată ca membru al nu știu cărei filiale. Era acolo mereu, era ceva cu transporturi. Era în comisia de Transporturi, era votată în comisii și venea pentru că era în acea comisie. Sau venea ca membru al filialei”.

Politicianul consideră că nu este relevant faptul că avocata avea poze cu numeroși lideri liberali.

”Sunt foarte mulți oameni care-și schimbă poza imediat ce se schimbă președintele partidului. E un sport, să știți. Dar era acolo, nu pot să spun că nu am văzut-o. Nu era influentă în sensul că nu am văzut-o să ia vreo decizie vreodată sau să fie implicată în vreun proces de decizie. Dar în comisia de Transporturi cred că propunea soluții pentru PNL, care mai departe erau sau erau adoptate în Parlament de colegii parlamentari”.

Ediția integrală a emisiunii:

