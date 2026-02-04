Prima pagină » Ai Aflat! cu Ionuț Cristache » Florin Cîțu, dezvăluiri despre avocata controversată a PNL-ului: Am găsit-o la partid/Când am ajuns era acolo/Era peste tot

Florin Cîțu, dezvăluiri despre avocata controversată a PNL-ului: Am găsit-o la partid/Când am ajuns era acolo/Era peste tot

04 feb. 2026, 17:50, Ai Aflat! cu Ionuț Cristache

Invitat în emisiunea Ai Aflat! de miercuri, invitatul jurnalistului Ionuț Cristache, fostul premier Florin Cîțu a furnizat detalii din culisele PNL cu privire la controversata avocată Adriana Georgescu, surprinsă de DNA în flagrant în timp ce primea o mită de 60.000 euro pentru trafic de influență.

Fostul premier liberal a afirmat că, în momentul venirii sale în PNL, a remarcat faptul că avocata, care se prezenta ”șefa femeilor liberale”, era deja acolo și era ”peste tot”.

Chestionat de moderator dacă Adriana Georgescu (foto) era atât de influentă pe cât pretindea, Florin Cîțu a precizat:

Avocata Adriana Georgescu. Foto: Facebook

Nu era influentă, dar era prezentă la toate congresele. Era acolo când am ajuns în partid. Era invitată ca membru al nu știu cărei filiale. Era acolo mereu, era ceva cu transporturi. Era în comisia de Transporturi, era votată în comisii și venea pentru că era în acea comisie. Sau venea ca membru al filialei

Politicianul consideră că nu este relevant faptul că avocata avea poze cu numeroși lideri liberali.

”Sunt foarte mulți oameni care-și schimbă poza imediat ce se schimbă președintele partidului. E un sport, să știți. Dar era acolo, nu pot să spun că nu am văzut-o. Nu era influentă în sensul că nu am văzut-o să ia vreo decizie vreodată sau să fie implicată în vreun proces de decizie. Dar în comisia de Transporturi cred că propunea soluții pentru PNL, care mai departe erau sau erau adoptate în Parlament de colegii parlamentari”. 

Ediția integrală a emisiunii:

RECOMANDĂRILE AUTORULUI

Cîțu, dezvăluiri din PNL: „Mă sunau de la partid să șterg postări / În 2019 când vorbeam despre armată proprie europeană / Am șters”

„Eu sunt fosta gagică a lui Ludovic Orban!”. Noi stenograme din dosarul avocatei din PNL care promitea intervenții în dosare penale

Recomandarea video

Citește și

EMISIUNI „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe joi, 5 februarie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Doru Bușcu
17:09
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe joi, 5 februarie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Doru Bușcu
EXCLUSIV Cîțu prefigurează un dezastru absolut: Eu nu cred că economia mai poate fi salvată
16:56
Cîțu prefigurează un dezastru absolut: Eu nu cred că economia mai poate fi salvată
EXCLUSIV Florin Cîțu, cinci sfaturi pentru Guvernul Bolojan pentru însănătoșirea imediată a economiei
16:41
Florin Cîțu, cinci sfaturi pentru Guvernul Bolojan pentru însănătoșirea imediată a economiei
EXCLUSIV Cîțu, o perspectivă nouă asupra scandalului “Raportului american”: România este folosită ca exemplu în războiul SUA – UE. E doar începutul
16:24
Cîțu, o perspectivă nouă asupra scandalului “Raportului american”: România este folosită ca exemplu în războiul SUA – UE. E doar începutul
EXCLUSIV Cîțu, dezvăluiri din PNL: „Mă sunau de la partid să șterg postări / În 2019 când vorbeam despre armată proprie europeană / Am șters”
16:13
Cîțu, dezvăluiri din PNL: „Mă sunau de la partid să șterg postări / În 2019 când vorbeam despre armată proprie europeană / Am șters”
NEWS ALERT Cîțu trage un uriaș semnal de alarmă: avem patru luni de scădere consecutivă a consumului, în pandemie am avut doar două
16:03
Cîțu trage un uriaș semnal de alarmă: avem patru luni de scădere consecutivă a consumului, în pandemie am avut doar două
Mediafax
Dacia lansează un nou program de plecări voluntare. Compensații de până la 210.000 de lei net pentru angajații
Digi24
Încă un caz șocant în Franţa: Un copil de 5 ani a fost drogat şi violat de 10 bărbaţi, inclusiv de tatăl său
Cancan.ro
Amantlâcul anului 💣 Chirurgul (căsătorit) a 'operat-o' pe frumușica de la Neatza!
Prosport.ro
FOTO. Superba blondă s-a lăsat agățată de milionar pe Instagram
Adevarul
Răzvrătire fiscală în localitatea unde a început Răscoala de la 1907. Locuitorii refuză să plătească impozitele locale
Mediafax
Anunțul Ambasadei americane la București: Statele Unite au intrat oficial într-un an istoric
Click
Ce urmează după frigul siberian: meteorologii anunță evoluția vremii până pe 2 martie
Digi24
Guvernul a împovărat românii cu taxe mai mari, dar a încasat mai puțin la buget, acuză Florin Cîțu, fost premier și președinte PNL
Cancan.ro
Calcul complet. Câți euro a primit Delia Salchievici, de la Pro TV, pentru cele 5 săptămâni la Desafio: Aventura
Ce se întâmplă doctore
Boala autoimună de care suferă Naba Salem de la Survivor. I s-a făcut rău în timpul probelor
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Promotor.ro
Dacia pregătește surpriza lui 2026! Un nou model de familie, produs în România?
Descopera.ro
Piramidele din Egipt: tot ce s-a crezut a fost GREȘIT?!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Sefu’, ieri când am ajuns acasă am găsit-o pe nevastă în pat cu altul!
Descopera.ro
Inteligența Artificială intră pe urmele dinozaurilor: aplicația care identifică speciile după amprente
FLASH NEWS Nicușor Dan anunță că i-a prezentat prioritățile României președintelui Consiliului European. Care sunt cele mai importante direcții de acțiune
19:14
Nicușor Dan anunță că i-a prezentat prioritățile României președintelui Consiliului European. Care sunt cele mai importante direcții de acțiune
ALERTĂ BNR, avertisment despre documentul care circulă cu sigla instituției. Ce spune banca centrală 
18:49
BNR, avertisment despre documentul care circulă cu sigla instituției. Ce spune banca centrală 
ANUNȚ Primăria Capitalei dărâmâ mitul călătoriei fără bilet. „Se dau amenzi și pentru cei care au cărți de identitate electronice”
18:25
Primăria Capitalei dărâmâ mitul călătoriei fără bilet. „Se dau amenzi și pentru cei care au cărți de identitate electronice”
FLASH NEWS Discuție de ultimă oră între Donald Trump și președintele chinez, Xi Jinping. Care au fost crizele abordate de cei doi șefi de stat
18:08
Discuție de ultimă oră între Donald Trump și președintele chinez, Xi Jinping. Care au fost crizele abordate de cei doi șefi de stat
HOROSCOP Anul Nou Chinezesc 2026. Ce aduce luna februarie pentru fiecare zodie
18:08
Anul Nou Chinezesc 2026. Ce aduce luna februarie pentru fiecare zodie
CONTROVERSĂ Culmea ipocriziei. Cei care au dus lupte grele împotriva marilor proiecte miniere merg la Summitul mineralelor rare. Oana Țoiu, Radu Burnete și Mihai Jurca reprezintă România în SUA
18:05
Culmea ipocriziei. Cei care au dus lupte grele împotriva marilor proiecte miniere merg la Summitul mineralelor rare. Oana Țoiu, Radu Burnete și Mihai Jurca reprezintă România în SUA

Cele mai noi

Trimite acest link pe