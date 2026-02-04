Parcul tematic Six Flags Qiddiya City s-a deschis oficial în Arabia Saudită, relatează publicația Lifehaker. Are în total 28 de atracții, dintre care trei au intrat deja în istorie, una dintre ele fiind Falcons Flight. Specialiștii l-au numit cel mai înalt, cel mai lung și mai rapid roller coaster din lume, mai ales că poate atinge o viteză maximă de 250 de kilometri pe oră.

Falcons Flight nu este, însă, singura minune din noul parc. Iron Rattler are statutul de cel mai înalt roller coaster înclinat, iar Spitfire a stabilit un record pentru cele mai multe rotații.

Suprafața complexului este de 32 de hectare. Six Flags Qiddiya City este situat în apropierea capitalei Arabiei Saudite, Riad, și face parte dintr-o strategie de transformare a unei mari părți din zona deșertică din jurul orașului într-un important centru turistic și de divertisment. În viitor, zona va fi completată cu o arenă de sporturi cibernetice, un stadion și un parc acvatic.

Noul parc este prima facilitate Six Flags construită în afara Americii de Nord. Construcția sa a durat aproximativ patru ani. Suprafața complexului este de aproximativ 32 de hectare și găzduiește atracții, restaurante și zone comerciale. Biletele pentru adulți la parc încep de la 325 de riali sauditi, aproximativ 75 de euro.

