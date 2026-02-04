Prima pagină » Știri externe » VIDEO. Cum arată cel mai extrem rollercoaster din lume. Parcul de distracții este în Arabia Saudită

VIDEO. Cum arată cel mai extrem rollercoaster din lume. Parcul de distracții este în Arabia Saudită

04 feb. 2026, 17:49, Știri externe
VIDEO. Cum arată cel mai extrem rollercoaster din lume. Parcul de distracții este în Arabia Saudită

Parcul tematic Six Flags Qiddiya City s-a deschis oficial în Arabia Saudită, relatează publicația Lifehaker. Are în total 28 de atracții, dintre care trei au intrat deja în istorie, una dintre ele fiind Falcons Flight. Specialiștii l-au numit cel mai înalt, cel mai lung și mai rapid roller coaster din lume, mai ales că poate atinge o viteză maximă de 250 de kilometri pe oră.

Falcons Flight nu este, însă, singura minune din noul parc. Iron Rattler are statutul de cel mai înalt roller coaster înclinat, iar Spitfire a stabilit un record pentru cele mai multe rotații.

Suprafața complexului este de 32 de hectare. Six Flags Qiddiya City este situat în apropierea capitalei Arabiei Saudite, Riad, și face parte dintr-o strategie de transformare a unei mari părți din zona deșertică din jurul orașului într-un important centru turistic și de divertisment. În viitor, zona va fi completată cu o arenă de sporturi cibernetice, un stadion și un parc acvatic.

Noul parc este prima facilitate Six Flags construită în afara Americii de Nord. Construcția sa a durat aproximativ patru ani. Suprafața complexului este de aproximativ 32 de hectare și găzduiește atracții, restaurante și zone comerciale. Biletele pentru adulți la parc încep de la 325 de riali sauditi, aproximativ 75 de euro.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI:

Motivul pentru care un blogger francez a inclus Bucureștiul în „Top 5-orașe de evitat”: „Uneori, capitalele sunt supraevaluate”

Orașul aflat la doar puțin peste două ore de București, desemnat cel mai autentic din Europa. Străzi pitorești și un port care pulsează de viață

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Discuție de ultimă oră între Donald Trump și președintele chinez, Xi Jinping. Care au fost crizele abordate de cei doi șefi de stat
18:08
Discuție de ultimă oră între Donald Trump și președintele chinez, Xi Jinping. Care au fost crizele abordate de cei doi șefi de stat
FLASH NEWS UE pregătește un parteneriat cu SUA în domeniul mineralelor critice, pentru a reduce dependența de China
18:02
UE pregătește un parteneriat cu SUA în domeniul mineralelor critice, pentru a reduce dependența de China
CONTROVERSĂ Ce a pățit o femeie care s-a așezat câteva minute la clasa întâi, pe un loc liber, într-un tren din Austria 
16:59
Ce a pățit o femeie care s-a așezat câteva minute la clasa întâi, pe un loc liber, într-un tren din Austria 
JOCURILE OLIMPICE Snoop Dogg poartă din nou torța Olimpică. De data aceasta, pe străzile din Milano. Celebrul rapper este antrenorul onorific al echipei SUA
16:26
Snoop Dogg poartă din nou torța Olimpică. De data aceasta, pe străzile din Milano. Celebrul rapper este antrenorul onorific al echipei SUA
CONTROVERSĂ Fostul soț al lui Jill Biden este acuzat că și-a omorât actuala soție. Cât a durat prima căsnicie a fostei prime doamne a Statelor Unite și de ce s-a destrămat
16:00
Fostul soț al lui Jill Biden este acuzat că și-a omorât actuala soție. Cât a durat prima căsnicie a fostei prime doamne a Statelor Unite și de ce s-a destrămat
FLASH NEWS SUA și Iran vor avea vineri o întâlnire bilaterală în Oman, pe fondul amenințărilor lui Trump. Programul nuclear și rachetele balistice sunt pe agendă
15:46
SUA și Iran vor avea vineri o întâlnire bilaterală în Oman, pe fondul amenințărilor lui Trump. Programul nuclear și rachetele balistice sunt pe agendă
Mediafax
Dacia lansează un nou program de plecări voluntare. Compensații de până la 210.000 de lei net pentru angajații
Digi24
Încă un caz șocant în Franţa: Un copil de 5 ani a fost drogat şi violat de 10 bărbaţi, inclusiv de tatăl său
Cancan.ro
Amantlâcul anului 💣 Chirurgul (căsătorit) a 'operat-o' pe frumușica de la Neatza!
Prosport.ro
FOTO. Superba blondă s-a lăsat agățată de milionar pe Instagram
Adevarul
Răzvrătire fiscală în localitatea unde a început Răscoala de la 1907. Locuitorii refuză să plătească impozitele locale
Mediafax
Anunțul Ambasadei americane la București: Statele Unite au intrat oficial într-un an istoric
Click
Ce urmează după frigul siberian: meteorologii anunță evoluția vremii până pe 2 martie
Digi24
Guvernul a împovărat românii cu taxe mai mari, dar a încasat mai puțin la buget, acuză Florin Cîțu, fost premier și președinte PNL
Cancan.ro
Calcul complet. Câți euro a primit Delia Salchievici, de la Pro TV, pentru cele 5 săptămâni la Desafio: Aventura
Ce se întâmplă doctore
Boala autoimună de care suferă Naba Salem de la Survivor. I s-a făcut rău în timpul probelor
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Promotor.ro
Dacia pregătește surpriza lui 2026! Un nou model de familie, produs în România?
Descopera.ro
Piramidele din Egipt: tot ce s-a crezut a fost GREȘIT?!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Sefu’, ieri când am ajuns acasă am găsit-o pe nevastă în pat cu altul!
Descopera.ro
Inteligența Artificială intră pe urmele dinozaurilor: aplicația care identifică speciile după amprente
FLASH NEWS Ce promite Bolojan: Inflație redusă la 4% în 2026 și deficit redus la 6,2%. Premierul a vorbit și de provocări
19:16
Ce promite Bolojan: Inflație redusă la 4% în 2026 și deficit redus la 6,2%. Premierul a vorbit și de provocări
FLASH NEWS Nicușor Dan anunță că i-a prezentat prioritățile României președintelui Consiliului European. Care sunt cele mai importante direcții de acțiune
19:14
Nicușor Dan anunță că i-a prezentat prioritățile României președintelui Consiliului European. Care sunt cele mai importante direcții de acțiune
ALERTĂ BNR, avertisment despre documentul care circulă cu sigla instituției. Ce spune banca centrală 
18:49
BNR, avertisment despre documentul care circulă cu sigla instituției. Ce spune banca centrală 
ANUNȚ Primăria Capitalei dărâmâ mitul călătoriei fără bilet. „Se dau amenzi și pentru cei care au cărți de identitate electronice”
18:25
Primăria Capitalei dărâmâ mitul călătoriei fără bilet. „Se dau amenzi și pentru cei care au cărți de identitate electronice”
HOROSCOP Anul Nou Chinezesc 2026. Ce aduce luna februarie pentru fiecare zodie
18:08
Anul Nou Chinezesc 2026. Ce aduce luna februarie pentru fiecare zodie
CONTROVERSĂ Culmea ipocriziei. Cei care au dus lupte grele împotriva marilor proiecte miniere merg la Summitul mineralelor rare. Oana Țoiu, Radu Burnete și Mihai Jurca reprezintă România în SUA
18:05
Culmea ipocriziei. Cei care au dus lupte grele împotriva marilor proiecte miniere merg la Summitul mineralelor rare. Oana Țoiu, Radu Burnete și Mihai Jurca reprezintă România în SUA

Cele mai noi

Trimite acest link pe